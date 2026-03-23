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Participación inesperadamente alta en el referéndum sobre el poder judicial en Italia

El dato, no previsto por los analistas, deja en suspenso el resultado final

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, durante un mitin de la campaña del referéndum sobre la reforma del poder judicial, este viernes en Milán.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, durante un mitin de la campaña del referéndum sobre la reforma del poder judicial, este viernes en Milán. / STEFANO RELLANDINI / AFP

Irene Savio

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Roma
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Ningún encuestador anticipó un interés de tal magnitud. Sin embargo, el referéndum constitucional sobre la controvertida reforma del poder judicial impulsada por Giorgia Meloni ya ha terminado por deparar esa sorpresa: una participación ciudadana muy por encima de lo previsto. En concreto, según los últimos datos difundidos por el Ministerio del Interior italiano (aún parciales y con la votación en curso), más del 45% del censo —unos 45 millones de electores— ya ha ejercido su derecho al voto en la cita.

Resultado: la inesperada movilización ha dejado en ascuas incluso a los más fiables centros de sondeos, que consideran que el resultado —la victoria del 'sí' o del 'no' al referéndum— es en estos momentos "impredecible", como ha sintetizado el instituto YouTrend. Tanto más que la participación ha sido particularmente alta en las ciudades y en zonas que son tradicionalmente vinculadas a la oposición de centroizquierda, como la región de Emilia Romaña.

La participación, en efecto, ya supera incluso la registrada en las dos anteriores consultas (el dato final), de 2025 y 2022, que, sin embargo, no eran constitucionales como este último, sino que en ellos los italianos acudieron a las urnas para decidir sobre si derogaban unas legislaciones.

Polarización

En Roma, donde también se han visto colas en algunos barrios como el de Garbatella —el barrio en el que creció Meloni—, la polarización entre los electores era palpable. "Uno de los mayores problemas de esta reforma es que es un cheque en blanco a este Gobierno", explicaba a EL PERIÓDICO Elisabetta, de 60 años, en el barrio de Monteverde. "Están modificando la Constitución y lo están haciendo con un ataque a jueces y fiscales, eso pone en peligro nuestra democracia", resumía Viola, de 18 años, al explicar las razones de su rechazo.

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"He votado sí porque si esta reforma no se aprueba en este país la siguiente reforma la aprobaremos en el año 4040", razonaba Pierluigi, al criticar fuertemente al sistema judicial de su país. "Estoy convencido de que es una buena reforma. Pienso que la justicia italiana deba ser cambiada radicalmente", decía Andrea, de 72 años, en el lujoso barrio de Parioli, al considerar que le gusta "bastante" el Gobierno de Meloni.

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