Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

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Asistencia bloqueada Von der Leyen dijo que esa asistencia a Ucrania está bloqueada porque "hay quien no ha cumplido con su palabra" y aseguró que la UE dará con "la manera" de sacar el préstamo adelante, una tarea que admitió será "difícil" pero en la que los Veintisiete van a "seguir trabajando". Por su parte, Costa señaló que "ahora tendremos que cumplir con ello" (en referencia a los 90.000 millones) e insistió en que "de una manera u otra lo haremos". Dijo en ese sentido que aunque hoy el tema no se debatió en la cumbre, los jefes de Estado y de Gobierno tomaron la palabra para "condenar claramente la actitud de Viktor Orbán y recordar que un acuerdo es un acuerdo, que todos los líderes deben cumplir su palabra y que nadie puede chantajear al Consejo Europeo". "Hay que tener en cuenta que no se actúa de buena fe cuando se pone una condición", añadió Costa.

Hungría mantiene su veto al préstamo a Ucrania y la UE presiona para entregarlo en abril Hungría mantuvo este jueves el veto al préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) a Ucrania, pese al gesto de Bruselas para ayudar a reanudar el suministro de crudo a través del oleoducto Druzhba, mientras los Estados miembros aumentaron la presión sobre Budapest y anunciaron que esperan entregar el primer tramo de ayuda a Kiev en abril. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, llegó a la cumbre de líderes europeos dejando claro que, como viene haciendo desde finales de enero, bloqueará el préstamo de 90.000 millones de euros mientras no se restablezca el tránsito de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, dañado por ataques de Moscú. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguraron al término de la reunión en una rueda de prensa que la UE encontrará la forma de desbloquear ese préstamo, aunque no ofrecieron detalles de cómo hacerlo.

Un ataque ruso en Zaporiyia, en el este de Ucrania, deja una mujer muerta y dos heridos, incluido un niño Una mujer ha muerto en la madrugada de este viernes y otras dos personas han resultado heridas, incluido un niño, en un bombardeo ruso que ha alcanzado viviendas particulares en la región de Zaporiyia, en el sudeste de Ucrania, según han informado las autoridades regionales. "Una mujer de 30 años ha muerto y un hombre de 48 años y un niño de 10 han resultado heridos", ha anunciado en redes sociales el gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, que ha apuntado a dos ataques rusos perpetrados durante la noche y que han destruido viviendas particulares. El dirigente regional ha indicado el citado balance de víctimas, tras haber avisado horas antes de las alertas por el vuelo de misiles en la región, en una noche en la que también se ha registrado el impacto de un dron en la ciudad de Járkov, en el noreste del país.

Los rusos comienzan a mandar más correos electrónicos por bloqueos de servicios mensajería Los rusos han vuelto a aficionarse al envío de correos electrónicos debido al bloqueo de populares servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram, escribe hoy la prensa local. Según el diario Védomosti, solo durante las primeras dos semanas de marzo, los internautas rusos enviaron más de 625 millones de emails, un 36 % más que durante el mismo periodo en 2025. A diferencia de WhatsApp, Telegram aún no está oficialmente bloqueado en el país, pero la ralentización de la red de mensajería alcanza ya un 80%, según expertos.

Orbán se enroca en su veto al préstamo europeo a Ucrania pese a la presión del resto de líderes de la UE El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha defendido su veto al préstamo europeo de 90.000 millones de euros para ayudar a Ucrania en un debate a puerta cerrada con el resto de socios de la Unión, en el que los líderes han buscado elevar la presión avisando de que el bloqueo a una decisión ya acordada a Veintisiete es "inaceptable" y choca con la cooperación leal que se deben entre estados miembro. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se han dado cita este jueves para abordar cuestiones de competitividad, la crisis en Oriente Próximo y medidas para paliar el alza de los precios de la energía tras los ataques a Irán, pero el veto húngaro se ha colado como primer punto de discusión; en un debate al que los líderes han dedicado cerca de 90 minutos y que ha concluido sin que se movieran las posiciones.

IU rechaza la ayuda de Pedro Sánchez a Ucrania porque "alimenta" la guerra IU ha manifestado este jueves que rechaza "la decisión unilateral" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un nuevo paquete de ayudas a Ucrania, por valor de 1.000 millones de euros, para coproducir drones, radares y misiles, pues "alimenta el conflicto bélico" en vez de optar por salidas negociadas. En un comunicado, IU ha informado de la decisión adoptada por su Comisión de Internacional el día después del anuncio de Sánchez, hecho tras su reunión en la Moncloa con el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, en su cuarta visita a España desde la invasión rusa de hace cuatro años.

Cumbre de la UE cierra sin acuerdo de Orbán para hacer un préstamo a Ucrania Los líderes de la UE no lograron convencer al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, para que levante su bloqueo a un préstamo de 90.000 millones de euros (104.000 millones de dólares) a Ucrania, en una cumbre de los países europeos celebrada el jueves. En la reunión en Bruselas donde cada dirigente habló de responsabilidad, el líder húngaro, el socio más cercano a Moscú en el bloque, siguió firme en su posición y obligó a sus pares europeos a dejar el tema para una próxima cita. "La posición de Hungría es muy simple: ayudaremos a Ucrania cuando tengamos nuestro petróleo", declaró el jueves, incluso antes del inicio de la cumbre de los 27.

Heridos dos periodistas de la cadena rusa RT en un ataque de Israel contra Líbano La cadena de televisión rusa RT ha informado este jueves de que el periodista británico Steve Sweeney y un camarógrafo, que no ha sido identificado, han resultado heridos en un ataque perpetrado por las fuerzas israelíes contra zonas del sur de Líbano, donde se encontraban trabajando. Desde RT han informado de que los dos periodistas están conscientes y han sido trasladados a un hospital de la zona donde reciben tratamiento médico. Ambos habrían sido alcanzados por la metralla tras una explosión cerca del lugar en el que estaban.

Zelenski defiende ante Orbán que el préstamo de 90.000 millones es "crítico" para salvar vidas en Ucrania El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha defendido ante los líderes de la UE, incluido el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que para su país es "crítico" para poder salvar vidas que se cumpla con el acuerdo para la entrega de un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, que bloquea el mandatario húngaro.