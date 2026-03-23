Guerra en Oriente Medio
Trump aplaza cinco días los ataques a centrales eléctricas de Irán tras "conversaciones productivas" con el régimen
DIRECTO | Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y el ultimátum de Trump sobre el estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que ha ordenado "posponer todo ataque militar" contra las centrales eléctricas de Irán durante un periodo de cinco días, después de dar el sábado un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz o se expusiera a dichos bombardeos contra instalaciones energéticas.
"Me satisface informar que Estados Unidos e Irán han tenido durante los últimos dos días unas conversaciones muy buenas y constructivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Próximo", ha dicho Trump, quien ha añadido en un mensaje en redes sociales que, a raíz de las mismas, ha ordenado este aplazamiento durante cinco días.
"A partir del tono y la franqueza de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán durante toda la semana, he ordenado al Departamento de Guerra --en referencia al Departamento de Defensa-- que posponga todos los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso", ha señalado.
El propio Trump dio el sábado un ultimátum de 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, asegurando que, de lo contrario, atacará las centrales eléctricas del país y advirtiendo de que habrá "una destrucción total". "La destrucción de Irán va a ser total y va a funcionar estupendamente", sostuvo.
En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní ha advertido este lunes de que está "decidida a responder a cualquier amenaza" y ha recalcado que, en caso de que Trump materialice su amenaza, Teherán atacará "las centrales del régimen ocupante (Israel) y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses", así como "la infraestructura económica, industrial y energética de la que Estados Unidos es accionista".
Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos --incluidos 210 niños--, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado a más de 3.000 los fallecidos.
- Crece el temor por la proximidad del buque fantasma ruso a plataformas petroleras en aguas libias
- Jaque iraní al turismo mundial: funcionarios israelíes y estadounidenses, objetivo militar en 'cualquier parte
- La Organización Marítima Internacional defiende la creación de un corredor seguro para evacuar a los buques atrapados en el Golfo
- Invasión terrestre de Irán: los peligros que prevén los marines de EEUU
- EEUU registra en marzo un contraste récord de más de 40 grados por una inusual ola de calor
- Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo
- Cuba espera la llegada de un barco con ayuda humanitaria y de dos buques con petróleo y gas ruso
- Asociaciones de periodistas respaldan a los informadores denunciados por la entidad pro-israelí ACOM