Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RosalíaBarcelonaMadridTrumpGuerra IránCopa ÁfricaAdamuzCastilla y LeónDFactoryPanrico
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Guerra en Irán, en directo | Última hora: Israel asegura que ha matado a otros dos altos dirigentes del régimen iraní

Países a los que Exteriores recomienda no viajar en Oriente Próximo y países árabes

¿Qué ha pasado hasta ahora en Irán? Mapas de los ataques que se extienden por Oriente Próximo y alcanzan a Chipre

Un barco en el estrecho de Ormuz, el pasado mes de febrero.

Un barco en el estrecho de Ormuz, el pasado mes de febrero. / Europa Press/Contacto/Sepahnews / Europa Press

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estados Unidos Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Reino Unido insta a los países europeos a sumarse a un 'plan viable' para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz
  2. Albares justifica el cese de la embajadora en Israel por las 'injurias y calumnias' vertidas por el Gobierno de Netanyahu
  3. ¿Qué es la operación Aspides de la UE? ¿Puede ayudar a reabrir el tráfico naval en el estrecho de Ormuz?
  4. Guerra en Irán, hoy en directo | La evolución de la situación internacional y en el campo de batalla de Oriente Próximo
  5. Corea del Norte pierde a Irán, uno de sus pocos aliados, y acentúa su compromiso nuclear como única vía de supervivencia
  6. La guerra de Trump contra Irán cae en una espiral de peores escenarios sin tumbar al régimen
  7. El ministro de Defensa británico: 'La mano de Putin está detrás de las tácticas de Irán
  8. EEUU ataca la estratégica isla petrolera iraní de Jark y a milicia proiraní en Bagdad

Directo | Al menos 400 muertos y 250 heridos en el bombardeo de Pakistán contra un hospital de Kabul

Directo | Al menos 400 muertos y 250 heridos en el bombardeo de Pakistán contra un hospital de Kabul

Directo | Sánchez y Zelenski presiden hoy una firma de acuerdos que ratificarán el apoyo a Ucrania

Directo | Sánchez y Zelenski presiden hoy una firma de acuerdos que ratificarán el apoyo a Ucrania

Irán confirma la muerte de su jefe de seguridad, Ali Larijani

Irán confirma la muerte de su jefe de seguridad, Ali Larijani

Zapatero es "el campeón de la paz" para el presidente de la legislatura venezolana

Zapatero es "el campeón de la paz" para el presidente de la legislatura venezolana

"Esta no es nuestra guerra"

"Esta no es nuestra guerra"

Ali Larijani, el estratega de la guerra en Irán

Ali Larijani, el estratega de la guerra en Irán

Asociaciones de periodistas respaldan a los informadores denunciados por la entidad pro-israelí ACOM

Asociaciones de periodistas respaldan a los informadores denunciados por la entidad pro-israelí ACOM

Israel mata en un bombardeo a Alí Larijaní, jefe de seguridad y hombre fuerte del régimen iraní

Israel mata en un bombardeo a Alí Larijaní, jefe de seguridad y hombre fuerte del régimen iraní