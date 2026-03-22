La CDU de Merz gana las elecciones regionales y agrava la crisis de la socialdemocracia

La Unión Cristianodemócrata (CDU) de Friedrich Merz ha ganado las elecciones regionales de Renania Palatinado, un "land” del suroeste de Alemania donde durante 35 años dominó el Partido Socialdemócrata (SPD). La victoria del partido del canciller alemán agrava la crisis de la socialdemocracia, su socio en el gobierno de Berlín, que cayó diez puntos respecto a las regionales de 2021.

Según las proyecciones de la televisión pública ZDF al cierre de los colegios, la CDU obtuvo 30,5 % de los votos, cuatro puntos más que el SPD. Los sondeos preelectorales vislumbraban un codo a codo entre ambas formaciones, con ligera ventaja conservadora.

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se ha alzado con un 20 %, su mejor resultado en el oeste del país, que dobla además con creces sus anteriores resultados en ese "land". Hace quince días, en las regionales de Baden-Württemberg, el radicalismo derechista rozó ya el 19 %.

Tras las elecciones de este domingo, la única constelación posible en Renania-Palatinado es una coalición entre conservadores y socialdemócratas. La AfD está descartada como aliada por el resto del espectro parlamentario alemán. Los Verdes serán la cuarta fuerza de la cámara regional, con un 8,5 %.

Segunda etapa del año electoral

Estos comicios regionales se planteaban como un "pulso fratricida" entre los conservadores de Merz y sus socios socialdemócratas. El resultado es un nuevo golpe para el SPD, el partido cuya presidencia comparten el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, y la titular de Trabajo, Bärbel Bas. Hace quince días, en las regionales de Baden-Württemberg, los socialdemócratas se desplomaron al 5,5 % de los votos, apenas medio punto por encima listón mínimo para obtener escaños.

La CDU de Merz, por contra, se lava las heridas sufridas en los comicios de ese "land" sureño. Ahí se impusieron los Verdes, que revalidaron, aunque por un margen mínimo, el liderazgo que desde hace 15 años mantienen en Baden-Württemberg.

Merz, quien en mayo cumplirá su primer año como canciller, había abierto el año electoral llamando a sus filas a luchar por la victoria en las cinco regionales convocadas para este 2026. Renania Palatinado era la segunda etapa. Quedan por delante, ya en septiembre, dos comicios regionales en el este, donde a la AfD se le pronostica la primera posición con hasta un 40 % de los votos, y finalmente las elecciones en la ciudad-estado de Berlín, ahora gobernada por una coalición entre la CDU y el SPD.

La precariedad como palanca

Renania Palatinado, con cuatro millones de habitantes, es un "land" vecino a Baden-Württemberg. A diferencia de este, no se le identifica con prosperidad económica, sino con destrucción de empleo. El tema dominante de la campaña ha sido la violencia en sus escuelas y las bolsas de pobreza existentes en la región.

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El caso de una escuela que acumula un centenar de denuncias por violencia contra sus docentes fue el caballo de batalla de la AfD. El primer ministro saliente, Alexander Schweitzer, que ha gobernado aliado con los verdes y los liberales, se ha visto confrontado con la pregunta de por qué el SPD no logra atajar el problema. Su rival conservador, Gordon Schnieder, se benefició del anhelo de ciudadano de un relevo en el poder.