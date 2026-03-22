EEUU registra en marzo un contraste récord de más de 40 grados por una inusual ola de calor

Una ola de calor récord que afecta la parte occidental de Estados Unidos se desplazó este sábado hacia el centro del país, llevando temperaturas inusualmente altas a lugares que apenas hace una semana estaban bajo cero grados. Varias ciudades desde California hasta Colorado registraron sus temperaturas más altas de la historia para el mes de marzo, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Entre las zonas que marcaron el sábado nuevos récords de temperatura máxima en marzo figuraron Kansas City (Misuri) y North Platte (Nebraska) con 33,3°C. Topeka, la capital del Estado de Kansas, batió su récord de marzo el sábado con una máxima de 35°C, informaron las autoridades meteorológicas.

En Wyoming, el estado menos poblado de Estados Unidos, se registraron temperaturas récord absolutas para este mismo mes en la capital, Cheyenne, con 28,3°C. Además de los máximos históricos mensuales, la ola de calor alcanzó otros varios hitos de temperatura. En Chanute, Kansas, las temperaturas pasaron en solo cuatro días de un mínimo récord de -10,5°C el 16 de marzo a un máximo récord de 32,8°C.

Y en Phoenix (Arizona), una de las ciudades más calurosas de Estados Unidos, la temperatura mínima diaria fue de 21,1°C el sábado, la fecha más temprana del año en que se alcanza ese nivel, informó la agencia meteorológica. Las ciudades que registraron máximas absolutas diarias el sábado incluyeron Denver 30°C, Grand Island, Nebraska 36,6°C y Midland, Texas 36,6°C.

El viernes, la ola de calor hizo subir las temperaturas hasta 44,4°C en varias regiones situadas a lo largo de la frontera sur entre California y Arizona (suroeste), otro récord nacional estadounidense para el mes de marzo.

Calentamiento global

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el sábado una alerta de calor extremo para esas mismas zonas desérticas, así como una alerta por alto riesgo de incendios forestales para gran parte de los estados de las Grandes Llanuras: Nebraska, Kansas y Oklahoma.

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Los científicos sostienen que hay pruebas abrumadoras de que las olas de calor actuales son un claro indicador del calentamiento global, un proceso impulsado principalmente por la quema de combustibles fósiles.