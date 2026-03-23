Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva YorkIránEstados UnidosCarlos MazónEscolapiosPPAguaTVE
instagramlinkedin

A los 88 años

Muere Lionel Jospin, exprimer ministro socialista de Francia y 'padre' de la semana laboral de 35 horas

Socialdemócrata, defensor del Estado de bienestar y de la integración europea, es recordado como una figura clave de la izquierda francesa

Las imágenes más destacadas de la vida de Lionel Jospin

Las imágenes más destacadas de la vida de Lionel Jospin

Ver galería

Las imágenes más destacadas de la vida de Lionel Jospin. / FRANCOIS MORI / POOL / EFE

Redacción

París
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El exprimer ministro socialista de Francia Lionel Jospin ha muerto a la edad de 88 años, según han confirmado fuentes familiares.

Primer ministro de Francia entre 1997 y 2002 durante la presidencia de Jacques Chirac, Jospin también fue primer secretario del Partido Socialista y miembro del Consejo Constitucional. Su mandato se caracterizó por políticas de centroizquierda, como la reducción de la jornada laboral a 35 horas, privatizaciones selectivas y reformas sociales.

Noticias relacionadas

El socialdemócrata quedó eliminado en la primera vuelta de las presidenciales, lo que marcó su retirada de la política activa. Socialdemócrata, defensor del Estado de bienestar y de la integración europea, es recordado como una figura clave de la izquierda francesa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crece el temor por la proximidad del buque fantasma ruso a plataformas petroleras en aguas libias
  2. Jaque iraní al turismo mundial: funcionarios israelíes y estadounidenses, objetivo militar en 'cualquier parte
  3. La Organización Marítima Internacional defiende la creación de un corredor seguro para evacuar a los buques atrapados en el Golfo
  4. Invasión terrestre de Irán: los peligros que prevén los marines de EEUU
  5. EEUU registra en marzo un contraste récord de más de 40 grados por una inusual ola de calor
  6. Cuba espera la llegada de un barco con ayuda humanitaria y de dos buques con petróleo y gas ruso
  7. Asociaciones de periodistas respaldan a los informadores denunciados por la entidad pro-israelí ACOM
  8. Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo

Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo

Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo

Participación inesperadamente alta en el referéndum sobre el poder judicial en Italia

Participación inesperadamente alta en el referéndum sobre el poder judicial en Italia

Incendian cuatro ambulancias pertenecientes a la comunidad judía en Londres

Incendian cuatro ambulancias pertenecientes a la comunidad judía en Londres

Filtradas unas fotos de la princesa Mette-Marit de Noruega con respirador tras su desastrosa entrevista sobre Epstein

Filtradas unas fotos de la princesa Mette-Marit de Noruega con respirador tras su desastrosa entrevista sobre Epstein

Muere Lionel Jospin, exprimer ministro socialista de Francia y 'padre' de la semana laboral de 35 horas

Muere Lionel Jospin, exprimer ministro socialista de Francia y 'padre' de la semana laboral de 35 horas

Las imágenes más destacadas de la vida de Lionel Jospin

Irán dice que "responderá de la misma manera" si EEUU ataca sus centrales eléctricas

Irán dice que "responderá de la misma manera" si EEUU ataca sus centrales eléctricas

Así destruye EEUU drones iraníes

Así destruye EEUU drones iraníes