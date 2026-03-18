Guerra en Irán, en directo | Última hora: Israel asegura que ha matado a otros dos altos dirigentes del régimen iraní

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Israel vuelve a atacar el Líbano, que registra al menos 19 muertos durante la noche El Ejército de Israel volvió a anunciar ataques contra el Líbano en la madrugada de este miércoles, mientras el país contabiliza al menos 19 víctimas mortales por sus bombardeos a lo largo de la noche del jueves. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han empezado a atacar objetivos terroristas de Hizbulá en el sur del Líbano", comunicó el Ejército en su canal de Telegram. Este anuncio llega después de que las FDI ordenaran la evacuación de civiles en la región de Tiro, en el sur del país. Horas después, también pidieron la evacuación del barrio de Bashoura en Beirut, la capital. Mientras tanto, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa reportó la muerte, citando el Ministerio de Salud, de al menos 19 personas en la última hora.

La Guardia Revolucionaria reivindica ataques en Tel Aviv como represalia por la muerte de Alí Lariyani La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este miércoles una serie de ataques contra Tel Aviv, donde esta noche se han registrado al menos dos muertos, como represalia por la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, en un bombardeo enmarcado en la ofensiva de Estados Unidos e Israel en territorio iraní. Estos ataques sobre Tel Aviv han impactado "contra más de un centenar de objetivos militares y de seguridad", ha señalado la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia semioficial iraní Tasnim, próxima a este órgano militar, que ha asegurado que los bombardeos sobre la ciudad israelí son una "venganza" por la muerte de Lariyani, asesor de seguridad del difunto líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y una de las figuras más influyentes en la cúpula de Irán. A lo largo de la noche, el Ejército israelí ha emitido varios comunicados en los que ha informado sobre el "lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí".

Netanyahu dice que sus ataques a Irán permitirán "celebrar" el Año Nuevo persa El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dirigió este martes un mensaje a la población de Irán con motivo de la festividad del Nowruz (el Año Nuevo persa), en el que afirmó que sus ataques masivos sobre el país permitirán que los iraníes "celebren" la festividad. "Nuestros aviones están atacando a los terroristas en tierra, en los cruces de caminos, en las plazas de las ciudades. Esto permitirá que el valiente pueblo de Irán celebre el Festival del Fuego", afirmó en inglés el mandatario israelí en un videomensaje publicado en los canales del Gobierno. "Así que celebren y ¡Feliz Nowruz! Los estamos vigilando desde el cielo", concluyó Netanyahu desde, según afirma un comunicado que acompaña el mensaje, un centro de mando de la base de Inteligencia militar de la Kirya, en Tel Aviv.

Ali Larijani, el estratega de la guerra en Irán Ali Larijani, jefe del aparato de seguridad iraní, pasó años en la sombra del poder iraní antes de situarse como una de sus figuras más destacadas desde que estalló la guerra contra Israel y Estados Unidos. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó el martes la muerte de su jefe, quien el viernes pasado se expuso públicamente en plena calle durante una manifestación en Teherán. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había anunciado más temprano el martes que Larijani, de 68 años, había muerto. Lea aquí el perfil completo.

Irán confirma la muerte de su jefe de seguridad, Alí Larijani El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el martes la muerte de su presidente, Alí Larijani, después de que Israel afirmara haberlo asesinado en un ataque aéreo. "Las almas puras de los mártires acogieron el alma purificada del siervo justo de Dios, el mártir Dr. Ali Larijani", declaró el consejo, que añadió que tanto su hijo como su guardaespaldas también murieron en el ataque. "Tras toda una vida de lucha por el progreso de Irán y de la Revolución Islámica, finalmente alcanzó su aspiración de toda la vida, respondió a la llamada divina y alcanzó con honor la dulce gracia del martirio en la trinchera del servicio", añadió.

El Ejército israelí anuncia la muerte de un comandante de la brigada naval de Hamás El Ejército de Israel anunció este martes en un comunicado la muerte del comandante de la brigada naval de Hamás para el norte de Gaza, al que identificó como Younes Mohamed Husein Alian. Israel dice que Alian, al que abatió ayer lunes, era el responsable de "operar las fuerzas navales de la brigada (...) además de supervisar el entrenamiento y la preparación" del personal de su unidad, y le acusa de estar planeando ataques "inminentes".

La Casa Blanca tacha de "falsos" y "absurdos" los motivos de la dimisión del director Centro de Contraterrorismo La Casa Blanca ha tildado de "falsas" y "absurdas" las motivaciones que han llevado a presentar su dimisión al hasta ahora director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Joe Kent, quien ha alegado discrepancias con la Administración de Donald Trump por la guerra en Irán, un conflicto que no ve justificado y que achaca a "la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos". "Esta carta contiene muchas afirmaciones falsas", ha manifestado su portavoz, Karoline Leavitt, en un extenso mensaje en redes sociales en el que ha afeado a Kent que niegue que Irán represente una amenaza inminente para el país norteamericano, el argumento empleado por Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para justificar su ofensiva sorpresa contra Teherán. "Esta es la misma afirmación falsa que los demócratas y algunos medios liberales han repetido una y otra vez", ha considerado.

Andanada de decenas de cohetes y drones contra el norte de Israel El grupo chií libanés Hezbolá lanzó este martes una andanada de decenas de cohetes y drones contra Israel, según informó el Ejército israelí, que respondió con ataques aéreos contra diversos puntos de Líbano. De acuerdo con el comunicado militar, los proyectiles fueron lanzados hacia distintos puntos del norte del país, lo que activó los sistemas de defensa aérea para su intercepción e hizo sonar las sirenas en Galilea Occidental y ciudades como el Carmiel, Nahariya, y Kiryat Shmona. Según pudo atestiguar EFE en la región de Galilea, cerca de la frontera con el Líbano, se produjeron explosiones en el cielo por las interceptaciones. El canal de noticias israelí 12 estimó que la oleada estuvo compuesta de al menos 40 proyectiles.

Basij, la milicia paramilitar iinstrumento de la represión en Irán La milicia Basij, a cuyo comandante en jefe, Gholamreza Soleimani, mató hoy Israel en un ataque aéreo, es un cuerpo paramilitar iraní formada por voluntarios islámicos y subordinada a la Guardia Revolucionaria Islámica. Entre sus tareas figuran el cumplimiento de las leyes islámicas, la aplicación de normas de comportamiento y vestimenta, y el control y represión de protestas.