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Guerra en Irán, en directo | Última hora de los ataques
Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes
Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano con más crudeza y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.
Irán anuncia la ejecución de tres “alborotadores”
Irán anunció este jueves la ejecución de tres “alborotadores” declarados culpables del asesinato de miembros de las fuerzas del orden y de haber actuado para Israel y Estados Unidos.“Los tres alborotadores condenados fueron ahorcados esta mañana, jueves 19 de marzo, por asesinato y por haber llevado a cabo una operación en favor del régimen sionista y de Estados Unidos”, anunció el sitio Mizan Online, órgano del poder judicial iraní, dos meses después de violentos disturbios en Irán.
El Banco Central brasileño reduce los intereses al 14,75 % pese a la guerra en Irán
El Banco Central brasileño redujo este miércoles la tasa básica de intereses del país desde el 15 % al 14,75 % anual, su primera disminución en casi dos años, pese a la incertidumbre que la guerra en Irán genera en los precios en Brasil. El organismo emisor confirmó el anuncio que había hecho en enero pasado de que iniciaría un proceso de reducción gradual de los tipos, que estaban en su mayor nivel en las últimas dos décadas. El Banco Central admitió, sin embargo, que el actual escenario exige "cautela" en las políticas monetarias por parte de los países emergentes debido a la elevada volatilidad de los precios de los activos y de las materias primas. "El ambiente externo se hizo más incierto en función de la intensificación de los conflictos geopolíticos en Oriente Medio, con reflejos en las condiciones financieras globales", dijo el organismo en el comunicado en que anunció la reducción del costo del dinero.
Qatar declara 'persona non grata' a los agregados de seguridad y militar iraníes, así como a su personal
El Ministerio de Exteriores de Qatar ha declarado 'persona non grata' a los agregados militar y de seguridad de la Embajada iraní, así como a todo el personal que trabaja en dichas oficinas horas después del ataque con misiles contra el complejo de gas natural licuado de Ras Laffan, a 80 kilómetros al norte de Doha. "El Ministerio de Exteriores ha entregado un memorándum oficial a la Embajada de Irán en el que se indica que el Estado de Qatar considera tanto al agregado militar como al agregado de seguridad de la Embajada, además de a los empleados de ambos agregados, como personas no gratas, y solicita que abandonen el territorio en un plazo máximo de 24 horas", ha indicado en un comunicado.
El director del Departamento de Protocolo del Ministerio, Ibrahim Yusef Fajro, ha trasladado al embajador iraní en Qatar, Ali Abadi, que la medida responde a la "brutal agresión iraní" contra Qatar por violar su soberanía y seguridad" y en virtud de los principios consagrados en el Derecho Internacional, así como de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas."Si la parte iraní continúa con esta actitud hostil, el Estado de Qatar tomará medidas adicionales para garantizar la protección de su soberanía, seguridad e intereses nacionales", ha expresado, reiterando que "se reserva el derecho de adoptar medidas necesarias" para proteger su soberanía en virtud del Derecho Internacional.
Irán provoca "daños considerables" en mayor instalación de gas del mundo en Catar
Irán causó "daños considerables" en el mayor centro de distribución de gas del mundo, situado en Catar, según informó el jueves la empresa energética de este Estado del Golfo. Los países vecinos aliados de Washington son el principal objetivo de los ataques de Irán en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel que desencadenaron la guerra en Oriente Medio.
Teherán ha puesto el ojo en instalaciones energéticas de la región. QatarEnergy afirmó que se habían "desplegado inmediatamente equipos de emergencia para contener los incendios" en las instalaciones de Ras Laffan, en la costa norte de Catar, provocados por el impacto de misiles de Irán. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar condenó lo que calificó de "brutal ataque iraní contra Ras Laffan", y afirmó que representaba una "amenaza directa para su seguridad nacional". Posteriormente, la cancillería catarí ordenó a dos diplomáticos de Irán que abandonaran el país en un plazo de 24 horas. El Ministerio de Defensa de Doha afirmó que sus defensas aéreas interceptaron dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra Ras Laffan, sin que se hayan registrado víctimas.
