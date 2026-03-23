Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Israel activa su sistema de defensa ante nueva ola de "misiles lanzados desde Irán" El Ejército israelí reportó este lunes que sus sistemas de defensa fueron activados para interceptar una nueva ola de ataques "con misiles lanzados desde Irán hacia los territorios del estado de Israel", a través de su cuenta oficial de Telegram. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) enviaron "una orden de precaución directamente a los teléfonos móviles de las zonas afectadas", recomendando a la población "que se dirija a un lugar seguro y permanezca allí hasta nuevo aviso". Por su parte, el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) publicó en X que tras los ataques "sus equipos fueron desplegados a las diversas partes donde se informaron incidentes" y que "no se reportaron víctimas". Sin embargo, paramédicos de MDA dieron asistencia "a un pequeño grupo de ciudadanos que fueron heridos cuando se dirigían hacia los refugios y a aquellos que sufrieron ataques de ansiedad", señaló la publicación.

Precio del petróleo sube y bolsas asiáticas caen por ultimátum de Trump a Irán Los precios del petróleo subían el lunes en el comercio matinal asiático, donde las bolsas se desplomaban tras el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, a Irán. El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense de petróleo, subía 0,7% a 98,95 dólares, después de rozar los 100 dólares en la apertura. El de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 0,4% a 112,68 dólares. En tanto, las bolsas de Seúl y Tokio, que crecían fuertemente antes de la guerra, caían el lunes alrededor de 6% y 5%, respectivamente. Igualmente, la bolsa de Hong Kong perdía más de 3%, mientras las de Shanghái, Taipéi y Manila caían más de 2%, y las de Sídney, Singapur y Wellington también operaban en terreno negativo.

Apoyo incondicional de Milei a EEUU e Israel genera malestar y preocupación en Argentina El alineamiento absoluto del presidente Javier Milei con Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán ha generado un creciente malestar y preocupación en Argentina, que históricamente ha mantenido una posición de equidistancia frente a conflictos internacionales y donde algunos comienzan a temer posibles represalias. Desde antes de su llegada a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, Milei ha expresado un apoyo total a Estados Unidos e Israel, a quienes considera sus dos principales aliados en términos geopolíticos. Ese apoyo adquirió una dimensión de afinidad personal con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y sobre todo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Israel prevé "varias semanas de combates" contra Irán y Hezbolá, dice portavoz militar Israel prevé varias semanas más de combates contra Irán y el movimiento islamista proiraní libanés Hezbolá, declaró este domingo el general de brigada Effie Defrin. "Ciudadanos de Israel, nos esperan más semanas de combates contra Irán y Hezbolá", afirmó Defrin en una rueda de prensa televisada.El portavoz militar aseguró que no permitirán que Irán ni sus delegados "amenacen a los ciudadanos de Israel o la existencia del Estado de Israel".

Israel dice que investiga si su ejército mató a un civil en la frontera con Líbano El ejército de Israel informó que está investigando si sus propias fuerzas mataron a un civil israelí cerca de la frontera con Líbano este domingo, después de que Hezbolá reivindicara un ataque en la misma zona. Los servicios de emergencia israelíes señalaron más temprano el domingo que un hombre murió por un "impacto directo" en su vehículo de un cohete procedente de Líbano, convirtiéndolo en la primera víctima mortal en el norte del país desde que estallaron los últimos combates con el movimiento proiraní Hezbolá.

Araqchí denuncia ante ONU los bombardeos contra sus plantas nucleares y pide compensación El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, denunció en una carta a la Naciones Unidas los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes y exigió una compensación por los daños causados por esos bombardeos. "Conforme al proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad del Estado, todo acto internacionalmente ilícito genera responsabilidad. El Estado responsable debe cesar el acto, garantizar su no repetición y reparar íntegramente los daños causados", afirmó Araqchí en una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, y al Consejo de Seguridad de la organización.

Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz y la protección de los recursos energéticos de Oriente Próximo El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido la apertura del estrecho de Ormuz y preservar todos los yacimientos energéticos de la regió. “El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”, ha afirmado en una publicación a través de su cuenta en X. "El Gobierno de España exige la apertura del estrecho de Ormuz y la preservación de todos los yacimientos energéticos de Oriente Medio. Nos encontramos en un punto de inflexión global. Una mayor escalada podría desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad. El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra", escribe Sánchez.

Las medidas anticrisis ya están en vigor y el Congreso vota el jueves su reválida n el plan anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio han entrado este domingo en plena vigencia, tras su publicación la víspera en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y el próximo jueves el Congreso dictaminará su convalidación. El plan cuenta con una dotación de 5.000 millones de euros e incluye, entre otras medidas, rebajas de impuestos a la electricidad, el gas y los carburantes (del 21 % de IVA al 10 %); así como descuentos para colectivos vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados. En el apartado fiscal destacan, especialmente, la suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica, actualmente del 7 % y que pagan las compañías; la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad que pagan los consumidores (del 5,11 % actual al 0,5 %); y la congelación del precio máximo de venta del butano y propano.

Irán anuncia ataques contra la industria aeroespacial israelí en Arabia Saudí y el aeropuerto de Ben Gurion El Ejército iraní ha anunciado este domingo una nueva serie de bombardeos contra Israel y Arabia Saudí centrados específicamente en instalaciones de la compañía aeroespacial israelí IAI Aerospace Industries, una de las principales industrias del país. Irán ha anunciado ataques en las instalaciones de IAI en la base aérea del Príncipe Sultán, en Arabia Saudí y en la base aérea del aeropuerto israelí de Ben Gurion.