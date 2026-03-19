Última hora del caso Epstein, en directo: Quince modelos piden investigar al exdirector de la agencia Elite por sus vínculos con Epstein

Bibliotecas noruegas rompen lazos con la princesa Mette-Marit por sus vínculos con Epstein

La Asociación de Bibliotecas Noruega anunció este martes que dejará de tener como protectora a la princesa Mette-Marit por sus vínculos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

"La directiva piensa que hay relaciones problemáticas vinculadas con la ruptura de confianza y falsedades", señaló en un comunicado esta asociación, que aludió también a "incompatibilidad de valores".