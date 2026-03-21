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Más de 80 heridos

Un ataque contra un hospital en Sudán deja más de 60 muertos, entre ellos 13 niños

Según Emergency Lawyers, fue un ataque del ejército el que alcanzó el centro sanitario

Imagen de archivo. Enfrentamiento entre el Ejército sudanés y las RSF en Darfur Norte, Sudán

Imagen de archivo. Enfrentamiento entre el Ejército sudanés y las RSF en Darfur Norte, Sudán / Europa Press/Contacto/Stringer

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Al menos 64 personas han muerto y 89 han resultado heridas en el ataque contra un centro de salud en Sudán, según ha informado la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre las víctimas mortales, se encuentran 13 niños.

La oficina humanitaria de la ONU en Sudán había informado previamente que estaba "consternada por el ataque de ayer contra un hospital en Darfur Este, que según los informes mató a decenas de personas, incluidos niños, y aún más habrían resultado heridas".

El grupo de derechos sudanés Emergency Lawyers, que documenta atrocidades en la guerra entre el ejército de Sudán y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), informó que fue un ataque del ejército el que alcanzó el Hospital de Enseñanza El-Daein.

La OMS ha especificado que ha se han usado "armas pesadas" y hay personal médico, pacientes, suministros y existencias afectados.

Tres años de guerra

La guerra que vive Sudán desde 2023 se ha intensificado en los últimos meses con un aumento de ataques mortales con drones sobre zonas residenciales pobladas, escuelas u hospitales.

La amplia región occidental de Darfur está hoy, en gran parte, en manos de los paramilitares, mientras que el ejército controla el este, centro y norte de Sudán.

El-Daein, la capital del estado de Darfur Oriental controlada por las FAR, es regularmente objetivo del ejército, que intenta alejar a los paramilitares del corredor central de Sudán.

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Casi tres años de guerra en Sudán han causado varias decenas de miles de muertos y han provocado lo que la ONU califica como la "peor crisis humanitaria del mundo".

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