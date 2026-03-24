En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Trump está "decidido" a acabar con la guerra en Ucrania
Directo | Última hora: Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo
Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Trump está "decidido" a acabar con la guerra en Ucrania, según el subsecretario de Estado
El presidente estadounidense, Donald Trump, está "decidido" a acabar con la guerra en Ucrania, según declaró este lunes el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, ante el Consejo de Seguridad de la ONU. "Desde el día en que volvió a asumir el cargo, Trump ha dejado claro que está decidido a poner fin a la guerra en Ucrania. El conflicto nunca habría ocurrido si él hubiera sido presidente", aseguró Landau en una sesión del Consejo sobre la situación en ese país. Landau cargó contra la ONU y su "incapacidad para detener la guerra": "La razón principal por la que se creó la ONU tras la Segunda Guerra Mundial fue poner fin a las guerras futuras, pero la organización sigue empantanándose en cuestiones secundarias y fracasando en esa misión fundamental", aseveró.
Ucrania acusa a Rusia en la ONU de dar "apoyo militar sustancial" a Irán
El representante permanente de Ucrania ante la ONU, Andrii Melnyk, acusó este lunes, durante una sesión del Consejo de Seguridad del organismo, a Rusia de dar "apoyo militar sustancial" a Irán en la guerra con Estados Unidos e Israel. "Moscú ha estado proporcionando un apoyo militar sustancial al régimen de Teherán. Rusia no es solo su principal aliado, sino también el principal cómplice y actor central de ataques ilegales contra infraestructuras civiles de los países del Golfo", aseguró Melnyk en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la guerra en Ucrania. Según Melnyk, el Kremlin proporciona a Teherán apoyo en inteligencia, incluyendo imágenes satelitales y otros datos "cruciales" que facilitan ataques contra activos militares estadounidenses en Oriente Medio.
Activadas las alertas
Este martes se activaron alertas aéreas en todo el territorio ucraniano, a excepción de la región de Odesa, en el sur, debido a una oleada de ataques rusos, informaron diversas autoridades regionales. En su discurso televisivo diario del lunes por la noche, el presidente Volodimir Zelenski había advertido de la posibilidad de un "ataque masivo" ruso. Por otra parte, en la península de Crimea, anexada por Rusia, el gobernador de Sebastopol informó de al menos dos muertos y ocho heridos en una explosión seguida de un incendio en un edificio residencial de la ciudad, sin dar inicialmente una causa del siniestro y sin establecer un vínculo
Al menos tres muertos en ataques rusos en Ucrania
Al menos tres personas murieron y 14 resultaron heridas este martes en ataques rusos en Poltava y Zaporiyia, en el centro y el sur de Ucrania, respectivamente, informaron las autoridades. En Poltava, el jefe de la administración regional, Vitali Diakivnich, informó en la plataforma de mensajería Telegram de al menos dos fallecidos y 11 lesionados en un primer ataque, que provocó incendios y daños en edificios residenciales y un hotel. En Zaporiyia, el administrador regional, Ivan Fedorov, anunció a través de la misma plataforma un "ataque masivo combinado de misiles y drones" rusos. "Lamentablemente, una persona murió y tres resultaron heridas", escribió.
Lituania investiga la entrada de un dron en su espacio aéreo procedente de Bielorrusia
Las autoridades de Lituania han anunciado este lunes la apertura de una investigación tras la caída de un dron durante la noche en Varèna, cerca de la frontera con Bielorrusia. El dron entró en el espacio aéreo lituano y se estrelló cerca del lago Lavysas, en el extremo sur del país y a unos 30 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, según ha indicado el Ministerio de Defensa del país báltico. Gintautas Ciunis, portavoz de las Fuerzas Armadas, ha señalado que "lo más probable es que provenga" de Bielorrusia, durante una rueda de prensa recogida por la cadena estatal LRT.
Rusia informa de un muerto en Zaporiyia y un herido en Donetsk por ataques ucranianos
Una mujer de 71 años murió este lunes en la parte de la región ucraniana de Zaporiyia controlada por Rusia, debido a un ataque de las fuerzas de Kiev, informaron las autoridades locales. Según el gobernador designado por Rusia, Yevgueni Balitski, el bombardeo tuvo lugar en la localidad de Mijailovka. Como resultado, murió una mujer nacida en 1955 y seis casas resultaron dañadas, escribió Balitski en el servicio de mensajería ruso MAX. Mientras, el alcalde la ciudad de Donetsk leal a Moscú, Alexéi Kulemzin, informó de que una mujer herida a causa de un ataque con dron en esa urbe. "Según la información que recibimos, una mujer nacida en 1952 resultó herida en un ataque con dron en la calle Levanevski, en el distrito de Petrovski", escribió Kulemzin en Telegram. Según las autoridades rusas, sus fuerzas controlan cerca del 85 % de la región de Donetsk y en torno al 75 % de Zaporiyia.
