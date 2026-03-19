Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Suecia sitúa a Rusia, China e Irán como principales amenazas en materia de seguridad

Las autoridades de Suecia han informado de que Rusia, China e Irán son sus principales "amenazas" en materia de seguridad, una situación que lleva a las fuerzas de seguridad a adoptar medidas para aumentar sus "recursos y capacidades" para hacerles frente. El Servicio de Seguridad de Suecia (SAPO) ha indicado en un nuevo informe que "Existe una gran amenaza de sabotaje por parte de Rusia, especialmente dirigido hacia el apoyo ofrecido por países de Occidente a Ucrania". "Desde que comenzó la invasión rusa, las acciones de este país han sido más oportunistas, incluso fuera del área de conflicto. La entrada de Suecia en la OTAN ha permitido reforzar la seguridad sueca, pero al mismo tiempo ha incrementado el interés de la Inteligencia rusa", recoge el documento.

En este sentido, ha acusado a Moscú de "recabar Inteligencia relativa a las posiciones políticas suecas, la participación de Suecia en la OTAN y la industria sueca de armamento. Existe un interés especial en el apoyo sueco a Ucrania", ha señalado. "Rusia tiene interés en identificar y vigilar a la diáspora rusa en Suecia. Busca explotar a los ciudadanos rusos residentes en Suecia, por ejemplo, para la recopilación de Inteligencia" ha aclarado. Para Suecia, el objetivo de Rusia es "reducir el apoyo occidental a Ucrania e incrementar la polarización para debilitar a Occidente". "Rusia ha llevado a cabo campañas de influencia en Europa, por ejemplo, vinculadas a elecciones democráticas en otros países y a temas polémicos como la política migratoria", ha denunciado.