Guerra en Irán, en directo | Última hora de los ataques

Qatar declara 'persona non grata' a los agregados de seguridad y militar iraníes, así como a su personal

El Ministerio de Exteriores de Qatar ha declarado 'persona non grata' a los agregados militar y de seguridad de la Embajada iraní, así como a todo el personal que trabaja en dichas oficinas horas después del ataque con misiles contra el complejo de gas natural licuado de Ras Laffan, a 80 kilómetros al norte de Doha. "El Ministerio de Exteriores ha entregado un memorándum oficial a la Embajada de Irán en el que se indica que el Estado de Qatar considera tanto al agregado militar como al agregado de seguridad de la Embajada, además de a los empleados de ambos agregados, como personas no gratas, y solicita que abandonen el territorio en un plazo máximo de 24 horas", ha indicado en un comunicado.

El director del Departamento de Protocolo del Ministerio, Ibrahim Yusef Fajro, ha trasladado al embajador iraní en Qatar, Ali Abadi, que la medida responde a la "brutal agresión iraní" contra Qatar por violar su soberanía y seguridad" y en virtud de los principios consagrados en el Derecho Internacional, así como de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas."Si la parte iraní continúa con esta actitud hostil, el Estado de Qatar tomará medidas adicionales para garantizar la protección de su soberanía, seguridad e intereses nacionales", ha expresado, reiterando que "se reserva el derecho de adoptar medidas necesarias" para proteger su soberanía en virtud del Derecho Internacional.