Expertos de la UE esperan en Kiev permiso para visitar el oleoducto atacado por Rusia
Una delegación de expertos de la UE se encuentra ya en Kiev y espera a que las autoridades ucranianas le permitan inspeccionar la estación de bombeo del oleoducto Druzhba dañada por un ataque ruso el pasado 27 de enero, según informaron fuentes conocedoras de la misión a la publicación ucraniana Evropeiska Pravda. El objetivo de los expertos es establecer el dinero y el tiempo que costará reparar la infraestructura, una estación de bombeo imprescindible para el funcionamiento del oleoducto, que lleva petróleo de Rusia a Europa central. Sin embargo, Ucrania no ha dado por el momento permiso a los expertos para evaluar la infraestructura en cuestión, según las fuentes citadas por la publicación.
Alemania califica de muy graves los informes sobre presuntas filtraciones de Hungría a Rusia
El Gobierno alemán calificó este lunes de "muy graves" las informaciones de prensa sobre supuestas filtraciones del ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, a Rusia sobre los debates a puerta cerrada de los titulares de Exteriores de los países de la Unión Europea (UE) y afirmó que no aceptará ninguna violación del principio de confidencialidad. En una rueda de prensa ordinaria, el portavoz alemán, Martin Giese, afirmó que "las acusaciones que se plantean son muy, muy graves" y subrayó que "las deliberaciones en el seno de la UE, también en el caso de los ministros de Exteriores de la UE, son confidenciales y se basan en los principios sobre los que se fundamenta la Unión". "Estos principios no son negociables, y tampoco aceptaremos ninguna violación de los mismos", agregó, y aludió en particular al principio de la cooperación leal.
Zelenski alerta de que Rusia utiliza de nuevo territorio bielorruso para sus operaciones
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este lunes que Rusia tiene previsto levantar nuevas instalaciones militares en las partes del este del país ahora ocupadas y en Bielorrusia para el manejo de drones y ha adelantado que, por tanto, tomarán las medidas oportunas. "Reaccionaremos en consecuencia", ha dicho. "Tenemos información clara de que Rusia planea desplegar más estaciones terrestres para el control de drones de largo alcance tanto en el territorio temporalmente ocupado de Ucrania como con cuatro estaciones en Bielorrusia", ha contado tras reunirse con el jefe del servicio de Inteligencia, Oleg Ivashchenko.
Rusia intensifica los combates en varios frentes a la vez
Ucrania ha señalado este lunes que en el transcurso de los últimos días el Ejército ruso ha intensificado los combates en varios frentes a la vez, lo que ha provocado "combates feroces a lo largo de toda la línea de frente". "Del 17 al 20 de marzo, la intensidad de las acciones ofensivas del enemigo ha aumentado. El enemigo intentó romper las líneas defensivas de nuestras tropas en varias direcciones estratégicas al mismo tiempo", ha señalado el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, en un mensaje en redes sociales en el que hace un repaso a la situación en el frente de guerra. Sirski ha descrito "combates feroces a lo largo de toda la línea de frente" en el marco de una ofensiva rusa con "619 acciones de asalto" en los citados días. Según ha detallado, la ofensiva rusa se concentró en el frente de Pokrovsk, en Donetsk, donde Rusia lanzó 163 ataques contra las posiciones uncranianas, mientras que en Oleksandrivsk, en Lugansk, se registraron 96 olas de ataques. Igualmente ha señalado ataques en otras zonas de Donetsk como Konstantínivka, Ocherétine, Lyman y Kupiansk. "A pesar de la presión colosal y del empleo de importantes reservas, el mando ruso no logró cumplir sus objetivos", ha asegurado el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, insistiendo en que Moscú opta por la estrategia de "asaltos de desgaste", por el que ha cosechado numerosas bajas, que cifra en más de 6.000, con escasos avances.
- Crece el temor por la proximidad del buque fantasma ruso a plataformas petroleras en aguas libias
- Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo
- Jaque iraní al turismo mundial: funcionarios israelíes y estadounidenses, objetivo militar en 'cualquier parte
- La Organización Marítima Internacional defiende la creación de un corredor seguro para evacuar a los buques atrapados en el Golfo
- Invasión terrestre de Irán: los peligros que prevén los marines de EEUU
- EEUU registra en marzo un contraste récord de más de 40 grados por una inusual ola de calor
- Cuba espera la llegada de un barco con ayuda humanitaria y de dos buques con petróleo y gas ruso
- Varios heridos en el choque entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia (Nueva York)