Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Israel confirma más de 300 heridos en menos de 24 horas mientras Irán y Hezbolá multiplican sus ataques Irán y las milicias libanesas de Hezbolá han acelerado su operación de lanzamiento de proyectiles contra Israel durante las últimas 24 con una ola de bombardeos que ha dejado, según el último balance del Ministerio de Salud israelí, al menos un muertos y 303 heridos, ocho de ellos graves, la mayoría en el sur del país. El recrudecimiento comenzó a última hora de la tarde del domingo, en una represalia directa tras un ataque estadounidense al centro de enriquecimiento de uranio de la localidad iraní de Natanz. Caída la noche, Irán respondió con un ataque a gran escala contra Dimona, ubicación de las principales instalaciones nucleares israelíes, y la ciudad de Arad, en el sur israelí.

Ocho ataques nocturnos golpean un centro estadounidense en el aeropuerto de Bagdad sin autoría confirmada Al menos ocho ataques nocturnos han golpeado un centro estadounidense en el aeropuerto de Bagdad, según responsables de seguridad. La autoría de los ataques no ha sido confirmada, de acuerdo con la agencia AFP.

La rebaja del IVA de los carburantes en España empieza este domingo El IVA reducido al 10% anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entrado en vigor este domingo 22 de marzo, tras su publicación el día anterior en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde esta madrugada, este tipo impositivo se aplica al combustible, la electricidad y el gas como medida para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra con Irán, que ha disparado la inflación en estos productos.

El cierre del estrecho de Ormuz obliga a Trump y a los importadores a buscar soluciones El cierre del estrecho de Ormuz, que ya dura casi un mes por la escalada del conflicto entre Irán, EEUU e Israel, está presionando a Washington y a los grandes importadores de energía a buscar soluciones urgentes ante la subida del petróleo y la interrupción del suministro. Mientras Trump ha lanzado un ultimátum y amenaza con nuevos ataques, Irán responde con advertencias y mantiene el control de una vía clave por la que pasa gran parte del crudo mundial. Países asiáticos como India, Japón o Corea del Sur intentan asegurar sus suministros y equilibrar sus relaciones con EEUU sin agravar la tensión, en un contexto de fuerte incertidumbre energética global. Puedes leer el análisis de Ricardo Mir de Francia, nuestro experto en política internacional, en esta enlace.

Al menos un muerto en Israel durante una nueva ronda de proyectiles de Hezbolá contra el norte del país Al menos una persona ha fallecido este domingo en el norte de Israel durante un nuevo ataque de proyectiles de las milicias libanesas de Hezbolá contra, ha explicado posteriormente el grupo, cuarteles y posiciones militares del Ejército israelí empleadas como punta de lanza para sus operaciones en el sur libanés. La explosión ha ocurrido en la localidad de Misgav Am, cuando el proyectil ha alcanzado el vehículo en el que se encontraba el fallecido.

Irán asegura que el estrecho de Ormuz seguirá abierto salvo para EEUU e Israel tras el ultimátum de Trump Irán aseguró este domingo que el estrecho de Ormuz permanece abierto a la navegación internacional, excepto para Israel y Estados Unidos, pese al ultimátum de 48 horas del presidente estadounidense, Donald Trump, para la apertura total del estratégico paso marítimo. "El estrecho de Ormuz está abierto para todos, excepto para los enemigos", afirmó el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y embajador iraní en Londres, Ali Musavi, según informó la agencia Mehr.

Cerca de 1.025 muertos y más de 2.700 heridos por ataques israelíes contra Líbano desde el 2 de marzo Los ataques del Ejército israelí contra Líbano dejan ya 1.024 víctimas mortales y 2.740 heridos desde el 2 de marzo, fecha en la que Israel lanzó una ofensiva contra el país tras el lanzamiento de cohetes del partido-milicia chií libanés Hezbolá a territorio israelí como represalia por la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. El Ministerio de Sanidad libanés ha difundido estas cifras en su último balance de este sábado, que refleja que 118 menores de edad y 79 mujeres han muerto a raíz de los ataques israelíes. Entre los heridos, figuran 370 niños y 419 mujeres. Además, las autoridades sanitarias han registrado la muerte de 40 trabajadores sanitarios en ataques israelíes, que han provocado también 119 heridos.

Gobierno saudí reporta la destrucción de drones y misiles contra la región oriental y Riad El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí reportó la interceptación y destrucción exitosa de drones y un misil este domingo "sin que se reportaran daños, ni victimas en la región Oriental". En un primer comunicado en su cuenta en X, el ministerio reportó que sus sistemas de defensa habían "interceptado y derribado cinco drones sobre la Provincia Oriental en la última hora". Al que le siguió un comunicado sobre el ataque de "tres misiles balísticos contra su capital, de los cuales uno de ellos fue interceptado, mientras que los otros cayeron en una zona deshabitada".

Irán afirma haber derribado un dron de combate sobre el cielo de Teherán Las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron este domingo haber derribado un dron de combate del "enemigo sionista estadounidense" sobre el cielo de Teherán, horas después de que Israel anunciara una nueva ola de ataques en la capital del país persa. "Desde el inicio de la guerra impuesta hasta ahora, 127 drones avanzados de distintos tipos del enemigo han sido detectados y destruidos por la defensa aérea del país", señaló la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní. Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) informaron este domingo a las 02:43 hora local de Tel Aviv (00:43 GMT) de que habían empezado a atacar objetivos del régimen iraní "en el corazón de Teherán", sin que por el momento se conozcan mayores detalles sobre las operaciones. Esta oleada de ataques se realizó horas después de que dos misiles iraníes impactaran en las localidades de Bersheeba y Dimona, al sur de Israel, y dejaran alrededor de 120 personas heridas de diversa consideración.