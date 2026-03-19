ITALIA
Fallece Umberto Bossi, el fundador de la Liga Norte y defensor de la independencia de la Padania italiana
El político italiano Umberto Bossi, exministro y fundador de la Liga Norte, murió en el hospital donde estaba ingresado en cuidados intensivos, dejando un legado controvertido en la historia reciente de Italia
EFE
Roma
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
El fundador del partido italiano Liga Norte, Umberto Bossi, exministro y defensor de la independencia de las regiones septentrionales del país, falleció este jueves a los 84 años de edad, según confirmaron fuentes de su formación.
Bossi falleció en el hospital de Varese (norte) donde había sido ingresado en cuidados intensivos.
Este veterano y controvertido político, uno de los protagonistas de la historia reciente italiana, fundó en 1989 la Liga Norte con el intento de lograr la independencia de una zona del norte italiano conocida como 'Padania'.
- El Reino Unido insta a los países europeos a sumarse a un 'plan viable' para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz
- Micheál Martin, primer ministro de Irlanda, defiende a Europa y la inmigración ante Trump
- Asociaciones de periodistas respaldan a los informadores denunciados por la entidad pro-israelí ACOM
- ¿Qué es la operación Aspides de la UE? ¿Puede ayudar a reabrir el tráfico naval en el estrecho de Ormuz?
- Guerra en Irán, hoy en directo | La OTAN en alerta; abatido en Turquía un segundo misil disparado desde Irán
- Un buque metanero ruso a la deriva en el Mediterráneo central tras un ataque amenaza con desatar un desastre ecológico 'sin precedentes
- Alerta en Estados Unidos: drones sobrevuelan la base militar en la que viven Rubio y Hegseth y disparan el temor a un ataque de Irán
- Trump augura un 'muy mal futuro' para la OTAN si los aliados no ayudan a EEUU a desbloquear Ormuz