La fiebre por Strava delata la ubicación del portaaviones francés Charles De Gaulle

El portaaviones francés Charles De Gaulle fue localizado en tiempo real en el Mediterráneo oriental debido al uso de la aplicación deportiva Strava por parte de uno de sus marineros, afirma el periódico 'Le Monde'.

Strava se ha convertido en un auténtico fenómeno y más de 100 millones de usuarios tienen esta aplicación en sus móviles, que registra la actividad física mediante el GPS del móvil -generalmente 'running' o ciclismo - y que los deportistas suelen compartir en redes sociales, indicando el recorrido y tiempo del ejercicio del día. El problema es como la mayoría de estos tienen un perfil público, basta con acceder a la 'app' para poder rastrar su ubicación.

Este es precisamente el motivo por el que han detectado la posición del portaaviones. El diario francés consultó el perfil público del marinero en esta aplicación y determinó que este realizó el 13 de marzo una carrera en alta mar al noroeste de Chipre. Despúes pudo confirmar la posición del portaaviones en las inmediaciones mediante una imagen satelital.

El portaaviones francés y su escolta están posicionados desde el 9 de marzo en el Mediterráneo oriental en el marco de una postura "estrictamente defensiva" de los intereses de Francia y sus aliados, según París.

Reacción de las Fuerzas Armadas

"El caso reportado, si se confirma, no es conforme a las normas vigentes. Se tomarán medidas adecuadas por parte del mando", reaccionó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas en una declaración transmitida a la AFP. Recuerda que los marineros y militares franceses son sensibilizados regularmente sobre los riesgos de seguridad relacionados con los dispositivos conectados.

"Para evitar cualquier divulgación de información relativa a un buque, se aplican diferentes niveles de restricción en el uso de objetos conectados dentro de la Marina Nacional. Estos niveles de restricción dependen del mando y se establecen en función del nivel de amenaza", añade el Estado Mayor.

Otros casos detectados por Strava

En el pasado, la aplicación Strava ha permitido en varias ocasiones localizar a militares en operaciones. En enero de 2018, el ejército estadounidense constató que permitía la difusión de la posición de soldados en bases en Afganistán, Irak y Siria.

Noticias relacionadas

En otoño de 2024, Le Monde pudo identificar la localización de guardaespaldas de los presidentes estadounidense, francés y ruso gracias a su uso de Strava.