Infarto
Mueren dos hombres durante las elecciones municipales en Francia
Un interventor y un votante han fallecido en los colegios electorales de las localidades de Saint-Etienne y Annecy
Dos hombres han muerto en centros de votación esta mañana durante la segunda vuelta de las elecciones municipales en Saint-Etienne y en Annecy, según informaron este domingo los bomberos y el ayuntamiento.
En Saint-Etienne, los bomberos de Loire declararon que un hombre murió en un centro de votación, confirmando una información de Le Progrès. Se trata, según un comunicado de prensa del candidato de la unión de la derecha a la alcaldía Dino Cinieri, de un "interventor" que habría fallecido "este mediodía" en el "centro de votación Jules Ferry". Le Progrès indica que se trata de uno de los integrantes de la lista del candidato RN Corentin Jousserand.
Poco antes, alrededor de las 9:30, en un centro de votación de Annecy (Haute-Savoie) situado en el gimnasio des Glaisins, "un hombre bastante mayor que acababa de votar sufrió un paro cardíaco y falleció", detalló la responsable de comunicación del ayuntamiento, contactada por la AFP, confirmando una información de France 3. Según esta última fuente, el hombre tenía 81 años.
Cerrados durante más de una hora, los centros de votación 34, 35 y 36 reabrieron alrededor de las 10:40.
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