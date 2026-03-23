Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Zelenski confía en que la reunión en EEUU sirva para fijar el próximo encuentro a tres con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha detallado que la reunión con Estados Unidos de este fin de semana versará sobre el próximo encuentro a tres con Rusia, las sanciones a este país, y los propios acuerdos bilaterales sobre garantías de seguridad y reconstrucción una vez finalice la guerra. "Queremos fechas claras, al menos aproximadas. Todos entendemos que la situación en Oriente Próximo, la guerra, influye (...) No es la primera vez que se pospone una reunión trilateral. Me gustaría tener más detalles al respecto", ha dicho.

Asimismo, ha trasladado que harán saber a Estados Unidos que la reciente decisión de levantar las sanciones al sector energético ruso representa un riesgo para Ucrania. "Significa un aumento de los ingresos para Rusia y un incremento de sus capacidades en el frente", ha dicho a los medios, según recoge Ukrinform. "Esto es peligroso", ha advertido Zelenski.