Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Medio

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Irán está dispuesto a facilitar el paso de buques japoneses por Ormuz El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Aragchi, ha afirmado que Teherán está dispuesto a facilitar el paso de buques japoneses por el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global y que el país persa obstruye en el contexto de la guerra, según recoge este sábado la agencia de noticias Kyodo. Aragchi dijo el viernes en una entrevista telefónica con la agencia nipona que Irán no ha cerrado esta estratégica vía, pero que ha impuesto restricciones a los buques de países implicados en los ataques contra la república islámica y que el país persa está preparado para garantizar un paso seguro a naciones como Japón –que depende en un 90 % del petróleo procedente de Oriente Medio– si se coordinan con Teherán.

Irán lanza misiles contra una base con fuerzas de EEUU en el océano Índico Irán lanzó recientemente dos misiles balísticos hacia la base británico-estadounidense Diego Garcia, en medio del océano Índico, reportó el viernes el 'Wall Street Journal'. Ninguno de los dos misiles lanzados hacia esa base, a unos 4.000 kilómetros del territorio iraní, logró su objetivo, según el medio que cita a varios funcionarios estadounidenses. Consultado por la AFP, el Pentágono rehusó hacer cualquier comentario sobre el asunto. Situada en una isla solitaria del archipiélago de Chagos, territorio británico, la base Diego Garcia es una de las dos que Reino Unido autorizó para que EEUU use en "operaciones defensivas específicas contra Irán". Es una base estratégica donde estacionan en particular submarinos nucleares, bombarderos y destructores.

Tres semanas de guerra en Oriente Medio: continúan los ataques y las dudas sobre Ormuz Oriente Medio entró en su tercera semana de conflicto sin señales de desescalada y con crecientes dudas sobre la situación del estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global y obstruido por Irán en el actual escenario bélico. En la madrugada local del sábado, las fuerzas israelíes lanzaron nuevos ataques en Beirut y Teherán, mientras el régimen iraní bombardeó bases militares de Estados Unidos y ciudades como Tel Aviv y Haifa. Desde Washington, el Departamento del Tesoro autorizó temporalmente la compra y venta del petróleo iraní que se encuentra en transporte en el mar, si bien el Gobierno del país persa negó tener excedentes de crudo para ofrecer a los mercados internacionales.

Las fuerzas israelíes vuelven a atacar objetivos del régimen iraní en Teherán Las fuerzas israelíes atacaron "objetivos del régimen iraní" en Teherán durante la madrugada del sábado, informaron fuentes castrenses, justo cuando se cumplen tres semanas del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país persa. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están atacando objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán", señaló el organismo en un comunicado publicado a las 04:06 hora local de Tel Aviv (02:06 GMT), apenas dos horas después de anunciar bombardeos contra posiciones del grupo chií libanés Hizbulá en los suburbios del sur de Beirut. Previamente, varias agencias iraníes, como Nour y Fars, informaron de que se habían producido explosiones en el sur y el oeste de Teherán, así como un ataque aéreo en Isfahán, en el centro del país.

Irán advierte de que podría lanzar ataques contra "lugares recreativos y turísticos" Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este viernes de que funcionarios israelíes y estadounidenses podrían ser un objetivo en "cualquier parte del mundo", incluidos lugares de ocio y turísticos, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio. "A partir de ahora, según la información que tenemos, incluso los lugares recreativos y turísticos en todo el mundo no serán seguros para ustedes", afirmó el general de brigada Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas. Estas declaraciones se producen el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su país estaba "muy cerca" de alcanzar sus objetivos en la guerra que libra con Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero.

Trump prevé "reducir" las operaciones contra Irán Trump dijo el viernes que contempla "reducir gradualmente" las operaciones militares contra Irán, justo después de haber descartado un alto el fuego. Esta es la primera vez que el presidente de EEUU se abre en una declaración pública a reducir las tensiones luego de tres semanas de guerra en Oriente Medio que han alterado la economía mundial. "Estamos a punto de alcanzar nuestros objetivos mientras contemplamos reducir gradualmente nuestros importantes esfuerzos militares en Oriente Medio contra el régimen terrorista iraní", escribió el viernes por la noche Trump en su red, Truth Social. Una declaración que coincide con noticias publicadas por varios medios estadounidenses sobre un próximo despliegue de fuerzas militares adicionales en la región. Y unas horas antes, el presidente estadounidense había descartado cualquier alto el fuego. "No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al contrincante", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

EEUU autoriza la venta y entrega del petróleo iraní cargado en buques EEUU autorizó el viernes la venta y entrega de petróleo iraní cargado en buques antes del 20 de marzo, con la esperanza de frenar la escalada de precios de la energía provocada por la guerra en Oriente Medio. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había indicado el jueves que Washington consideraba flexibilizar las sanciones contra Irán para permitir estas transacciones. La autorización tiene límite hasta el 19 de abril. Sin embargo, Teherán afirmó el viernes no disponer de ningún excedente de crudo en el mar. El bloqueo de facto iraní del estrecho de Ormuz, por donde circula habitualmente el 20% del petróleo y el gas mundiales, y los numerosos ataques contra las infraestructuras energéticas en Oriente Medio han disparado los precios del crudo.

Trump dice que EEUU estudia "reducir gradualmente" las operaciones militares en Irán Estados Unidos contempla "reducir gradualmente" sus operaciones en Oriente Medio contra "el régimen terrorista iraní", indicó el viernes en su plataforma Truth Social el presidente Donald Trump, pocas horas después de haber afirmado que no quería un alto el fuego. "Estamos a punto de alcanzar nuestros objetivos mientras contemplamos reducir gradualmente nuestros importantes esfuerzos militares en Oriente Medio contra el régimen terrorista iraní", escribió el presidente estadounidense. "El estrecho de Ormuz deberá ser vigilado y controlado, si es necesario, por los demás países que lo utilizan -¡lo cual no es el caso de Estados Unidos!", clamó.

Regresan esta madrugada militares del MOE de Alicante evacuados desde Irak Un total de 205 militares españoles, el grueso del contingente de 300 efectivos que fue evacuado desde Irak debido a la guerra de Irán, aterrizarán sobre las dos de esta madrugada en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en un avión militar procedente de Turquía, entre ellos pertenecientes al Mando de Operaciones Especiales (MOE) con base en el cuartel de Rabasa, en Alicante. Los efectivos llegarán a bordo de un A330 del Ejército del Aire y del Espacio desde la base aérea turca de Incirlik, tras una "complicada" operación puesta en marcha después del estallido del conflicto en Oriente Medio, ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.