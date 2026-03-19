Los líderes de la UE presionan a Orbán para que desbloquee el préstamo a Kiev, ante el plante de Hungría

Los líderes de los países de la Unión Europea (UE) han exigido este jueves al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que respete la decisión del Consejo Europeo y desbloquee el préstamo por valor de 90.000 millones de euros a Ucrania que se comprometió a facilitar el pasado mes de diciembre.

"No apoyaré ninguna decisión en favor de Ucrania hasta que los húngaros no tengan su petróleo", ha dicho el primer ministro húngaro a su llegada al Consejo Europeo que se celebra este jueves en Bruselas. Orbán, que dio el visto bueno a hacer uso del presupuesto comunitario para conceder un préstamo a Kiev, mantiene la decisión bloqueada alegando que los ucranianos han frenado el suministro de crudo a través del oleoducto Druzhba, bombardeado por Rusia.

El pasado martes, Ucrania aceptó acoger una misión de expertos europeos para revisar los daños de la tubería y recibir ayuda técnica y financiera para repararla. Aunque fuentes comunitarias insisten en desvincular la cuestión de la decisión sobre el préstamo, esa es la condición que pone Orbán.

Motivos electorales

El anuncio de los trabajos de reparación del oleoducto, sin embargo, no es suficiente para el primer ministro húngaro. "Estamos esperando el petróleo. Lo demás son cuentos de hadas", ha dicho antes de reunirse con el resto de los líderes del bloque, que le acusan de estar bloqueando el préstamo por motivos electorales.

"Está usando Ucrania como arma en su campaña electoral", ha dicho el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, a su llegada a la cumbre. Hungría celebra elecciones el próximo mes de abril y la oposición podría arrebatar el poder a Orbán tras 15 años al frente del Gobierno. "Teníamos un acuerdo", ha insistido Orpo, "tenemos que encontrar una solución".

"La campaña de Orbán es contra Europa y contra Ucrania", ha asegurado la primera ministra letona, Evika Siliņa. "No sé cómo continuará, pero no puede romper su promesa y espero que lo que decidimos en diciembre se cumpla", ha añadido.

Cuestión de honor

El pasado mes de diciembre, el Consejo Europeo respaldó por unanimidad hacer uso del presupuesto comunitario para emitir deuda en los mercados y pagar así un préstamo a Ucrania por valor de 90.000 millones de euros. Ese dinero permitiría cubrir un tercio de las necesidades financieras de Kiev para los próximos dos años.

La decisión permitía hacer uso de la cooperación reforzada, un mecanismo que no requiere la participación de todos los países del bloque. Hungría, Eslovaquía y República Checa se desmarcaron así del instrumento. Pero la modificación del presupuesto para poder emitir deuda requiere unanimidad. Y aquí es donde Budapest se ha plantado.

A ojos del presidente del Consejo Europeo, António Costa, esto es una violación del principio de cooperación sincera entre los gobiernos. "Lo que se espera de un presidente, ya sea de Hungría o de cualquier otra nación, es que cuando el Consejo llega a un acuerdo, y llegamos a un acuerdo a finales del año pasado, ese acuerdo se tiene que cumplir", ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una decisión política sin ejecutar

Un mensaje que se ha repetido entre los líderes del bloque. "Ucrania necesita todo nuestro apoyo para ganar la guerra contra Rusia", ha dicho el primer ministro holandés, Rob Jetten, en su primera cumbre. "El préstamo es crucial", ha añadido, insistiendo en que espera que todo el mundo respete la decisión que se tomó a nivel europeo.

El primer ministro belga, Bart de Wever, fue uno de los impulsores de esta opción. De Wever evitó así que ese préstamo fuera respaldado con los activos rusos congelados en posesión de una empresa, Euroclear, con sede en Bélgica, como pedía la mayoría. "Tenemos que dar el préstamo. Se ha decidido políticamente y ahora hay que ejecutarlo", ha dicho.

De Wever ha exigido al mismo tiempo una decisión sobre el vigésimo paquete de sanciones, que Hungría también mantiene bloqueado, para aumentar la presión sobre el Kremlin. Además, ha exigido un sitio en la mesa de negociaciones para la UE. "No creo que sea normal que estemos financiando la guerra, pero no estemos en la negociación", ha dicho.

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Fuentes diplomáticas reconocen que es poco probable que Orbán levante el veto al préstamo antes de las elecciones. También la ayuda concedida por el Fondo Monetario Internacional a Ucrania hace la decisión menos urgente, pero no menos importante. Mientras tanto, Bruselas guarda una carta bajo la manga. Aunque muchos coinciden en evitar explorar alternativas para mantener la presión sobre Hungría.