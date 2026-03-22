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Conflicto en Oriente Próximo

Cuba afirma que sus fuerzas armadas se "están preparando para una posible agresión militar" de EEUU

Esta semana, Trump aseguró que sería un "honor tomar" el país y poder hacer con la isla lo que quisiera

Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Próximo

Manifestantes durante una concentración en apoyo de Cuba, ante el Consulado de EE.UU., a 21 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La protesta está convocada por Defensem Cuba y 100 anys amb Fidel con el lema de 'Paremos la agresión en Cuba. El bloqueo mata'. 21 MARZO 2026 MANIFESTACIÓN Alberto Paredes / Europa Press 21/03/2026. Alberto Paredes;

Manifestantes durante una concentración en apoyo de Cuba, ante el Consulado de EE.UU., a 21 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La protesta está convocada por Defensem Cuba y 100 anys amb Fidel con el lema de 'Paremos la agresión en Cuba. El bloqueo mata'. 21 MARZO 2026 MANIFESTACIÓN Alberto Paredes / Europa Press 21/03/2026. Alberto Paredes; / Alberto Paredes / Europa Press

EFE

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El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmó este domingo que las fuerzas armadas de su país están preparándose para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos.

"Nuestras fuerzas armadas siempre están preparadas y, de hecho, estos días se están preparando para la posibilidad de una agresión militar", expresó Cossío en una entrevista con el programa 'Meet the Press' de la cadena NBC News.

"Nuestro país siempre ha estado dispuesto a movilizarse como nación en su conjunto ante una agresión militar. La verdad es que siempre lo vemos como algo muy lejano. No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparásemos", agregó.

Trump insinua que es el siguiente paso

Las tensiones entre EE.UU. y Cuba se intensificaron tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Entonces, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, advirtieron de que Cuba podría ser el siguiente país en enfrentarse a una intervención militar estadounidense.

"Si viviera en La Habana y formara parte del Gobierno, estaría preocupado", declaró entonces Rubio. En enero, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, en un intento de agudizar la crisis en la isla que ya se agravó por el corte en el envío de crudo venezolano tras el derrocamiento de Maduro.

Esta semana, Trump aseguró que sería un "honor tomar" el país y poder hacer con la isla lo que quisiera.

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Mientras, el bloqueo petrolero ha elevado a tasas récord los apagones crónicos del país y paralizado casi totalmente el sector estatal, desde hospitales y transporte público hasta fábricas y oficinas públicas.

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