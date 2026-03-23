Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salvador IllaBarça RayoEsparregueraIránRíosPujolMariano GarcíaBarcelonaKarmaTorrenteBinter
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

Netanyahu visita el lugar del impacto de un misil iraní en Arad

Netanyahu visita el lugar del impacto de un misil iraní en Arad

Europa Press

María Mondéjar

María Mondéjar

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Asociaciones de periodistas respaldan a los informadores denunciados por la entidad pro-israelí ACOM
  2. Crece el temor por la proximidad del buque fantasma ruso a plataformas petroleras en aguas libias
  3. Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo
  4. La Organización Marítima Internacional defiende la creación de un corredor seguro para evacuar a los buques atrapados en el Golfo
  5. Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut
  6. Invasión terrestre de Irán: los peligros que prevén los marines de EEUU
  7. Jaque iraní al turismo mundial: funcionarios israelíes y estadounidenses, objetivo militar en 'cualquier parte
  8. Alerta en Estados Unidos: drones sobrevuelan la base militar en la que viven Rubio y Hegseth y disparan el temor a un ataque de Irán

Varios heridos en el)choque entre un avión y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia (Nueva York)

Varios heridos en el)choque entre un avión y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia (Nueva York)

La izquierda resiste en las grandes ciudades francesas ante el avance de la extrema derecha

La izquierda resiste en las grandes ciudades francesas ante el avance de la extrema derecha

Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul

Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

Última hora del caso Epstein, en directo: Mette-Marit da explicaciones sobre su "amistad" con Epstein

Última hora del caso Epstein, en directo: Mette-Marit da explicaciones sobre su "amistad" con Epstein

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo

Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo

José Luis Villacañas: "Trump es un diseño de ciertas élites norteamericanas que han encontrado a su hombre"

José Luis Villacañas: "Trump es un diseño de ciertas élites norteamericanas que han encontrado a su hombre"