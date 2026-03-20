Eid Mubarak: El significado del tradicional saludo después de terminar el Ramadán

El ramadán es la fiesta más importante del islam y en ella se celebra, a través del ayuno, el acercamiento con Dios, además de purificar el alma mediante la autodisciplina, el autosacrificio y la autorreflexión. Esta fiesta la marca el calendario lunar, concretamente el noveno mes, y comienza con la aparición de la luna en fase creciente el último día de Sha'ban (octavo mes del calendario islámico). La festividad se extiende durante 29 o 31 días en función del ciclo lunar, que oscila en torno a los diez días cada año. Por ello, las fechas cambian en función de las variaciones de la traslación de la Luna en torno a la Tierra.

Eid Mubarak

El tradicional saludo que los musulmanes pronuncian cuando acaba el mes del ramadán se conoce como "Eid Mubarak", que significa "feliz día". Los musulmanes se desean mutuamente esta expresión después de realizar la oración del Eid, cuya celebración coincide con el final del Ramadán. Estas palabras tienen una tradición cultural influenciada por raíces religiosas. Sin embargo, la expresión no forma parte de las obligaciones del Islam.

Eid al-Fitr

Tras concluir el mes del ramadán, los musulmanes se reúnen para celebrar Eid al-Fitr, que se traduce al castellano como "El Festival de Romper el Ayuno" y se celebra, siempre, justo tras terminar el mes del Ramadán. Durante esta fiesta, las familias y la comunidad toman un papel relevante a la hora de celebrar las tradiciones, concretamente las relacionadas con la comida y el rezo, que son cruciales durante las celebraciones del Ramadán.

Esta festividad dura aproximadamente un día, aunque el tiempo de festejo puede variar dependiendo de la zona o la familia. Eid al-Fitr es una fiesta oficial del año y en algunos países puede llegar a ocupar tres días en el calendario. Este año, en España, la festividad comenzó el pasado 18 de febrero y se extiende hasta este viernes, 20 de marzo.

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Tradicionalmente, esta festividad comienza en las mezquitas durante las primeras horas de la mañana, en donde los musulmanes rezan y, tras esto, se reúnen con sus amigos y familiares para romper con el ayuno, degustando platos y dulces tradicionales.