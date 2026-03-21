Japón planea retomar a partir de abril la actividad de la mayor central nuclear, en Fukushima, tras un fallo

La compañía eléctrica Tokyo Electric Power Company (TEPCO), operadora de la accidentada central nuclear de Fukushima, informó esta semana de que prevé que la unidad seis de la planta de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad, retome su suministro comercial a partir de abril.

La unidad, que comenzó a transmitir energía en febrero a modo de prueba tras 14 años de inactividad, sufrió un nuevo retraso en la reactivación de su suministro después de que recientemente se detectara la rotura de un conductor que provocó la activación de una alarma.

Sin embargo, TEPCO detalló durante la jornada que tiene previsto reemplazar el componente esta semana y que la generación de energía se reanudará a partir de la semana próxima. Además, espera que la producción completa se alcance el 29 de este mes, según informa el diario Nikkei.

Actualmente, está suspendida la transmisión y recepción de energía, y la producción está limitada al 20 %. Inicialmente, la puesta en marcha comercial estaba programada para el 26 de febrero, pero se pospuso dos veces por problemas durante el proceso de arranque.

Noticias relacionadas

Estos retrasos supusieron nuevos reveses para la firma japonesa, que aún está lidiando con las consecuencias del accidente nuclear de 2011 y el desmantelamiento de la central de Fukushima, que conllevó a un apagón nuclear en el país, donde la mayoría de los reactores nucleares permanecen ahora fuera de servicio.