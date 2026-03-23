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Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
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Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Zelenski, tras reuniones en EEUU, cree posible un nuevo intercambio de prisioneros
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo este domingo que podría haber más intercambios de prisioneros entre su país y Rusia, tras las reuniones mantenidas por su equipo en Miami este fin de semana con los emisarios de la Casa Blanca. "Hay señales de que podría haber una continuación de los intercambios (de prisioneros), lo cual sería realmente una muy buena noticia y una confirmación de que la diplomacia funciona. Esperamos que así sea", señaló en su tradicional discurso nocturno tras recibir los primeros informes de su equipo negociador. El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, y el jefe de gabinete de Zelenski, Kirilo Budánov, se reunieron el sábado y domingo en tres ocasiones con el representante especial de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, Jared Kushner.
Un puerto ruso cerca de frontera con Finlandia, atacado con drones
El puerto ruso de Primorsk, cerca de la frontera con Finlandia, sufrió daños en una nueva ola de ataques con drones, informó el gobernador regional la mañana del lunes en Telegram. "Un tanque de combustible fue dañado en el puerto de Primorsk, causando un incendio. Los bomberos trabajan por extinguir el fuego y el personal fue evacuado", dijo Alexander Drozdenko, gobernador de la región occidental rusa de Leningrado. Drozdenko afirmó que la defensa aérea y los sistemas de guerra electrónica destruyeron 35 drones desde el inicio del ataque contra la región de Leningrado, que no ha sido un frente importante en el conflicto de Rusia con Ucrania. En un mensaje posterior en Telegram, el gobernador actualizó la cifra a "más de 50 drones" destruidos, y dijo que continuaban los esfuerzos por repeler el ataque.
Rusia ataca Ucrania con 139 drones, incluida la región de Kiev
Rusia atacó en las últimas horas Ucrania con 139 drones suicidas, incluida la región de Kiev, según el parte diario de la Fuerza Aérea ucraniana y las autoridades locales. En concreto, Rusia lanzó drones tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros desde territorio ruso y la ocupada península de Crimea. Las defensas aéreas de Ucrania lograron derribar o neutralizar 127 drones en el norte, sur y este del país, pero se registraron impactos de ocho vehículos aéreos no tripulados en siete ubicaciones y la caída de fragmentos en siete lugares.
Delegaciones de EEUU y Ucrania retoman el diálogo "para avanzar hacia un acuerdo de paz integral"
Representantes de las delegaciones estadounidense y ucraniana se han reunido este sábado en Florida (Estados Unidos) para retomar las negociaciones sobre un posible acuerdo de paz que ponga fin a cuatro años de conflicto armado en Ucrania, en una "constructiva" cita que desde Kiev han tildado de "importante para todo el mundo" y que tendrá su continuación este domingo. "Hoy en Florida, delegaciones de Estados Unidos y Ucrania han mantenido reuniones constructivas como parte de los esfuerzos de mediación en curso, con debates centrados en reducir y resolver los puntos pendientes para avanzar hacia un acuerdo de paz integral", ha señalado el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, en una publicación en redes sociales.
Al menos dos muertos en ataques rusos sobre Ucrania
Un hombre y una mujer han muerto y dos niñas han resultado heridos por el impacto de un proyectil ruso en la ciudad de Zaporiyia, en el sur del país, según han informado las autoridades ucranianas. Otras seis personas han resultado heridas en otros ataques rusos en esa misma región. Además Rusia ha atacado la línea de suministro eléctrico de Chernígov, ha informado su gobernador, Viacheslav Chaus. En total, Kiev ha informado de 154 drones rusos detectados, de los cuales 148 han sido derribados.
Ucrania lanzó más de 280 drones contra Rusia, según Moscú
Ucrania lanzó 283 drones contra Rusia durante la madrugada del sábado, una de las cifras más altas desde el inicio del conflicto, informó el Ministerio de Defensa ruso. Las aeronaves no tripuladas fueron interceptadas, según la agencia oficial RIA Novosti, que no reportó daños ni heridos. Aproximadamente 90 de estos aparatos apuntaron a la región fronteriza de Rostov, según su gobernador, Yuri Sliusar. Por su parte, el gobernador de la región de Sarátov, en el suroeste de Rusia, informó que dos personas resultaron heridas tras un ataque con drones que dañó varias viviendas.
EEUU retira las sanciones contra otros dos ciudadanos rusos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este viernes el levantamiento de las sanciones impuestas contra otros dos ciudadanos rusos, días después de que retirara este tipo de medidas contra otras tres personas y tres entidades vinculadas a Rusia. "Se han eliminado las siguientes personas de la lista de ciudadanos especialmente designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro: Yuri Korzhavin y Lidia Korzhavina", ha indicado en un comunicado en el que ha confirmado que ambos son rusos.
Zelenski confía en que la reunión en EEUU sirva para fijar el próximo encuentro a tres con Rusia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha detallado que la reunión con Estados Unidos de este fin de semana versará sobre el próximo encuentro a tres con Rusia, las sanciones a este país, y los propios acuerdos bilaterales sobre garantías de seguridad y reconstrucción una vez finalice la guerra. "Queremos fechas claras, al menos aproximadas. Todos entendemos que la situación en Oriente Próximo, la guerra, influye (...) No es la primera vez que se pospone una reunión trilateral. Me gustaría tener más detalles al respecto", ha dicho.
Asimismo, ha trasladado que harán saber a Estados Unidos que la reciente decisión de levantar las sanciones al sector energético ruso representa un riesgo para Ucrania. "Significa un aumento de los ingresos para Rusia y un incremento de sus capacidades en el frente", ha dicho a los medios, según recoge Ukrinform. "Esto es peligroso", ha advertido Zelenski.
Defensas antiaéreas rusas derriban 21 drones en las inmediaciones de Moscú
Las defensas antiaéreas rusas han derribado 21 drones que se dirigían a la capital rusa, según ha informado el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin. En el lugar de la caída de los fragmentos de drones trabajan especialistas de los servicios de emergencia, señaló Sobianin en su canal en el servicio de mensajería ruso Max.
Irene Savio
El metanero ruso 'Arctic Metagaz', abandonado a la deriva en el Mediterráneo desde hace dos semanas sin que nadie intervenga, sigue despertando preocupación ante un posible desastre ecológico en el mar. El navío, que presenta una brecha crítica en el casco y aún un riesgo real de explosión, se encuentra actualmente a unas 60 millas de la costa libia (en línea recta a la altura de Trípoli), en aguas internacionales de competencia libia y en una zona de alta densidad de infraestructuras petroleras, según ha comunicado este viernes la Protección Civil italiana.
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