Guerra Ucrania - Rusia, en directo, última hora | Trump está "decidido" a acabar con la guerra en Ucrania

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Un drone militar desplegado en Ucrania.

Un drone militar desplegado en Ucrania. / Andrew Kravchenko

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Javier Ojembarrena Alba

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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Rusia informa de un muerto en Zaporiyia y un herido en Donetsk por ataques ucranianos

Una mujer de 71 años murió este lunes en la parte de la región ucraniana de Zaporiyia controlada por Rusia, debido a un ataque de las fuerzas de Kiev, informaron las autoridades locales. Según el gobernador designado por Rusia, Yevgueni Balitski, el bombardeo tuvo lugar en la localidad de Mijailovka. Como resultado, murió una mujer nacida en 1955 y seis casas resultaron dañadas, escribió Balitski en el servicio de mensajería ruso MAX. Mientras, el alcalde la ciudad de Donetsk leal a Moscú, Alexéi Kulemzin, informó de que una mujer herida a causa de un ataque con dron en esa urbe. "Según la información que recibimos, una mujer nacida en 1952 resultó herida en un ataque con dron en la calle Levanevski, en el distrito de Petrovski", escribió Kulemzin en Telegram. Según las autoridades rusas, sus fuerzas controlan cerca del 85 % de la región de Donetsk y en torno al 75 % de Zaporiyia.

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