Italia reduce 25 céntimos el precio de los carburantes y anuncia un mecanismo "antiespeculación"
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha anunciado este miércoles una reducción del precio de combustible de 25 céntimos por cada litro, como parte de un decreto ley adoptado durante la jornada para hacer frente al aumento de precios de los carburantes debido a la escalada del conflicto en Oriente Próximo, en particular al bloqueo del estrecho de Ormuz. "El decreto aprobado hoy contempla esencialmente tres puntos. Primero, reducimos el precio del combustible en aproximadamente 25 céntimos por litro para todos. Segundo, introducimos una desgravación fiscal para los transportistas equivalente al aumento de los costes de combustible que les supone", ha señalado en un vídeo difundido en sus redes sociales, donde ha defendido que esta medida "también se contempla para (los) pescadores". El tercer punto del decreto consiste en un "mecanismo antiespeculación" con el que el Ejecutivo italiano quiere "vincular estrictamente el precio que las compañías petroleras y distribuidoras cobran a los consumidores a la variación real de los precios internacionales".
Trump suspende la ley de 100 años para intentar bajar el costo de la gasolina
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió este miércoles suspender una ley que exige que todas las mercancías que viajen entre puertos estadounidenses se transporten en barcos nacionales, debido a la guerra en curso con Irán y tratar de contener la subida del costo de la gasolina en todo el país. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump decidió suspender por 60 días la Ley Jones para "mitigar las perturbaciones a corto plazo en el mercado petrolero, mientras las fuerzas armadas estadounidenses continúan cumpliendo los objetivos de la Operación Furia Épica". El objetivo de la medida es permitir que recursos vitales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses durante este periodo, según detalló Leavitt en su cuenta de X. La Ley Jones, vigente desde 1920, fue instaurada con el fin de apoyar el flujo del comercio interno, exigiendo que los productos que viajan a un puerto estadounidense desde otro deban ser propiedad nacional, construidos en Estados Unidos, con tripulación local y que enarbolen la bandera estadounidense.
Mueren cuatro mujeres en Cisjordania por impacto de misiles iraníes
Cuatro mujeres murieron en Cisjordania y otras seis mujeres resultaron heridas tras el impacto de misiles iraníes en la zona de Beit Awa, cerca de la ciudad de Hebrón en el sur del territorio palestino, informó este miércoles por la noche la Media Luna Roja palestina. Las mujeres murieron a consecuencia de la décima andanada de misiles por parte de Teherán contra suelo israelí desde la medianoche, que afectó a la zona sur de Israel y también al sur de Cisjordania. Estas víctimas son las primeras de misiles iraníes ocurridas en el territorio palestino. Hasta ahora, catorce personas han muerto en territorio israelí por ataques iraníes en los 19 días que se ha prolongado la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.
Israel afirma que ha comenzado a atacar el norte de Irán por primera vez en esta guerra
El Ejército israelí informó este miércoles de que ha comenzado a atacar "objetivos en el norte de Irán" por primera vez en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Israel y Estados Unidos tras atacar la República Islámica. En un comunicado, el Ejército indicó que su Fuerza Aérea ha comenzado con dichos bombardeos, pero no explicó qué lugares de Irán está atacando y solo dijo que daría detalles más adelante. Los ataques se producen después de que Irán atacara este miércoles a Emiratos Árabes Unidos y Catar, lo que provocó un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado catarí, un depósito de combustible para aviones en Riad y en una refinería en Baréin. Este miércoles, Israel y Estados Unidos atacaron además unas refinerías de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye, en la costa sur.
Irán amenaza con destruir la industria energética regional si vuelven a atacar la suya
Irán advirtió el miércoles que destruirá la industria petrolera y gasífera de sus vecinos regionales, considera de interés para Estados Unidos, si su sector energético volvía a sufrir daños. "Les advertimos una vez más de que han cometido un grave error al atacar la infraestructura energética de la República Islámica, cuya respuesta ya se está llevando a cabo", anunciaron los Guardianes de la Revolución en un comunicado difundido por los medios de comunicación iraníes. "Si se repite de nuevo, los ataques contra su infraestructura energética y la de sus aliados no cesarán hasta que quede completamente destruida, y nuestra respuesta será mucho más severa que los ataques de esta noche".
Donald Trump ha asistido al traslado de seis militares estadounidenses que murieron en un accidente aéreo durante una misión de reabastecimiento de combustible. "Que Dios los bendiga a ellos y a sus familias", ha escrito la Casa Blanca en X.
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