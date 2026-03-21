Jaque iraní al turismo mundial: funcionarios israelíes y estadounidenses, objetivo militar en "cualquier parte"

Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este viernes de que funcionarios israelíes y estadounidenses podrían ser un objetivo en "cualquier parte del mundo", incluidos lugares de ocio y turísticos, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio. "A partir de ahora, según la información que tenemos, incluso los lugares recreativos y turísticos en todo el mundo no serán seguros para ustedes", afirmó el general de brigada Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas.

Según Hosteltur (la patronal del sector), el año pasado, cerca de 4,5 millones de viajeros estadounidenses visitaron España, lo que supuso un crecimiento anual del 4,3%, mientras que el gasto total ascendió a 10.200 millones de euros, un 13% más que en el ejercicio anterior.

De este modo, zonas costeras como Catalunya, la Comunidad Valenciana, Andalucía y los dos archipiélagos (Baleares y Canarias) se enfrentan a un problema importante en clave económica.

Estas declaraciones cómo va la guerra se producen el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su país estaba "muy cerca" de alcanzar sus objetivos en la guerra que libra con Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero. Estos son la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de la industria defensiva del país, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, e impedir que Irán logre un arma nuclear, declaró Trump.

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Desde el estallido del conflicto, Irán ha empleado misiles balísticos y drones para atacar infraestructura energética, industrial y bases militares en países del Golfo e Israel, en unos bombardeos que, si bien no se han dirigido de forma explícita contra lugares turísticos, sí han afectado a población civil.