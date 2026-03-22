Seis muertos y un desaparecido al estrellarse un helicóptero en aguas de Qatar

Al menos seis personas han muerto y una permanece desaparecida tras el accidente de un helicóptero en aguas territoriales de Qatar, según ha informado este domingo el Ministerio del Interior del país a AFP.

Horas antes, el Ministerio de Defensa había señalado que el aparato se estrelló debido a un "fallo técnico" durante un "vuelo de rutina", sin precisar el tipo de helicóptero ni la naturaleza de la misión.