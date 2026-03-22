La mancha de Epstein llega a Nuevo México

Mientras la policía registra por primera vez el rancho de Jeffrey Epstein en Nuevo México en busca de pruebas de cualquier abuso que haya cometido en este escondite con temática del Viejo Oeste, la atención se centra en los poderosos expolíticos del estado que continuaron reuniéndose y recibiendo donaciones de campaña de Epstein mucho después de que se conociera su condición de delincuente sexual, según un artículo de Reuters.

Las relaciones de Epstein con los líderes estatales del Partido Demócrata, incluidos dos ex gobernadores y un fiscal general del estado, y las fallas institucionales que pueden haber permitido que el delincuente sexual condenado perpetrara abusos en el rancho están bajo investigación por una "comisión de la verdad" del estado de Nuevo México, la primera de su tipo en el país.

Zorro Ranch, donde Epstein pasaba aproximadamente dos meses al año, supuestamente era un centro de su red de tráfico sexual de niños que se extendía entre las Islas Vírgenes de los EEUU, Nueva York y Florida, según una carta de 2020 de la oficina del Fiscal General de Nuevo México y numerosos documentos entre los millones publicados recientemente por el Departamento de Justicia.

Epstein gastó relativamente poco para establecerse como una importante fuerza financiera en Nuevo México, gobernado por los demócratas. Donó poco más de 160.000 dólares en cinco elecciones entre 2002 y 2014, según entrevistas y una revisión de los registros financieros de la campaña. A menudo fue el mayor donante externo a las campañas, incluso después de su primera condena por delitos sexuales en 2008.

Reuters no ha encontrado ninguna evidencia de que Epstein recibiera algo a cambio de sus donaciones.

Los vínculos de Epstein con el fallecido exgobernador Bill Richardson están bien documentados. El ex principal agente policial del estado, Gary King, también tuvo contacto con Epstein después de que fuera declarado culpable de delitos sexuales graves, incluido un encuentro con él en 2010. Epstein donó a docenas de políticos estadounidenses, pero casi todos cortaron lazos con él después de la condena en Florida.

"Una vez que se sabe lo que pasó, seguir aceptando contribuciones de campaña es reprobable", dijo la congresista estadounidense Teresa Leger Fernández durante una protesta en Zorro Ranch el 8 de marzo, cuando se le preguntó sobre la relación entre Epstein, Richardson y King.

Leger Fernández se encuentra entre quienes cuestionan por qué las autoridades federales, estatales y locales nunca investigaron las denuncias de abuso sexual en el rancho y por qué las autoridades federales dijeron a los investigadores estatales que abandonaran una investigación sobre tráfico de niños en 2019, pero nunca registraron ni confiscaron el rancho antes de su venta en 2023.

King, de 71 años, dijo que nunca visitó el rancho de Epstein y nunca le pidió al difunto financiero donaciones de campaña después de su condena en Florida.

"Personalmente le dije al señor Epstein que la campaña no aceptaría contribuciones suyas como resultado de sus actividades criminales admitidas", dijo King, fiscal general de Nuevo México de 2007 a 2015, en un comunicado en respuesta a preguntas de Reuters sobre las cartas de campaña. King afirma que no tenía conocimiento de que las cartas pidiendo fondos fueron enviadas a Epstein.

"El Rancho de Victoria's Secret"

En 1993, Epstein compró 7.500 acres de tierra al tres veces gobernador de Nuevo México, Bruce King, y a otros miembros de su poderosa familia política de Nuevo México, según los registros del condado. Gary King, hijo de Bruce King, fue una de las partes en la venta. En su declaración a Reuters, el joven King dijo que Epstein pagó alrededor de 3,75 millones de dólares “por el terreno”, un valor justo de mercado en ese momento, según una investigación de la Universidad Estatal de Nuevo México. Bruce King murió en 2009.

Epstein procedió a construir lo que se conoció localmente como "El Rancho de Victoria's Secret" por las modelos de lencería que se rumoreaba que iban allí, dijeron a Reuters tres personas locales.

Epstein, un experto en networking, invitó a científicos, políticos, multimillonarios y celebridades de Hollywood al rancho, donde algunos hablaron de "las chicas", según muestran los correos electrónicos en los archivos de Epstein.

En 2006, Epstein donó 15.000 dólares a la campaña de Gary King. King dijo a Reuters que no devolvió ese dinero porque en 2006 no tenía conocimiento de ningún informe de irregularidades por parte de Epstein.

También reconoció haber conocido a Epstein una vez, en 2010 en el restaurante Jinja de Santa Fe, donde tomaron té y Epstein le expresó sus condolencias por la muerte del padre de King.

Cuando King se postuló para gobernador en 2014, Epstein donó 35.600 dólares a la campaña, la donación externa más grande, según muestran los registros. King devolvió los fondos de 2014 a las empresas de Epstein tres días después de que los publicara la prensa el 9 de septiembre de ese año. King está retirado de la política y ahora es presidente de una organización benéfica llamada New Mexico Children's Foundation.

Como fiscal general, afirma King, dirigió un sólido programa de divulgación para combatir los delitos contra niños y la trata de personas, y no recibió información sobre los presuntos delitos cometidos por Epstein. El Departamento de Justicia de Nuevo México declinó hacer comentarios.

Un documento muestra que agentes del FBI visitaron el rancho de Nuevo México en febrero de 2007, cuando King estaba a cargo de la aplicación de la ley en Nuevo México, e interrogaron al gerente Brice Gordon sobre las "masajistas" que Epstein trajo en avión o contrató localmente. Reuters no pudo contactar con Gordon. King dijo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos nunca informó a su oficina de ninguna investigación que involucrara a Epstein o sus asociados y Reuters no encontró evidencia de que King tuviera conocimiento de una investigación federal sobre Epstein en ese momento.

El subjefe de policía de Santa Fe, Ben Valdez, dijo en un comunicado que su departamento no tenía constancia de ningún informe relacionado con Epstein. La Oficina del Sheriff del condado de Santa Fe, en cuya jurisdicción se encuentra el rancho, dijo que investiga cualquier acusación que haya recibido sobre Epstein. La Policía Estatal de Nuevo México no respondió a una solicitud de comentarios.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, reabrió la investigación estatal sobre Epstein en febrero.