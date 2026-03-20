Guerra en Irán
Teherán confirma la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria
"Sus ideas revolucionarias y modelos eficientes en el campo de la 'guerra blanda' nos guiarán en la guerra psicológica contra las potencias arrogantes", afirman fuentes del grupo armado
EP
La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado este viernes la muerte de su portavoz, Ali Mohamad Naeini, a causa de los bombardeos desatados contra el país en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.
Así, ha manifestado que Naeini "ha caído mártir" en el marco de la ofensiva estadounidense-israelí y ha ensalzado su trabajo "durante más de cuatro décadas" en servicio de "la protección de la Revolución Islámica", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB. "Sus ideas revolucionarias y modelos eficientes en el campo de la 'guerra blanda' guiarán a la Guardia Revolucionaria y sus oficiales en la guerra psicológica contra las potencias arrogantes", ha dicho, antes de destacar que Naeini fue "un general valiente y sincero". "Prometemos continuar su camino de perseverancia en la lucha contra los terroristas", ha zanjado.
Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles. Entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.
La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.
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