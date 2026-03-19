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Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
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El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Un ataque ucraniano deja al menos un muerto y dos heridos en Sebastopol, Crimea
Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas en la madrugada de este jueves a causa de un bombardeo ucraniano en Sebastopol, en la península de Crimea, según han informado las autoridades prorrusas de este territorio anexionado por Moscú. "Como resultado del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra Sebastopol, un hombre que se encontraba en una vivienda particular en una urbanización ha fallecido", ha informado en redes sociales el gobernador prorruso de Sebastopol, Mijaíl Razvozaev, que ha añadido que "dos personas han resultado heridas, ambas con lesiones moderadas". El balance de víctimas ha llegado fruto de un bombardeo en el que, según el dirigente local, "las fuerzas de defensa aérea y la Flota del Mar Negro han repelido el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania", derribando "un total de 27 drones". Con todo, además del fallecimiento y los dos heridos, el Servicio de Rescate municipal ha informado de múltiples incendios en edificios residenciales, viviendas particulares, vías públicas y zonas de vegetación, además de daños en apartamentos y coches, todo ello atribuido a "restos" de los drones derribados, según Razvozaev.
Ucrania reivindica ataques contra fábrica de aviones y planta de reparación en Rusia
El Estado mayor del Ejército ucraniano reivindicó este miércoles sendos ataques en Rusia contra una fábrica de aviones de Aviastar en la región de Ulianovsk y contra una planta de reparación de aeronaves en la región de Novgorod. Según publicó la institución castrense en redes, el primero de los ataques se produjo el pasado lunes, 16 de marzo, y logró destruir parte de la zona de aparcamiento, provocando daños de distinta gravedad en los aviones estacionados. "La empresa es parte de la Corporación Unida de Aviación (una estructura de Rostec) y produce aviones de transporte militar Il-76MD-90A, aviones de repostaje Il-78M-90A, además de dar servicios de mantenimiento a aviones de transporte pesados An-124 Ruslan", aseguró el Estado mayor, haciendo referencia al conglomerado estatal de defensa ruso. El ataque contra el objetivo de Novgorod, identificado como la 123.º planta de reparación de aviones de la ciudad de Staraya Russa, se produjo este martes.
Ucrania asegura que no tiene constancia de ninguna misión europea en el oleoducto Druzhba
El Gobierno de Ucrania ha asegurado que no sabe nada de que este miércoles acuda una delegación de expertos de la Unión Europea a comprobar el estado del oleoducto Druzhba, tal y como adelantaron algunos medios, en vísperas de la cumbre del Consejo Europeo para desbloquear una ayuda a Kiev de 90.000 millones de euros. Así lo ha aclarado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Heorhi Tiji, en una rueda de prensa cuando se le ha preguntado sobre esta cuestión, añadiendo que desconoce de dónde han salido los detalles de estas informaciones.
Merz: No podemos ceder ante Hungría, debemos entregar ya a Ucrania el préstamo
El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este miércoles que los socios de la UE deben entregar ya a Ucrania el préstamo de 90.000 millones de euros acordado en diciembre y adoptar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, ambas medidas bloqueadas por Hungría, porque, dijo, no se puede ceder ante un solo país. "La Unión Europea (UE) debe llegar rápidamente a un acuerdo sobre el 20.º paquete de sanciones. También debemos proceder urgentemente a la entrega del crédito ya acordado de 90.000 millones de euros para Ucrania", dijo en una declaración gubernamental en la Cámara Baja del Parlamento alemán previa a la cumbre europea del jueves y viernes.
Kiev denuncia una campaña rusa para poner a la minoría húngara de Ucrania en su contra
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) denunció este miércoles una supuesta campaña con origen en Rusia por la que personas influyentes de la minoría húngara de Ucrania habrían recibido amenazas telefónicas en nombre de organizaciones patrióticas ucranianas y de miembros de las fuerzas del orden también ucranianas. Durante las conversaciones con los representantes de la minoría húngara de Ucrania las voces anónimas que hacían estas llamadas les amenazaban "con violencia física" y les invitaban a irse del país. Según ha informado en un comunicado el SBU, las llamadas se hacían cambiando el número de teléfono para hacer ver que se hacían desde Ucrania cuando en realidad provenían de la Federación Rusa.
