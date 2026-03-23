Colón vuelve a Washington: la Administración Trump recupera una estatua junto a la Casa Blanca

No es ningún secreto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siente cierta admiración por la figura de Cristóbal Colón. Ya en octubre de 2025 recuperó el Día de Cristóbal Colón –el 12 de octubre– como una fecha festiva, rompiendo deliberadamente con la medida adoptada por su predecesor, Joe Biden, quien estableció esta festividad como el Día de los Pueblos Indígenas.

Para el dirigente demócrata, Colón es "el héroe americano original". Es "un gigante de la civilización occidental" y uno de los hombres "más valientes y visionarios que han pisado la faz de la tierra". Una opinión completamente contraria a la que mantienen numerosas agrupaciones norteamericanas y que le ha llevado a erigir en los jardines de la Casa Blanca una estatua del navegante que llegó a las costas de América en 1492.

La escultura ha sido ubicada al norte del 'Eisenhower Executive Office' –un edificio de oficinas para personal de la Casa Blanca que se encuentra junto al ala oeste– en la madrugada de este domingo, y consiste en una réplica de la estatua derribada el 4 de julio de 2020 durante las protestas desatadas en todo el país tras el asesinato de Georfe Floyd en mayo de ese mismo año a manos de un oficial de policía.

En aquella ocasión, la figura realizada en mármol fue arrancada con cuerdas y arrojada a las aguas del Inner Harbour; en un incidente que se extendió por todo el país con más de 30 estatuas desmanteladas, derribadas o retiradas por las administraciones en un lapso de tan sólo cuatro meses. Entonces, aquellos colectivos contrarios a ensalzar la figura del genovés --al que acusaban de participar en el tráfico de esclavos de los pueblos indígenas taínos, colaborar en la subyugación de los pueblos autóctonos, y ser partícipe de los abusos ejercicios en los siglos posteriores por el imperio español-- emprendieron una campaña para sustituir todo lo relacionado con su figura y separar su legado de la sociedad norteamericana.

Aquellas acciones fueron enérgicamente criticadas por los grupos italoestadounidenses, que veían el derribo de estas estatuas –varias de ellas donadas por grupos italoestadounidenses en los siglos XIX y XX– como una ofensa contra un símbolo de orgullo étnico. Razón, además, por la que muchas de las estatuas derruidas desde 2020 se han ido relocalizando en iglesias, museos y clubes italoestadounidenses.

Restos recuperados

Entre los indignados por estos sucesos se encontraba Tilghman Hemsley: un pintor, escultor y pescador local que reunió un equipo de buzos para recuperar las piezas de mármol que habían sido arrojadas al puerto. Posteriormente su hijo, Will Hemsley, utilizó escaneos de estos mismos fragmentos para crear la réplica –y una segunda copia– que hoy decora los jardines de la Casa Blanca. Este proyecto recibió 30.000 dólares del Fondo Nacional para las Humanidades durante el primer mandato de Donald Trump.

Así, la instalación de esta estatua responde a un nuevo intento por parte de la Administración Trump para cambiar esta narrativa y poner a Colón como un "héroe" americano. De hecho, según señala 'The New York Times', la posibilidad de instalar esta estatua surgió como una idea relacionada con las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos que tendrán lugar este 2026. "En esta Casa Blanca, Cristóbal Colón es un héroe, y el presidente Trump se asegurará de que sea honrado como tal durante generaciones", aseveró el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, en un comunicado.

Sin embargo, la colocación de esta réplica en terreno federal va mucho más allá de la figura de Cristóbal Colón. Según recoge el diario estadounidense, el ex historiador jefe de la Asociación Histórica de la Casa Blanca, Edward Lengel, señala que la incorporación de esta estatua es parte de una "remodelación radical" de los terrenos de la Casa Blanca por parte de Trump. Un intento de "convertirla en un campo de batalla partidista", bajo los mismos argumentos que han llevado a la demolición del ala este para construir un salón de baile; y a la implantación de una serie de retratos presidenciales donde el republicano ha tratado de reescribir el legado presidencial.