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Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
Directo | Última hora: Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo
Javier Ojembarrena Alba
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Delegaciones de EEUU y Ucrania retoman el diálogo "para avanzar hacia un acuerdo de paz integral"
Representantes de las delegaciones estadounidense y ucraniana se han reunido este sábado en Florida (Estados Unidos) para retomar las negociaciones sobre un posible acuerdo de paz que ponga fin a cuatro años de conflicto armado en Ucrania, en una "constructiva" cita que desde Kiev han tildado de "importante para todo el mundo" y que tendrá su continuación este domingo. "Hoy en Florida, delegaciones de Estados Unidos y Ucrania han mantenido reuniones constructivas como parte de los esfuerzos de mediación en curso, con debates centrados en reducir y resolver los puntos pendientes para avanzar hacia un acuerdo de paz integral", ha señalado el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, en una publicación en redes sociales.
Al menos dos muertos en ataques rusos sobre Ucrania
Un hombre y una mujer han muerto y dos niñas han resultado heridos por el impacto de un proyectil ruso en la ciudad de Zaporiyia, en el sur del país, según han informado las autoridades ucranianas. Otras seis personas han resultado heridas en otros ataques rusos en esa misma región. Además Rusia ha atacado la línea de suministro eléctrico de Chernígov, ha informado su gobernador, Viacheslav Chaus. En total, Kiev ha informado de 154 drones rusos detectados, de los cuales 148 han sido derribados.
Ucrania lanzó más de 280 drones contra Rusia, según Moscú
Ucrania lanzó 283 drones contra Rusia durante la madrugada del sábado, una de las cifras más altas desde el inicio del conflicto, informó el Ministerio de Defensa ruso. Las aeronaves no tripuladas fueron interceptadas, según la agencia oficial RIA Novosti, que no reportó daños ni heridos. Aproximadamente 90 de estos aparatos apuntaron a la región fronteriza de Rostov, según su gobernador, Yuri Sliusar. Por su parte, el gobernador de la región de Sarátov, en el suroeste de Rusia, informó que dos personas resultaron heridas tras un ataque con drones que dañó varias viviendas.
EEUU retira las sanciones contra otros dos ciudadanos rusos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este viernes el levantamiento de las sanciones impuestas contra otros dos ciudadanos rusos, días después de que retirara este tipo de medidas contra otras tres personas y tres entidades vinculadas a Rusia. "Se han eliminado las siguientes personas de la lista de ciudadanos especialmente designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro: Yuri Korzhavin y Lidia Korzhavina", ha indicado en un comunicado en el que ha confirmado que ambos son rusos.
Zelenski confía en que la reunión en EEUU sirva para fijar el próximo encuentro a tres con Rusia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha detallado que la reunión con Estados Unidos de este fin de semana versará sobre el próximo encuentro a tres con Rusia, las sanciones a este país, y los propios acuerdos bilaterales sobre garantías de seguridad y reconstrucción una vez finalice la guerra. "Queremos fechas claras, al menos aproximadas. Todos entendemos que la situación en Oriente Próximo, la guerra, influye (...) No es la primera vez que se pospone una reunión trilateral. Me gustaría tener más detalles al respecto", ha dicho.
Asimismo, ha trasladado que harán saber a Estados Unidos que la reciente decisión de levantar las sanciones al sector energético ruso representa un riesgo para Ucrania. "Significa un aumento de los ingresos para Rusia y un incremento de sus capacidades en el frente", ha dicho a los medios, según recoge Ukrinform. "Esto es peligroso", ha advertido Zelenski.
Defensas antiaéreas rusas derriban 21 drones en las inmediaciones de Moscú
Las defensas antiaéreas rusas han derribado 21 drones que se dirigían a la capital rusa, según ha informado el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin. En el lugar de la caída de los fragmentos de drones trabajan especialistas de los servicios de emergencia, señaló Sobianin en su canal en el servicio de mensajería ruso Max.
Irene Savio
El metanero ruso 'Arctic Metagaz', abandonado a la deriva en el Mediterráneo desde hace dos semanas sin que nadie intervenga, sigue despertando preocupación ante un posible desastre ecológico en el mar. El navío, que presenta una brecha crítica en el casco y aún un riesgo real de explosión, se encuentra actualmente a unas 60 millas de la costa libia (en línea recta a la altura de Trípoli), en aguas internacionales de competencia libia y en una zona de alta densidad de infraestructuras petroleras, según ha comunicado este viernes la Protección Civil italiana.
'Crece el temor por la proximidad del buque fantasma ruso a plataformas petroleras en aguas libias', por Irene Savio.
Una delegación ucraniana pedirá el sábado en EEUU fecha para la reunión trilateral con Rusia
Negociadores ucranianos tienen previsto reunirse este sábado en EEUU con los representantes de la Casa Blanca para intentar concretar una fecha exacta para la próxima reunión a tres con los rusos, según ha señalado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El mandatario, en un mensaje de voz enviado a los periodistas que cubren la actualidad de Ucrania, ha explicado que aspira a fijar "una fecha clara" para el próximo encuentro, que debía haberse celebrado a comienzos de marzo, pero fue aplazado de forma indefinida por la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán.
El presidente ucraniano ha señalado que la reunión no ha podido producirse hasta ahora porque los rusos rechazan viajar a EEUU y los emisarios de la Casa Blanca prefieren no viajar fuera del país mientras dure la guerra en Oriente Medio.
Alemania simplifica la exportación de material bélico a países del Golfo y a Ucrania
El Gobierno alemán anunció este viernes la entrada en vigor, por un periodo de seis meses, de un procedimiento de exportación simplificado para el envío de material bélico a los Estados del golfo Pérsico y a Ucrania.
Putin felicita a los musulmanes por el fin del Ramadán
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó este viernes a los musulmanes del país por el comienzo del Uraza-Bairam (Aíd al Fitr, en árabe), fiesta de tres días que pone fin al Ramadán, el mes de ayuno y meditación de los fieles del islam. "Durante siglos, esta festividad ha encarnado las aspiraciones de los creyentes a la superación moral, la misericordia y la compasión, inspirándolos en los valores perdurables del Islam", afirmó en su mensaje de felicitación publicado por el Kremlin. El mandatario ruso señaló que "los musulmanes rusos respetan profundamente las tradiciones históricas y espirituales de sus antepasados y celebran ampliamente esta festividad en sus comunidades y familias". "Se ha convertido en una buena costumbre organizar eventos benéficos, culturales, educativos e infantiles a gran escala durante el mes sagrado", indicó.
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