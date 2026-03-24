Guerra en Oriente Medio
Las apuestas entran en la guerra de Irán: sospechas por el uso de información privilegiada sobre un alto el fuego con EEUU
Ocho cuentas creadas poco antes que Trump anunciase que planea "reducir" sus operaciones militares contra el régimen de los ayatolás han apostado un total de casi 70.000 dólares a que se producirá una tregua entre Washington y Teherán
Desde partidos de baloncesto hasta las palabras que pronunciará un político durante un discurso. Para plataformas de predicción en línea como Polymarket y Kalshi, todo es susceptible de convertirse en una apuesta en la que jugarte tu dinero. Incluso la guerra. Este fenómeno, cada vez más frecuente, abre la puerta a una potencial corrupción casi imposible de rastrear que despierta cada vez más preocupación.
Al menos ocho cuentas creadas el pasado fin de semana en Polymarket han apostado un total de casi 70.000 dólares a que se producirá un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, un movimiento que apunta a un posible uso de información privilegiada, informa The Guardian. Si se alcanza una tregua antes del 31 de marzo, esos usuarios podrían ganar casi 820.000 dólares.
Una de esas cuentas se creó poco antes del 28 de febrero, cuando la administración de Donald Trump lanzó un ataque junto a Israel con el que logró decapitar al régimen de los ayatolás. Entonces, ya realizó una apuesta ganadora sobre esa operación militar sorpresa, que también podría haberse fundamentado en un método ilegal.
Las siete cuentas restantes se crearon el pasado fin de semana, más o menos cuando Trump intensificó su amenaza bélica contra Teherán. No obstante, poco después, el presidente estadounidense rebajó su tono y aseguró que estaba considerando "reducir" las operaciones del ejército en Oriente Medio.
En Polymarket, la probabilidad de un alto el fuego antes de que finalice el mes de marzo ha pasado del 6% al 13% actual. Esa apuesta acumula ya casi 40 millones de dólares en juego, según datos de la propia plataforma.
Potencial corrupción
El oportunismo de esas apuestas sugiere que los usuarios anónimos de esos mercados de predicción online podrían estar utilizando información privilegiada para ganar dinero con esos secretos. En enero, uno de esos usuarios ya ganó 436.000 dólares al apostar por el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del ejército de EEUU. Un movimiento que la Casa Blanca gestó en estricto secreto.
Hay otras razones que alimentan las sospechas de corrupción. Polymarket cuenta con Donald Trump Jr., hijo del presidente, como asesor estratégico, según ha informado Reuters. También cuenta con el respaldo financiero de 1789 Capital, una firma de capital riesgo fundada por la multimillonaria Rebekah Mercer, donante republicana y miembro del equipo de transición presidencial trumpista cuyo padre, Robert Mercer, estuvo detrás del escándalo de Cambridge Analytica que impulsó a Trump en 2016.
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