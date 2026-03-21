La banda de K-pop BTS regresa a los escenarios con un gran concierto en Seúl tras cuatro años de parón

El regreso más esperado del K-pop ya está aquí. BTS, la banda surcoreana más influyente del planeta, vuelve este sábado a los escenarios tras casi cuatro años de parón con un megaconcierto en el corazón de Seúl que promete paralizar la ciudad y captar la atención de millones de fans en todo el mundo, en vivo y en streaming.

El espectáculo comenzará a las 12:00 horas en España (20:00 en Corea del Sur) y se podrá seguir en directo a través de Netflix, en una apuesta de la plataforma por los eventos en 'streaming' y siguiendo la estela del concierto de Harry Styles, hace dos semanas, que ya se pudo seguir en directo. La compañía lo considera uno de los mayores retos de retransmisión en vivo de su historia.

El escenario es la plaza de Gwanghwamun, frente al histórico palacio de Gyeongbokgung, un espacio cargado de simbolismo que refuerza el mensaje del grupo en esta nueva etapa. BTS regresa tras completar el servicio militar obligatorio -una pausa iniciada en 2022- y lo hace reivindicando sus raíces con 'Arirang', su primer álbum en casi cuatro años.

El disco, que ha vendido cerca de cuatro millones de copias en su primer día y batido récords de reservas en plataformas como Spotify, toma su nombre de una canción tradicional coreana considerada casi un himno nacional. Un guiño a la identidad del grupo que también se reflejará en el repertorio, donde no faltarán temas como 'Swim' o 'Body to Body'.

La expectación es descomunal. Solo unas 22.000 personas tendrán acceso directo al recinto, pero las autoridades prevén que hasta 250.000 fans se concentren en los alrededores, con pantallas gigantes y zonas habilitadas para seguir el concierto. A nivel global, se espera que millones de espectadores se conecten desde más de 190 países.

El dispositivo de seguridad será igualmente masivo, con miles de agentes desplegados y fuertes restricciones de tráfico en el centro de la capital. El impacto económico también será notable. El Gobierno surcoreano estima ingresos de miles de millones de wones (660 millones de euros), además de un efecto internacional aún mayor.

Para celebrar el lanzamiento del nuevo álbum y su regreso a los escenarios, el grupo ha ofrecido un espectáculo de drones en el cielo de Seúl, donde se han proyectado las siluetas de los siete integrantes, el nombre de la banda y el del disco, 'Arirang'. El evento también se ha retransmitido en directo en 'streaming' a través del canal oficial del grupo en YouTube.

Considerados durante años como el grupo que llevó el K-pop a lo más alto de la industria global -compitiendo en popularidad con artistas como Taylor Swift o Justin Bieber-, su vuelta promete ilusionar a millones de seguidores. Y el primer paso de una gira mundial de 82 fechas que, entre otras ciudades, pasará también por Madrid.