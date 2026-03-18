Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul

India tilda de "masacre" el ataque paquistaní a un hospital de Kabul con 400 muertos

La India ha condenado este martes el "bárbaro" ataque aéreo de Pakistán contra un centro de rehabilitación de drogodependientes en Kabul que, según los talibanes, ha dejado por el momento 400 muertos y 250 heridos, mientras continúa el rescate de víctimas bajo los escombros. "Se trata de un acto de violencia cobarde e inconcebible que se ha cobrado la vida de un gran número de civiles en un centro que de ninguna manera puede justificarse como objetivo militar. Pakistán ahora intenta disfrazar una masacre como una operación militar", ha declarado el Ministerio de Exteriores indio en un comunicado.

Nueva Delhi, que ha estrechado lazos con el régimen talibán en los últimos meses tras una visita de su cúpula a la capital india en octubre, ha reiterado su "apoyo inquebrantable" a la soberanía afgana.

El Gobierno de Pakistán, que ha confirmado la autoría de los ataques en territorio afgano, ha negado tajantemente haber golpeado un hospital y ha calificado de "mentiras constantes" la versión de los talibanes, asegurando que el edificio era en realidad un nido "terrorista" del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) que albergaba armamento pesado. Según el Ministerio de Información paquistaní, las detonaciones en cadena registradas tras el impacto prueban que el complejo funcionaba como depósito de municiones de los grupos a los que acusan de operar en su territorio contra civiles y fuerzas de seguridad.