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Conflicto armado
Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
Pakistán ha bombardeado la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades y posiciones del Gobierno talibán. Es el episodio más grave de una crisis que dura meses donde ambas partas se han enzarzado en escaramuzas, especialmente en la discutida frontera que caomparten.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la guerra abierta declarada por Pakistán a Afganistán
El líder supremo talibán pide a los afganos refugiarse en la religión ante los ataques
El líder supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, aseguró este jueves que el movimiento fundamentalista "no será derrotado por la fuerza" y exhortó a los afganos a apoyarse en la fe religiosa para superar los ataques, en un discurso marcado por el silencio ante la reciente tragedia en un hospital de Kabul. "Incluso si somos bombardeados o atacados, nuestra fuerza no proviene de las armas ni de los aviones, sino de la fe, la unidad y la hermandad", sentenció Akhundzada desde su bastión en Kandahar, la capital religiosa al sur del país, reportaron medios locales. En un mensaje de audio de 42 minutos con motivo del fin del Ramadán, el emir evitó mencionar directamente a Pakistán, pero lanzó un desafío ante la escalada bélica que sufre el país desde el pasado 26 de febrero, que ya ha dejado centenares de muertos en ambos bandos. Según las autoridades de facto, el ataque del pasado lunes en un centro médico de Kabul se cobró la vida de al menos 408 civiles, mientras que la ONU sitúa el balance provisional en "cientos" de fallecidos y verifica un número independiente.
Pakistán y Afganistán anuncian un alto el fuego durante la fiesta del fin del Ramadán
Pakistán y Afganistán anunciaron este miércoles una tregua durante la fiesta que marca el fin del Ramadán en el conflicto que mantienen desde hace varias semanas y que dejó cientos de muertos esta semana. El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, precisó que esta tregua, que rige desde el jueves hasta la medianoche del lunes, hora local, se produjo "a petición de países islámicos amigos, como Arabia Saudita, Catar y Turquía". "Pakistán hizo este gesto de buena fe y de acuerdo con las normas islámicas", escribió en X, pero advirtió que "en caso de cualquier ataque transfronterizo, ataque con drones o cualquier incidente terrorista dentro de Pakistán, las operaciones se reanudarán de inmediato con mayor intensidad". Poco después, el vocero del gobierno afgano, Zabiullah, anunció un "cese temporal" de lo que definió como "operaciones defensivas para repeler la injusticia". El alto funcionario afgano también mencionó que el gesto había sido solicitado por Arabia Saudita, Catar y Turquía.
La ONU verifica el número de víctimas tras el ataque de Pakistán a un hospital afgano
La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha informado de que están verificando el número de muertos y heridos tras el ataque de las fuerzas paquistaníes que, según los talibanes, ha dejado por el momento al menos 408 muertos y 265 heridos en un hospital de Kabul. "El 16 de marzo, se produjeron nuevos ataques aéreos en varios lugares de Afganistán, incluido un centro de rehabilitación de drogas en Kabul, el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid, aunque las cifras de víctimas aún están en proceso de verificación", ha informado el organismo en su último reporte sobre el conflicto.
La investigación de la ONU se produce en medio de unas hostilidades que entran ya en su tercera semana "sin signos de remitir", mientras la UNAMA advierte de que el conflicto se ha intensificado y expandido geográficamente en los últimos días. "Pakistán ha llevado a cabo ataques aéreos, de artillería, con morteros y con drones en al menos diez provincias afganas, mientras que las fuerzas de la autoridad de facto (DfA) han lanzado asaltos terrestres en puntos fronterizos y han realizado ataques con drones dentro de Pakistán", recogió el informe.
