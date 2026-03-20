Guerra en Irán, en directo: última hora de los ataques y conflicto en Oriente Medio

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

EEUU confisca cuatro webs que atribuye a "operaciones psicológicas y represión transnacional" de Irán El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este jueves la confiscación de cuatro dominios web en lo que ha descrito como "parte" de una campaña en curso para "desmantelar programas de ciberataques y represión transnacional", así como "operaciones psicológicas" que ha atribuido a la Inteligencia iraní. "Una orden judicial confisca cuatro sitios web que facilitaban los ciberataques del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de la República Islámica de Irán, vinculados a operaciones psicológicas y represión transnacional", ha anunciado la cartera de Justicia en un comunicado. Justicehomeland.org, Handala-Hack.to, Karmabelow80.org y Handala-Redwanted.to, dominios que ahora sólo presentan una imagen con el lema "Este sitio web ha sido confiscado" y los logos del Departamento de Justicia y de la Oficina Federal de Investigación (FBI), eran supuestamente empleados por Teherán "para llevar a cabo operaciones psicológicas dirigidas a adversarios del régimen, atribuyéndose la autoría de actividades de ciberataque, publicando datos confidenciales robados durante dichos ataques e incitando al asesinato de periodistas, disidentes del régimen y ciudadanos israelíes", según ha alegado Washington.

Fisuras En el vigésimo día de la guerra, Irán demuestra que conserva una importante capacidad de ataque. "Vemos que están apareciendo fisuras y tratamos de ampliarlas lo más rápido posible, no sólo dentro del alto mando, sino también sobre el terreno", sostuvo Netanyahu. Y dijo no saber realmente "quién dirige Irán en este momento". Poco después de sus declaraciones, se escucharon varias explosiones sobre Jerusalén tras el aviso de una nueva salva de misiles iraníes, comprobaron periodistas de la AFP. En el Golfo, el estratégico estrecho de Ormuz sigue bloqueado casi por completo por Teherán. Por este paso circula habitualmente una quinta parte del petróleo y el gas mundiales.

Moratoria Trump indicó que Israel había atacado la parte iraní del yacimiento marítimo, "en un arrebato de ira". Israel "actuó por su cuenta", confirmó Netanyahu. "El presidente Trump nos ha pedido que suspendamos cualquier nuevo ataque y así lo haremos", añadió el primer ministro. Reunidos en una cumbre en Bruselas, los líderes de la Unión Europea (UE) pidieron el jueves una "moratoria" sobre los ataques contra las infraestructuras energéticas e hídricas, al exhortar a todas las partes a la "máxima moderación". Si se atacan otras infraestructuras, el precio del petróleo "probablemente superará los 120 dólares de inmediato, con un potencial de subida adicional", estimó Aditya Saraswat, analista de Rystad Energy. Para inyectar crudo al mercado, Washington planea levantar ciertas sanciones sobre el crudo iraní, pero únicamente el que ya se encuentra almacenado en el mar en buques, según el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Ataques a instalaciones gasíferas Como consecuencia de los ataques masivos del jueves contra instalaciones de producción de hidrocarburos en el Golfo, el barril de Brent del mar del Norte, referencia mundial, escaló durante la jornada hasta los 114 dólares. El West Texas Intermediate (WTI), su equivalente estadounidense, llegó a superar brevemente los 100 dólares. De igual manera, el gas europeo se disparó más de 35%, mientras que las bolsas europeas cerraron con fuertes caídas, al igual que Wall Street. Entre las instalaciones atacadas se encuentra Ras Laffan, la principal planta de producción de gas natural licuado (GNL) de Catar, donde un ataque iraní causó "daños considerables". Doha estima que los bombardeos reducirán su capacidad de exportación de GNL en un 17%. Además, dos refinerías en Kuwait fueron atacadas por drones, al igual que una planta de procesamiento saudí en el mar Rojo.

Irán está a punto de quedar "diezmado", asegura Netanyahu El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró el jueves que Irán está a punto de quedar "diezmado", casi tres semanas después del inicio de la guerra que lanzó junto con Estados Unidos y que ha disparado los precios del petróleo. "Después de 20 días, puedo anunciarles que Irán hoy ya no tiene la capacidad de enriquecer uranio y que ya no tiene la capacidad de producir misiles balísticos", dijo Netanyahu en una conferencia de prensa televisada. Al lanzar la ofensiva contra Teherán el 28 de febrero, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su objetivo era eliminar la amenaza nuclear iraní, si bien en junio de 2025 dijo que varios ataques de su país habían destruido ese programa. Según el primer ministro israelí, la capacidad de ataque de la república islámica se ha visto reducida considerablemente: Irán está "siendo diezmado" e Israel "está ganando la guerra", afirmó.