Polonia descarta reiniciar el comercio energético con Rusia a pesar del impacto de la ofensiva contra Irán
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha descartado este miércoles reiniciar el comercio energético con Rusia a pesar del impacto de la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán y ha asegurado que esta cuestión está "totalmente zanjada". "La guerra en Ucrania y en Oriente Próximo muestra cuán crucial es la energía, el suministro seguro y los precios razonables para los Estados", ha indicado Tusk durante una conferencia sobre energía. "No hay cabida alguna a reanudar el comercio energético con Rusia", ha asegurado, según informaciones de la agencia de noticias PAP. En este sentido, ha recalcado la importancia de que Europa "no vuelva a depender nunca del gas y el crudo rusos" y ha expresado que "la seguridad y la energía prácticamente significan lo mismo". "El drama que Ucrania ha experimentado este último invierno, la concentración de los ataques por parte del agresor contra la infraestructura energética, la situación en el estrecho de Ormuz y la fluctuación de los mercados globales muestra lo inseparable de estas dos cuestiones", ha aclarado.
La Justicia de Polonia avala la extradición a Ucrania de un arqueólogo ruso a pesar de las críticas de Moscú
El Tribunal de Distrito de Varsovia ha dado el visto bueno a la extradición a Ucrania del arqueólogo ruso Alexander Butiaguin a pesar de las críticas vertidas por Moscú contra su detención, que tuvo lugar a finales de 2025 a petición de Kiev y la cual considera "arbitraria" y "absurda". El equipo legal de Butiaguin ha indicado que finalmente la corte "no ha encontrado indicios suficientes que respalden la postura de la defensa sobre su implicación" en excavaciones "ilegales" en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, según informaciones recogidas por la agencia polaca de noticias PAP.
La Fiscalía ucraniana lo acusa de "destruir de forma ilega, parcial y deliberada un complejo arqueológico en Kerch", Crimea, donde las pérdidas ascenderían a 200 millones de grivnas (unos 4 millones de euros). El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, acusó en diciembre a Polonia de detener "arbitrariamente" a Butiagin y reclamó que Moscú "demandará el respeto y la protección del ciudadano ruso a través de los canales diplomáticos existentes" de cara a lograr su liberación.
Sánchez anuncia mil millones de apoyo para Ucrania y el impulso de la "cofabricación" con empresas ucranianas de defensa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España ofrecerá mil millones de euros en este año 2026 para apoyar militarmente a Ucrania, por lo que la ayuda española desde que se inició la guerra ya asciende a casi 4.000 millones de euros. Asimismo, Sánchez también ha desvelado que desde el Ejecutivo van a impulsar la "coproducción y cofabricación" conjunta con empresas ucranianas en el ámbito de la defensa. "Y con ese propósito hoy ha habido distintas firmas tanto del Ministerio de Defensa como también de distintas empresas que han manifestado su interés de coproducir conjuntamente con empresas ucranianas", ha señalado Sánchez.
Suecia sitúa a Rusia, China e Irán como principales amenazas en materia de seguridad
Las autoridades de Suecia han informado de que Rusia, China e Irán son sus principales "amenazas" en materia de seguridad, una situación que lleva a las fuerzas de seguridad a adoptar medidas para aumentar sus "recursos y capacidades" para hacerles frente. El Servicio de Seguridad de Suecia (SAPO) ha indicado en un nuevo informe que "Existe una gran amenaza de sabotaje por parte de Rusia, especialmente dirigido hacia el apoyo ofrecido por países de Occidente a Ucrania". "Desde que comenzó la invasión rusa, las acciones de este país han sido más oportunistas, incluso fuera del área de conflicto. La entrada de Suecia en la OTAN ha permitido reforzar la seguridad sueca, pero al mismo tiempo ha incrementado el interés de la Inteligencia rusa", recoge el documento.
En este sentido, ha acusado a Moscú de "recabar Inteligencia relativa a las posiciones políticas suecas, la participación de Suecia en la OTAN y la industria sueca de armamento. Existe un interés especial en el apoyo sueco a Ucrania", ha señalado. "Rusia tiene interés en identificar y vigilar a la diáspora rusa en Suecia. Busca explotar a los ciudadanos rusos residentes en Suecia, por ejemplo, para la recopilación de Inteligencia" ha aclarado. Para Suecia, el objetivo de Rusia es "reducir el apoyo occidental a Ucrania e incrementar la polarización para debilitar a Occidente". "Rusia ha llevado a cabo campañas de influencia en Europa, por ejemplo, vinculadas a elecciones democráticas en otros países y a temas polémicos como la política migratoria", ha denunciado.
Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk en el marco de sus avances en el este de Ucrania
El Gobierno de Rusia ha anunciado este miércoles la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk, en el este del país. "Unidades del grupo de fuerzas Oeste han liberado la localidad de Aleksandrivka, en la República Popular de Donetsk, como resultado de acciones decisivas y proactivas", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve mensaje publicado a través de sus redes sociales.
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