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Suspendidos los vuelos

Varios heridos en el choque entre un avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia (Nueva York)

La Administración Federal de Aviación (FAA) había anunciado previamente el cierre del aeropuerto debido a una emergencia.

El choque entre un avión de carga y un vehículo de servicio del aeropuerto de Hong Kong deja dos muertos

Accidente en LaGuardia

Accidente en LaGuardia / X

France Presse

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Un incidente entre un avión y un vehículo ocurrió en la pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York, según informaron los bomberos el lunes. El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York respondió a un incidente reportado entre un avión y un vehículo en la pista 4, indicó un portavoz en un correo electrónico. No se especificó la naturaleza exacta del incidente. Varios medios locales hablan de numerosos heridos, y The New York Times explica que hay dos policías y cuatro bomberos graves.

La Administración Federal de Aviación (FAA) había anunciado previamente el cierre del aeropuerto debido a una emergencia.

Indicó que la probabilidad de que esta medida se extendiera era alta. Los servicios oficiales de alerta de emergencia de la ciudad de Nueva York advirtieron a los residentes que esperaran cancelaciones, cierres de carreteras, retrasos en el tráfico y la presencia de personal de emergencia cerca del principal centro de transporte en Queens, que solo conecta con destinos dentro de Estados Unidos y Canadá.

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«Tomen rutas alternativas», aconsejaron en X. Todos los vuelos que salían de LaGuardia sufrieron retrasos o cancelaciones el lunes por la mañana, según el sitio web del aeropuerto. LaGuardia ya estaba experimentando interrupciones en los vuelos debido a las malas condiciones meteorológicas, informó el aeropuerto el domingo en X. Los pasajeros también enfrentaban esperas más largas en los controles de seguridad debido a la escasez de personal causada por la expiración de los fondos federales, informó el aeropuerto la semana pasada.

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