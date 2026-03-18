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Conflicto armado
Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
Pakistán ha bombardeado la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades y posiciones del Gobierno talibán. Es el episodio más grave de una crisis que dura meses donde ambas partas se han enzarzado en escaramuzas, especialmente en la discutida frontera que caomparten.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la guerra abierta declarada por Pakistán a Afganistán
Organizaciones internacionales exigen una investigación del bombardeo de Pakistán en Kabul
Organizaciones internacionales como la ONU, la OMS y la Fundación Internacional de Derechos Humanos exigen una investigación exhaustiva del bombardeo de Pakistán en Kabul, buscando aclarar las circunstancias de un ataque que, según los talibanes, golpeó un centro de rehabilitación con miles de pacientes. "La explosión ocurrida anoche en un centro de rehabilitación de drogas en Kabul debe ser investigada con prontitud, de forma independiente y transparente, y los responsables deben rendir cuentas conforme a las normas internacionales", denunció este martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado. El organismo señaló que los testigos describieron una escena de destrucción total en el lugar donde se encontraba el hospital y vieron a cientos de personas buscando a sus familiares entre los escombros.
La UE ve una "escalada mortal" el ataque de Pakistán a un hospital en Kabul que ha dejado más de 400 muertos
La Unión Europea ha calificado como una "escalada mortal" el ataque este lunes a un hospital de la capital de Afganistán, Kabul, después de que los talibán hayan denunciado un bombardeo por parte de Pakistán que ha dejado más de 400 muertos y 250 heridos, y ha llamado a que el conflicto entre ambos países termine "lo antes posible". En una declaración conjunta de la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, y la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, las dirigentes han instado a ambas partes a "ejercer la máxima contención" y a adoptar "todas las medidas posibles para minimizar el riesgo de causar daño a la población civil". "Las instalaciones civiles y médicas nunca deben ser objetivo de ataques, ya que están protegidas por el Derecho Humanitario, incluidos los Convenios de Ginebra. Todas las partes implicadas en operaciones militares tienen la obligación de respetar estas disposiciones en todo momento", se lee en el comunicado.
Amnistía advierte de la gravedad de renovar solo 3 meses la misión de la ONU en Afganistán
Amnistía Internacional ha calificado de "preocupante" la prórroga de apenas tres meses para la misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) aprobada el lunes, advirtiendo que la falta de un marco estable de actuación desprotege al país en un momento de extrema vulnerabilidad, agravada tras los recientes ataques en un hospital en Kabul. "En un momento en que la situación de los derechos humanos en Afganistán sigue deteriorándose, la prórroga del mandato de la UNAMA por solo tres meses, a petición de los EEUU, es profundamente preocupante", declaró el lunes Amnistía Internacional en su cuenta de X.
Estados Unidos presionó para que la renovación fuera más breve, argumentando que permitiría al órgano evaluar de forma exhaustiva si la misión, una de las más costosas de Naciones Unidas, sigue siendo apropiada y eficaz en las condiciones actuales que enfrenta el país bajo el régimen talibán. La ONG, por su parte, señaló que una renovación de un año habría proporcionado la estabilidad y previsibilidad necesarias para que la misión se centrara en la ejecución de su mandato, particularmente en su labor de vigilancia y denuncia de violaciones de los derechos humanos, así como en sus componentes de Mujeres, Paz y Seguridad.
China pide "contención" a Afganistán y Pakistán tras el ataque pakistaní a un hospital en Kabul
El Gobierno chino ha instado a Afganistán y Pakistán a que "mantengan la calma y la contención", después de que el Gobierno de los talibanes elevase este martes a 400 el número de muertos y a 250 los heridos por el bombardeo aéreo paquistaní contra un hospital de rehabilitación en Kabul. El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, ha pedido en una rueda de prensa a las autoridades de ambos países, fronterizos con China, que "entablen intercambios directos lo antes posible, logren un alto el fuego sin demora y resuelvan sus contradicciones y diferencias a través del diálogo".
Lin ha aseverado que China "continuará desempeñando un papel constructivo, a través de sus propios canales, en la desescalada de las tensiones y en la facilitación de la mejora de las relaciones entre ambas naciones", y ha recordado que las autoridades chinas han urgido a sus homólogas afganas y pakistaníes a "garantizar la seguridad del personal, los proyectos y las instituciones chinos" en sus territorios.
India tilda de "masacre" el ataque paquistaní a un hospital de Kabul con 400 muertos
La India ha condenado este martes el "bárbaro" ataque aéreo de Pakistán contra un centro de rehabilitación de drogodependientes en Kabul que, según los talibanes, ha dejado por el momento 400 muertos y 250 heridos, mientras continúa el rescate de víctimas bajo los escombros. "Se trata de un acto de violencia cobarde e inconcebible que se ha cobrado la vida de un gran número de civiles en un centro que de ninguna manera puede justificarse como objetivo militar. Pakistán ahora intenta disfrazar una masacre como una operación militar", ha declarado el Ministerio de Exteriores indio en un comunicado.
