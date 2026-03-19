Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BarçaPresupuestos GeneralitatRepsolGuerra IránFrancisca CadenasBanya comunalDesaparecidoCISRosalía
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra en Irán, en directo | Última hora de los ataques

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

Un segundo misil de racimo impacta en la ciudad israelí de Ramat Gan en menos de 24 horas

Un segundo misil de racimo impacta en la ciudad israelí de Ramat Gan en menos de 24 horas

EFE

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Reino Unido insta a los países europeos a sumarse a un 'plan viable' para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz
  2. Micheál Martin, primer ministro de Irlanda, defiende a Europa y la inmigración ante Trump
  3. Asociaciones de periodistas respaldan a los informadores denunciados por la entidad pro-israelí ACOM
  4. ¿Qué es la operación Aspides de la UE? ¿Puede ayudar a reabrir el tráfico naval en el estrecho de Ormuz?
  5. Un buque metanero ruso a la deriva en el Mediterráneo central tras un ataque amenaza con desatar un desastre ecológico 'sin precedentes
  6. Guerra en Irán, hoy en directo | La evolución de la situación internacional y en el campo de batalla de Oriente Próximo
  7. La guerra de Trump contra Irán cae en una espiral de peores escenarios sin tumbar al régimen
  8. Corea del Norte pierde a Irán, uno de sus pocos aliados, y acentúa su compromiso nuclear como única vía de supervivencia

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Últimas noticias sobre la situación en Venezuela

Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul

Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO IRÁN | Irán alerta de los efectos "incontrolables" para el mundo del bombardeo de sus centrales nucleares

DIRECTO IRÁN | Irán alerta de los efectos "incontrolables" para el mundo del bombardeo de sus centrales nucleares

Macron presenta el nuevo portaaviones nuclear 'France Libre', una apuesta estratégica frente al "vasallaje"

Macron presenta el nuevo portaaviones nuclear 'France Libre', una apuesta estratégica frente al "vasallaje"

Zelenski visita la empresa Sener para impulsar la colaboración industrial en defensa

Zelenski visita la empresa Sener para impulsar la colaboración industrial en defensa

El portaaviones estadounidense 'USS Gerald Ford' regresa a puerto por averías en los inodoros y lavanderia

El portaaviones estadounidense 'USS Gerald Ford' regresa a puerto por averías en los inodoros y lavanderia

Jeremy Corbyn, Pablo Iglesias y Clara López, entre los participantes de la flotilla a Cuba

Jeremy Corbyn, Pablo Iglesias y Clara López, entre los participantes de la flotilla a Cuba