Naciones Unidas alertó de que los ataques afectan cada vez más a zonas urbanas, con un balance de al menos 76 civiles muertos y 213 heridos en todo Afganistán desde el incio de las hostilidades el pasado 26 de febrero. Según sus datos, más de la mitad de los afectados son mujeres y niños. El recrudecimiento de los combates ha provocado además un éxodo masivo de población, que según los informes afecta a 115.000 personas (unas 16.400 familias), de las cuales 40.000 ya han sido verificadas en evaluaciones sobre el terreno.
Kabul prepara un funeral colectivo para las víctimas del bombardeo a un centro médico
El Gobierno de facto de los talibanes prepara este miércoles un funeral colectivo para las víctimas del ataque que, según Kabul, Pakistán lanzó contra un centro de rehabilitación de adictos el pasado lunes, mientras las autoridades dan por finalizadas las tareas de búsqueda entre los escombros. "Hoy se celebrará en un mismo lugar la oración fúnebre colectiva por aquellos mártires vinculados a Kabul, y todos serán enterrados en un único cementerio", declaró el jefe de Relaciones Públicas y portavoz del Ministerio de Información y Cultura, Khabib Ghufran, en su cuenta de X.
En el funeral se enterrará a los fallecidos originarios de la capital y a quienes sus familias hayan autorizado sepultar allí, muchas de ellas aún en provincias lejanas ya que el centro acogía a pacientes de todo el país. Pese a estos preparativos muchas familias no podrán despedir a sus seres queridos ante la total incertidumbre sobre su paradero, después de que las autoridades confirmaran el cese oficial de las labores de búsqueda entre los escombros.
Talibanes elevan a 408 los muertos mientras se buscan desaparecidos tras ataque pakistaní
El Gobierno de los talibanes elevó a 408 el número de muertos y a 265 los heridos, un número que podría incrementar mientras este miércoles se siguen buscando los desaparecidos tras el bombardeo aéreo paquistaní del lunes contra un hospital de rehabilitación en Kabul. "Más de 408 personas en tratamiento fueron martirizadas y más de 265 resultaron heridas. Es posible que estas cifras aumenten aún más", afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Afganistán, Amir Khan Muttaqi, en una reunión el martes por la noche con embajadores extranjeros, diplomáticos y representantes de organizaciones internacionales. Cientos de familias afganas continúan concentradas este miércoles frente a las ruinas del hospital Omid de Kabul en busca de información sobre el paradero de algunos de los 2.000 pacientes que, según los talibanes, dormían en el centro durante el ataque de Pakistán.
Organizaciones internacionales exigen una investigación del bombardeo de Pakistán en Kabul
Organizaciones internacionales como la ONU, la OMS y la Fundación Internacional de Derechos Humanos exigen una investigación exhaustiva del bombardeo de Pakistán en Kabul, buscando aclarar las circunstancias de un ataque que, según los talibanes, golpeó un centro de rehabilitación con miles de pacientes. "La explosión ocurrida anoche en un centro de rehabilitación de drogas en Kabul debe ser investigada con prontitud, de forma independiente y transparente, y los responsables deben rendir cuentas conforme a las normas internacionales", denunció este martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado. El organismo señaló que los testigos describieron una escena de destrucción total en el lugar donde se encontraba el hospital y vieron a cientos de personas buscando a sus familiares entre los escombros.
La UE ve una "escalada mortal" el ataque de Pakistán a un hospital en Kabul que ha dejado más de 400 muertos
La Unión Europea ha calificado como una "escalada mortal" el ataque este lunes a un hospital de la capital de Afganistán, Kabul, después de que los talibán hayan denunciado un bombardeo por parte de Pakistán que ha dejado más de 400 muertos y 250 heridos, y ha llamado a que el conflicto entre ambos países termine "lo antes posible". En una declaración conjunta de la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, y la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, las dirigentes han instado a ambas partes a "ejercer la máxima contención" y a adoptar "todas las medidas posibles para minimizar el riesgo de causar daño a la población civil". "Las instalaciones civiles y médicas nunca deben ser objetivo de ataques, ya que están protegidas por el Derecho Humanitario, incluidos los Convenios de Ginebra. Todas las partes implicadas en operaciones militares tienen la obligación de respetar estas disposiciones en todo momento", se lee en el comunicado.
