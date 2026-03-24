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Última hora del caso Epstein, en directo: el banco Edmond de Rothschild, registrado el viernes en París
MULTIMEDIA | El infierno de Epstein: quién aparece en sus archivos y cuál era su grado de implicación en la trama del pederasta
Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa
A día que pasa, el caso Epstein -delincuente sexual vinculado a personalidades de la élite global- traspasa fronteras y salpica a políticos y empresarios de distintas latitudes muy alejadas entre sí. La desclasificación de documentos analizados en el Congreso de EEUU, con fotografías e emails incluidos, ha encendido el ventilador para hacer contener la respiración a líderes mundiales, entre los que se encuentra, entre otros muchos, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, e incluso miembros de la realeza europea, como el príncipe Andrés. El hermano del rey Carlos III fue detenido e interrogado durante 10 horas sobre su relación con el financiero pedófilo muerto en prisión. EL PERIÓDICO abre un hilo directo para detallar las impliacaciones y los efectos de un escándalo internacional.
Registros en el banco Edmond de Rothschild, en París
El banco Edmond de Rothschild fue objeto de un registro el viernes en París en el marco de una investigación financiera relacionada con los casos Epstein, que apunta especialmente a uno de sus antiguos empleados, el diplomático francés Fabrice Aidan.
Este registro se llevó a cabo en la sede del banco en París en presencia de su directora general, Ariane de Rothschild, en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía Nacional Financiera (PNF), indicaron el martes fuentes cercanas al caso a la AFP.
Las investigaciones han sido confiadas a la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales (OCLCIFF). Se centran “especialmente” en los “delitos de corrupción pasiva de agente público extranjero y complicidad en este delito, señalando en particular a Fabrice Aidan”, confirmó por la tarde el fiscal financiero, Pascal Prache.
El diplomático Fabrice Aidan, citado en numerosas ocasiones en los expedientes relacionados con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, trabajó en Edmond de Rothschild entre 2014 y 2016 antes de incorporarse al grupo energético Engie, que puso fin a sus funciones a mediados de marzo.
Laura Estirado
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Bibliotecas noruegas rompen lazos con la princesa Mette-Marit por sus vínculos con Epstein
La Asociación de Bibliotecas Noruega anunció este martes que dejará de tener como protectora a la princesa Mette-Marit por sus vínculos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.
"La directiva piensa que hay relaciones problemáticas vinculadas con la ruptura de confianza y falsedades", señaló en un comunicado esta asociación, que aludió también a "incompatibilidad de valores".
Quince modelos piden investigar al exdirector de la agencia Elite por abusos sexuales y sus vínculos con Epstein
Quince mujeres han solicitado a la justicia francesa que investigue a Gérald Marie, exdirector de la prestigiosa agencia de modelos Elite, por abusos sexuales, y han afirmado que disponen de pruebas de sus vínculos con el estadounidense Jeffrey Epstein. Dos de las mujeres -la británica Lisa Brinkworth, de 58 años, y la sueca Ebba Karlsson, de 56- entregaron una carta a la fiscal francesa Laure Beccuau en París.
Bill Clinton asegura que no tenía conocimiento de los delitos sexuales de Epstein: "No vi nada ni hice nada malo"
El expresidente de EEUU Bill Clinton ha asegurado este viernes que no sabe absolutamente nada de los delitos sexuales cometidos por el fallecido empresario Jeffrey Epstein y que su relación con él tenía un alcance "limitado", durante la cual ni fue testigo de nada que le pudiera llevar a creer que el financiero dirigía una trama de explotación de menores ni incurrió en ningún tipo de complicidad con la misma. Clinton se ha mostrado tajante en su argumento inicial ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes que se ha desplazado a Chappaqua (Nueva York), lugar de residencia del matrimonio Clinton, donde este jueves prestó declaración su mujer y la exsecretaria de Estado por el mismo tema, una comparecencia que ha desatado la indignación de su marido.
Demócratas exigen que Trump testifique ante el Congreso sobre el caso Epstein
Legisladores demócratas exigieron este viernes que el presidente estadounidense, Donald Trump, testifique ante un comité del Congreso sobre su relación el fallecido pederasta Jeffrey Epstein después de que el exmandatario Bill Clinton y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, aceptaran declarar sobre el caso. "Exigimos que el presidente Trump comparezca oficialmente ante el Comité de Supervisión. Aparece en los archivos de Epstein junto a Jeffrey Epstein y (su cómplice) Ghislaine Maxwell, casi más que cualquier otra persona", dijo el representante Robert García antes del interrogatorio al expresidente Clinton en Chappaqua (Nueva York). Según García, demócrata por California, "es hora de que el presidente (Trump) responda a las preguntas sobre por qué faltan archivos del Departamento de Justicia, por qué ha habido un encubrimiento en la Casa Blanca y por qué en esta Administración continúan calificando esta investigación de bulo".
Bill Clinton declara ante congresistas sobre sus lazos con Epstein
El expresidente estadounidense Bill Clinton comenzó a declarar este viernes ante una comisión del Congreso sobre sus lazos con Jeffrey Epstein, ampliamente documentados, aunque los demócratas intentarán desviar la atención hacia la relación del mandatario Donald Trump con el delincuente sexual. Clinton, de 79 años, figura de manera destacada en las más recientes revelaciones de los archivos Epstein. El exmandatario insiste, sin embargo, en que rompió sus relaciones con el financista bastante antes de que fuese condenado por delitos sexuales en 2008. "Tardamos siete meses en traer a los Clinton hasta aquí. Pero, ahora que los tenemos, vamos a hacer muchas preguntas", declaró este viernes el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer. El legislador demócrata Suhas Subramanyam, miembro del comité, replicó con un pedido para que Donald Trump sea interrogado: "Seamos realistas, hoy estamos hablando con el presidente equivocado". "El presidente Trump es quien entorpece nuestra investigación. El presidente Trump es quien desea terminar con esto", sostuvo.
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