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Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

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Los bomberos extinguen un incendio causado por un ataque ruso en una zona residencial del pueblo de Sofiivska Borshchahivka, región de Kiev, Ucrania, 22 de febrero de 2026.

Los bomberos extinguen un incendio causado por un ataque ruso en una zona residencial del pueblo de Sofiivska Borshchahivka, región de Kiev, Ucrania, 22 de febrero de 2026. / Europa Press

Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Javier Ojembarrena Alba

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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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