Amnistía advierte de la gravedad de renovar solo 3 meses la misión de la ONU en Afganistán
Amnistía Internacional ha calificado de "preocupante" la prórroga de apenas tres meses para la misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) aprobada el lunes, advirtiendo que la falta de un marco estable de actuación desprotege al país en un momento de extrema vulnerabilidad, agravada tras los recientes ataques en un hospital en Kabul. "En un momento en que la situación de los derechos humanos en Afganistán sigue deteriorándose, la prórroga del mandato de la UNAMA por solo tres meses, a petición de los EEUU, es profundamente preocupante", declaró el lunes Amnistía Internacional en su cuenta de X.
Estados Unidos presionó para que la renovación fuera más breve, argumentando que permitiría al órgano evaluar de forma exhaustiva si la misión, una de las más costosas de Naciones Unidas, sigue siendo apropiada y eficaz en las condiciones actuales que enfrenta el país bajo el régimen talibán. La ONG, por su parte, señaló que una renovación de un año habría proporcionado la estabilidad y previsibilidad necesarias para que la misión se centrara en la ejecución de su mandato, particularmente en su labor de vigilancia y denuncia de violaciones de los derechos humanos, así como en sus componentes de Mujeres, Paz y Seguridad.
China pide "contención" a Afganistán y Pakistán tras el ataque pakistaní a un hospital en Kabul
El Gobierno chino ha instado a Afganistán y Pakistán a que "mantengan la calma y la contención", después de que el Gobierno de los talibanes elevase este martes a 400 el número de muertos y a 250 los heridos por el bombardeo aéreo paquistaní contra un hospital de rehabilitación en Kabul. El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, ha pedido en una rueda de prensa a las autoridades de ambos países, fronterizos con China, que "entablen intercambios directos lo antes posible, logren un alto el fuego sin demora y resuelvan sus contradicciones y diferencias a través del diálogo".
Lin ha aseverado que China "continuará desempeñando un papel constructivo, a través de sus propios canales, en la desescalada de las tensiones y en la facilitación de la mejora de las relaciones entre ambas naciones", y ha recordado que las autoridades chinas han urgido a sus homólogas afganas y pakistaníes a "garantizar la seguridad del personal, los proyectos y las instituciones chinos" en sus territorios.
India tilda de "masacre" el ataque paquistaní a un hospital de Kabul con 400 muertos
La India ha condenado este martes el "bárbaro" ataque aéreo de Pakistán contra un centro de rehabilitación de drogodependientes en Kabul que, según los talibanes, ha dejado por el momento 400 muertos y 250 heridos, mientras continúa el rescate de víctimas bajo los escombros. "Se trata de un acto de violencia cobarde e inconcebible que se ha cobrado la vida de un gran número de civiles en un centro que de ninguna manera puede justificarse como objetivo militar. Pakistán ahora intenta disfrazar una masacre como una operación militar", ha declarado el Ministerio de Exteriores indio en un comunicado.
Nueva Delhi, que ha estrechado lazos con el régimen talibán en los últimos meses tras una visita de su cúpula a la capital india en octubre, ha reiterado su "apoyo inquebrantable" a la soberanía afgana.
El Gobierno de Pakistán, que ha confirmado la autoría de los ataques en territorio afgano, ha negado tajantemente haber golpeado un hospital y ha calificado de "mentiras constantes" la versión de los talibanes, asegurando que el edificio era en realidad un nido "terrorista" del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) que albergaba armamento pesado. Según el Ministerio de Información paquistaní, las detonaciones en cadena registradas tras el impacto prueban que el complejo funcionaba como depósito de municiones de los grupos a los que acusan de operar en su territorio contra civiles y fuerzas de seguridad.
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