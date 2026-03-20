Crece el temor por la proximidad del buque fantasma ruso a plataformas petroleras en aguas libias

El metanero ruso 'Arctic Metagaz', abandonado a la deriva en el Mediterráneo desde hace dos semanas sin que nadie intervenga, sigue despertando preocupación ante un posible desastre ecológico en el mar. El navío, que presenta una brecha crítica en el casco y aún un riesgo real de explosión, se encuentra actualmente a unas 60 millas de la costa libia (en línea recta a la altura de Trípoli), en aguas internacionales de competencia libia y en una zona de alta densidad de infraestructuras petroleras, según ha comunicado este viernes la Protección Civil italiana.

"El barco está ahora a unas 41 millas de las aguas territoriales libias y sigue navegando hacia el sur, pero, al carecer de control, su trayectoria es imprevisible, es decir, podría cambiar", ha advertido Pierfrancesco Demilito, jefe de prensa de Protección Civil. "La preocupación es claramente la posibilidad de un impacto contra las plataformas de la zona, el encallamiento en el litoral o una dispersión de los hidrocarburos que transporta", ha explicado, durante un encuentro en la Asociación de Corresponsales de Roma.

Según Demilito, las autoridades italianas, que están en contacto directo con el armador ruso, tienen constancia de que el buque aún alberga al menos 450 toneladas de fueloil y 250 toneladas de diésel que el navío usaba para su propio consumo. En cambio, no se tiene certeza sobre el material que el barco transportaba: toneladas de gas líquido que, posiblemente al carecer de refrigeración, podrían haberse gasificado y filtrado ya a la atmósfera. Pero precisamente esto también es motivo de preocupación, ya que el gas que no se habría dispersado constituye una amenaza para cualquiera que se le acerque. Esto sumado a que tampoco se sabe con absoluta seguridad si el barco transportaría otras cargas.

Tubos y yacimientos

El veterano periodista italiano Sergio Scandura, cronista de Radio Radicale y especializado en información sobre el Mediterráneo, ha sido uno de los primeros en señalar la peligrosidad del área a la que el 'Arctic Metagaz' ha llegado. "Conviene que se sepa. La bomba ecológica 'Arctic Metagaz' ahora se encuentra en las proximidades de una selva de plataformas petrolíferas (incluidas las de la multinacional petrolera ENI) y de unidades flotantes de almacenamiento (FSO), así como de un enjambre de buques petroleros y barcos que realizan perforaciones en busca de yacimientos", ha aseverado Scandura.

Además, según Scandura, el buque deambula en una zona donde se ubica "una red de oleoductos submarinos que transportan crudo" y por la que también pasa "el gasoducto GreenStream, que transporta el gas desde Mellitah (Libia) hasta Gela (Italia)". "Dudo que estén pasando horas tranquilas en la plataforma petrolífera de Bouri y en el resto de los yacimientos off-shore cercanos", ha agregado, en su cuenta de X.

La incógnita del viento

Con la solución del caso aún incierta, todas las posibilidades permanecen abiertas, entre ellas la hipótesis que finalmente las autoridades libias se hagan cargo de la nave, remolcándola hasta su costa y allí —con o sin la ayuda de terceros— poniendo en seguridad su carga. Esto, claro está, si el viento y las corrientes no cambian otra vez y el barco no vuelve a navegar hacia el norte, acercándose nuevamente a Malta e Italia.

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