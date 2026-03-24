Guerra en Irán, en directo, última hora de los ataques | Irán anuncia una "nueva oleada de misiles" contra Israel

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

"No hay negociaciones" Según el sitio de información Axios, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, habría mantenido conversaciones con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Qalibaf en X respondió que "no hay negociaciones" en curso con Washington e insistió en que Trump busca "manipular los mercados financieros y petroleros". El portavoz de la cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, dijo que se habían recibido mensajes de "algunos países amigos que indicaban una solicitud estadounidense de negociaciones destinadas a poner fin a la guerra", pero negó que se hubieran celebrado esas conversaciones, informó la agencia oficial iraní Irna. Trump afirmó que su gobierno mantiene conversaciones con una "persona de alto nivel" no identificada, pero no con el líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, quien se cree está herido.

Más misiles El ejército israelí informó de una nueva salva de misiles desde Irán a primera hora del martes, y reportó al menos un impacto en el norte de Israel, antes de que Teherán anunciara el lanzamiento de una "nueva oleada de misiles" hacia las 02H45 GMT. En cuanto a los países del Golfo atacados por Irán en los últimos días, Arabia Saudita dijo que destruyó al menos una veintena de drones el martes. Poco después, el ejército israelí anunció haber lanzado nuevos bombardeos contra objetivos del movimiento islamista Hezbolá en la periferia de Beirut, incluyendo ataques el martes temprano.

Irán lanza misiles contra Israel tras negar conversaciones con gobierno de Trump Irán lanzó el martes una nueva salva de misiles contra Israel, un día después de que el presidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos mantiene conversaciones "muy buenas" con Teherán, y que suspendió los ataques previstos contra la infraestructura energética de la república islámica, que negó dichos diálogos. La sorprendente revelación de Trump se produjo antes de que venciera, la noche del lunes, el plazo que él mismo impuso para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz bajo la amenaza de que Estados Unidos "aniquilara" sus centrales eléctricas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indicó que había hablado con Trump y reconoció que Estados Unidos creía que un acuerdo era posible, pero prometió seguir atacando a Irán y Líbano para proteger a Israel.

Japón comenzará el jueves a liberar crudo de sus reservas estatales ante conflicto en Irán La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, confirmó que Tokio comenzará este jueves a liberar reservas de petróleo estatales, ante la creciente preocupación por el suministro en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. "Con respecto al impacto de la situación de Oriente Medio en la economía nacional, para garantizar que no haya interrupciones en el suministro (...), comenzamos a liberar reservas privadas el 16 de marzo y comenzaremos a liberar reservas nacionales esta semana, el 26", precisó este martes a través de su perfil de la red social X. Takaichi agregó que también está previsto que la liberación de reservas conjuntas por parte de los miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) comience antes de que acabe el mes.

Irán anuncia una "nueva oleada de misiles" contra Israel Irán disparó una nueva salva de misiles contra Israel este martes por la mañana, anunció la televisión estatal de la república islámica. "Irán lanza una nueva oleada de misiles contra los territorios ocupados", escribió en la plataforma de mensajería Telegram la cadena pública Islamic Republic of Iran Broadcasting (Irib).

Al menos 636 muertos en Teherán a causa de ataques EEUU e Israel desde el inicio de la ofensiva Al menos 636 personas han muerto solo en la provincia iraní de Teherán, en el norte del país, a causa de ataques de Israel y Estados Unidos desde el pasado 28 de febrero, cuando ambos lanzaron su ofensiva conjunta contra territorio iraní, matando al entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. El Centro de Emergencias de la provincia de Teherán ha señalado que estas personas han fallecido a causa de los ataques estadounidenses e israelíes contra "430 puntos de la provincia" en una guerra que dura ya cerca de un mes. Asimismo, fruto de estos ataques en esta zona, han resultado heridas 6.484 personas, de las cuales 5.608 han requerido el traslado a centros médicos para recibir tratamiento, según ha apuntado el organismo en una nota recogida por la agencia de noticias iraní IRNA.

Irán niega negociaciones con EEUU y atribuye el anuncio de Trump a una manipulación del precio del crudo El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha negado este lunes que haya ninguna negociación con Estados Unidos y ha atribuido el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la inminencia de un acuerdo con Teherán a un intento de manipular el precio del petróleo. "No ha habido ninguna negociación con Estados Unidos. Utilizan las noticias falsas para manipular los mercados financieros y del petróleo y salir así del atolladero en el que están atrapados Estados Unidos e Israel", ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales. Qalibaf ha planteado que "el pueblo iraní demanda un castigo completo y con arrepentimiento de los agresores". "Todas las autoridades iraníes apoyan firmemente a su líder supremo y al pueblo hasta que se logren sus objetivos", ha añadido.

Egipto ve en las palabras de Trump una "oportunidad" para terminar la guerra de Irán El Ministerio de Exteriores de Egipto ha celebrado este lunes las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre unas supuestas negociaciones abiertas con las autoridades de Irán, quienes han negado este extremo, y ha emplazado a "aprovechar esta oportunidad" para poner fin al conflicto, desatado a raíz de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático el pasado 28 de febrero. "Egipto acoge con beneplácito todos los esfuerzos e iniciativas encaminados a reducir las tensiones y allanar el camino hacia la desescalada y el fin de la guerra", ha afirmado en un comunicado difundido en redes sociales, donde ha puesto en "valor" las declaraciones del mandatario estadounidense. "Egipto reconoce la importancia de aprovechar esta oportunidad y, a partir de ella, priorizar el diálogo para detener la escalada y, en última instancia, poner fin a la guerra", ha agregado.

Netanyahu: Trump ve posible "lograr los objetivos de la guerra mediante acuerdo con Irán" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le trasladó en una llamada telefónica que ve factible la posibilidad de "lograr los objetivos de la guerra mediante un acuerdo con Irán".