Nueva Delhi, que ha estrechado lazos con el régimen talibán en los últimos meses tras una visita de su cúpula a la capital india en octubre, ha reiterado su "apoyo inquebrantable" a la soberanía afgana.
El Gobierno de Pakistán, que ha confirmado la autoría de los ataques en territorio afgano, ha negado tajantemente haber golpeado un hospital y ha calificado de "mentiras constantes" la versión de los talibanes, asegurando que el edificio era en realidad un nido "terrorista" del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) que albergaba armamento pesado. Según el Ministerio de Información paquistaní, las detonaciones en cadena registradas tras el impacto prueban que el complejo funcionaba como depósito de municiones de los grupos a los que acusan de operar en su territorio contra civiles y fuerzas de seguridad.
EFE
Pakistán ataca un hospital en Kabul y causa 200 víctimas, según los talibanes
Pakistán bombardeó Kabul de nuevo este lunes y alcanzó un hospital de rehabilitación de la capital afgana causando varias víctimas, según denunció el Gobierno de facto talibán, tras una noche de intensos ataques aéreos. Según los talibanes, al menos 200 personas murieron y más de 400 resultaron heridas en el ataque de Islamabad.
'Pakistán ataca un hospital en Kabul y causa 200 víctimas, según los talibanes'.
Relator de la ONU condena el ataque de Pakistán a un hospital en Kabul con 400 muertos
El relator especial de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, condenó este martes el bombardeo aéreo de Pakistán contra un hospital de rehabilitación en Kabul, un ataque que, según denunciaron los talibanes, ha dejado hasta el momento al menos 400 muertos. "Consternado por los nuevos informes de ataques aéreos de Pakistán en Afganistán y las víctimas civiles resultantes", declaró el relator Bennett en una publicación en su cuenta de X. El experto de Naciones Unidas instó a las partes a desescalar, ejercer la máxima moderación y respetar el derecho internacional, "incluida la protección de los civiles y de los bienes de carácter civil, como los hospitales". El ataque contra el Hospital Omid, un complejo de 2.000 camas en el Distrito 9 de la capital, se produjo en torno a las 21:00 hora local del lunes (16:30 GMT), reduciendo a cenizas gran parte de las instalaciones mientras los pacientes dormían.
Ataque aéreo
El ataque aéreo ha tenido lugar sobre las 21.00 horas (sobre las 17.30 horas en España) contra el referido centro destinado a la atención de personas con adicciones, el cual cuenta con una capacidad de alrededor de 2.000 camas, según ha precisado Fitrat. "Como consecuencia del ataque, amplias zonas del hospital han quedado destruidas y existe una gran preocupación por el elevado número de víctimas", ha reconocido el portavoz. Por su parte, el Ministerio de Información de Pakistán ha rechazado que se haya producido un ataque contra un hospital en Kabul, alegando que el bombardeo ha sido contra "instalaciones militares e infraestructuras de apoyo al terrorismo --incluidos almacenes de equipo técnico y de municiones de los talibán afganos y de Tehrik e Taliban Pakistan (TTP) en Kabul y Nangarhar-- que se estaban utilizando contra civiles paquistaníes inocentes".
Al menos 400 muertos y 250 heridos en el bombardeo de Pakistán contra un hospital de Kabul
El Gobierno talibán ha confirmado que al menos 400 personas han muerto y otras 250 han resultado heridas este lunes por cuenta del bombardeo perpetrado por el Ejército paquistaní contra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid de Kabul, capital de Afganistán, donde los equipos de rescate continúan tratando de controlar el incendio derivado de la explosión. "Lamentablemente, el número de muertos asciende hasta ahora a 400, mientras que se ha informado de que otras 250 personas han resultado heridas", ha lamentado el portavoz adjunto del Ejecutivo de los talibán, Hamdulá Fitrat, en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual ha agregado que los rescatistas trabajan en estos momentos para "recuperar los cuerpos de las víctimas".
Cuatro personas mueren en bombardeo pakistaní en la capital de Afganistán
Pakistán bombardeó de nuevo Kabul y otras regiones de Afganistán, y provocó cuatro muertos en la capital afgana, anunciaron este viernes las autoridades talibanas. "Continuando con su agresión, el régimen militar pakistaní ha bombardeado una vez más Kabul, Kandahar (ciudad del sur)" y, entre otras, las regiones fronterizas de "Paktia y Paktika", dijo en la red social X el portavoz del gobierno, Zabihullah Mujahid, y precisó que murieron "mujeres y niños". Una fuente de seguridad paquistaní confirmó a la AFP los ataques aéreos nocturnos sobre Afganistán. En Kabul, cuatro personas murieron y quince resultaron heridas por un bombardeo pakistaní que alcanzó "casas civiles" en el este de la ciudad, aseguró el vocero de la policía de la capital afgana. "En la zona de Guzar, en el distrito 21 de Kabul, varias casas civiles fueron blanco de un bombardeo del régimen pakistaní que causó cuatro muertos y quince heridos", escribió Khalid Zadran en la red social X.
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