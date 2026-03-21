El sector inmobiliario de Dubai ya acusa la guerra

El mercado inmobiliario de Dubai está empezando a mostrar signos de debilitamiento, casi tres semanas después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Los datos de los analistas muestran un desplome en los volúmenes de transacciones y algunos agentes inmobiliarios apuntan a reducciones de precios, según informa Reuters.

La guerra y los ataques de Teherán contra Israel, las bases estadounidenses y los Estados del Golfo, incluidos los Emiratos Árabes Unidos han dañado la imagen de Dubai como refugio seguro para los ricos del mundo. En consecuencia, los volúmenes de transacciones inmobiliarias en los Emiratos Árabes Unidos cayeron un 37% interanual en los primeros 12 días de marzo y un 49% mes a mes, estimaron los analistas de Goldman Sachs en una nota publicada esta semana.

Algunas propiedades ya se ofrecen con grandes descuentos, con recortes de precios del 12 al 15%, según algunos agentes inmobiliarios y mensajes en las redes sociales que revisó Reuters.

Por ejemplo, un vendedor buscaba una "venta rápida" para una propiedad cerca del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, según decía un mensaje compartido por un agente. El vendedor buscaba 650.000 dólares, aproximadamente un 12% menos que un precio anterior de 735.000 dólares "debido a la situación actual". El agente habló bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto.

El auge inmobiliario de los Emiratos Árabes Unidos se ha reflejado en el ascenso de Dubai, pero antes de la guerra ya había preocupación respecto a una desaceleración después de cinco años de precios en aumento. El conflicto es el mayor reto hasta la fecha para el mercado, donde la demanda fue impulsada por una afluencia de inmigrantes ricos atraídos por el régimen libre de impuestos de los Emiratos Árabes.

En consecuencia, las acciones de las empresas inmobiliarias han caído, y Emaar Properties (EMAR.DU), el promotor detrás de Burj Khalifa, ha perdido más del 26% de su valor en la bolsa de Dubai desde que comenzó la guerra.

Goldman Sachs apunta que el valor total de las transacciones completadas en lo que va de mes se redujo a la mitad en comparación con febrero –una caída mucho mayor que durante las inundaciones de Dubai de 2024 o un conflicto anterior entre Irán e Israel en junio pasado–, aunque dijo que el precio medio de las transacciones solo bajó un 3% respecto al año anterior.

Los analistas de Citi dicen que la guerra ha introducido un "riesgo considerable" para las expectativas de crecimiento demográfico de Dubai, ya que podría disuadir a los compradores de viviendas y a los inversores inmobiliarios.

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Las perspectivas apuntan a que los precios de las propiedades en Dubai caerán de promedio un 7% anual entre este año y 2028.