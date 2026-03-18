Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.

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Suficiencia energética de Ucrania Para el Gobierno español es prioritario garantizar la suficiencia energética de Ucrania, especialmente después de que los bombardeos rusos hayan reducido las capacidades eléctricas del país en un 70 %. Está prevista la firma de varios acuerdos de cooperación en diferentes ámbitos con el fin de mantener el respaldo a Ucrania en la defensa de su soberanía. Además, según dijo este martes el consejero de comunicación de Zelenski, Dmitró Litvin, se espera que durante la visita se cierren varios acuerdos entre empresas de producción de armamento ucranianas y españolas. Zelenski acudirá el jueves en Bruselas a la reunión del Consejo Europeo, que en su agenda incluye la situación en Ucrania después de que esté bloqueada por Hungría la emisión de la deuda necesaria para financiar un crédito de 90.000 millones de euros con el que se había comprometido a apoyar a Kiev.

Sánchez y Zelenski presiden hoy una firma de acuerdos que ratificarán el apoyo a Ucrania El jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúnen este miércoles en Madrid en el Palacio de la Moncloa, donde se firmarán una serie de acuerdos con los que España ratificará su apoyo a ese país ante la agresión de Rusia. La visita de Zelenski será la cuarta a España desde el inicio de la guerra, y, además de reunirse con Sánchez, mantendrá un encuentro con el rey español, Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela. El Ejecutivo español ha avanzado que Sánchez reiterará el compromiso de su país de seguir respaldando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario hasta lograr una paz justa y duradera. Especialmente, explican, en un contexto de gran incertidumbre global y en el que la guerra de Irán está permitiendo que Rusia se beneficie de la subida de precios en el mercado de los hidrocarburos. EFE

Zelenski ofrece en Londres la tecnología ucraniana contra los drones de Rusia e Irán El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentó este martes la tecnología ucraniana desarrollada tras cuatro años de guerra contra Rusia como el mejor modo para protegerse contra la nueva guerra de drones lanzada por Irán contra Estados Unidos y sus aliados en el golfo Pérsico. Invitado a Londres por el primer ministro británico, Keir Starmer, Zelenski dio un largo discurso ante la Cámara de los Comunes (baja) flanqueado por el propio Starmer y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pero esta vez su tono no era suplicante de la ayuda occidental, sino que ofreció lo que llamó uno de los mejores sistema de defensa. Además, en lugar de lamentarse por el presente de su país, optó por vincular su suerte con la guerra actual contra Irán, país al que presentó como un aliado de Rusia.

Hungría califica de "teatro político" el envío de una misión de la UE para valorar el estado del Druzhba El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjarto, ha calificado este martes de "teatro político" el acuerdo del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para enviar una delegación de la UE a Ucrania a fin de valorar el estado del oleoducto Druzhba, dañado desde hace varias semanas tras un ataque ruso. "Después de casi 50 días, la Comisión Europea se ha percatado de que dos Estados miembros se encuentran sometidos a un bloqueo petrolero por parte de Ucrania, y ahora promete resolver la situación", ha comenzado sus críticas el jefe de la diplomacia húngara, en un mensaje en sus redes sociales.

La energía solar, clave energética para Ucrania Un brusco aumento en la producción de energía solar está ayudando a Ucrania a reducir la severidad de los cortes de luz provocados por los ataques rusos, gracias al incremento de las horas de sol y a que más ucranianos instalan paneles solares para hacer frente al impacto de los golpes enemigos a la infraestructura energética. Junto con las labores de reparación que están en marcha y la bajada de la demanda de electricidad, esta primavera, inusualmente soleada, ha contribuido a reducir el déficit en la red eléctrica en cerca de un gigavatio con respecto al pico de cinco a seis gigavatios alcanzado durante el invierno, según datos del Gobierno. La producción solar ahora representa entre el 15% y el 30% del suministro eléctrico total y en las horas de mayor intensidad del sol alcanza incluso el 50%, han señalado expertos energéticos, incluido Volodímir Kudritski, exdirector del operador de la red eléctrica Ukrenergo.

Hungría y Eslovaquia conectarán sus refinerías para no depender del oleoducto ucraniano Hungría y Eslovaquia han acordado la construcción de una conexión entre sus refinerías que permita desplazar 1,5 millones de toneladas anuales de productos petrolíferos, con la intención de reducir su dependencia del oleoducto que cruza Ucrania para seguir recibiendo petróleo ruso. La ministra de Economía de Eslovaquia, Denisa Saková, y el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, firmaron este martes en Bruselas el acuerdo para construir un oleoducto de 127 kilómetros entre la planta de la petrolera húngara MOL, en Százhalombatta, con la de su filial eslovaca Slovnaft, en Bratislava. "Esta conexión protegerá mejor a Hungría y Eslovaquia de las interrupciones causadas por la guerra, las fallidas políticas de Bruselas y el chantaje que estamos enfrentando por parte de Ucrania", aseguró Szijjártó en la red social X. En un comunicado conjunto, los dos Gobiernos dijeron que entre las razones para construir esta infraestructura está "la vulnerabilidad de la infraestructura energética y la necesidad de diversificar las rutas y fuentes de suministro".

Starmer insta a mantener la atención en Ucrania tras reunirse con Zelenski El primer ministro británico, Keir Starmer, llamó este martes a mantener la atención en el conflicto en Ucrania, pese a la guerra en Oriente Próximo, al recibir en Londres al presidente ucraniano Volodimir Zelenski. El mandatario ucraniano realiza una gira europea en un momento en que la guerra de su país contra Rusia ha quedado eclipsado por las hostilidades en Oriente Próximo. Estuvo en París la semana pasada y viajará a Madrid el miércoles. Un nuevo ciclo de negociaciones para encontrar una salida al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial ha sido pospuesto en varias ocasiones y, por ahora, no se ha fijado ninguna nueva fecha. "Debemos mantener la atención en Ucrania", declaró Starmer al recibir a Zelenski en Downing Street.

Alemania rechaza levantar las sanciones al crudo ruso y alerta de "beneficios" para Moscú El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, ha rechazado este martes levantar las sanciones al crudo ruso, aunque sea de forma temporal, y ha acusado a Moscú de "estar beneficiándose de la crisis en Oriente Próximo" a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Wadephul, que se ha reunido con su homólogo griego, Giorgos Gerapetritis, ha señalado que Rusia "es una de las partes que más se beneficia de la crisis actual" y ha denunciado que "el aumento del precio del petróleo y el gas" permite a Moscú que "llene sus arcas de guerra". "Rusia no deja lugar a dudas de que quiere continuar sin cesar su guerra contra Ucrania", ha manifestado Wadephul. Por ello, recalcado que la UE y Alemania, entre otros países, deben "respaldar aún más las sanciones energéticas y recortar los ingresos de Rusia con nuevas medidas". "Flexibilizar las sanciones ahora es, en cualquier caso, un paso en falso", ha afirmado.

Rusia declara en busca y captura al director del portal de noticias 'Meduza' El Ministerio del Interior de Rusia ha declarado en busca y captura a Iván Kolpakov, director del portal de noticias independiente 'Meduza', bloqueado desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Kolpakov ha sido incluido en la lista que Interior actualiza cada cierto tiempo, según informó este martes otro medio independiente, 'Mediazona'. La lista no precisa el caso penal del que se le acusa, aunque en agosto del pasado año el periodista ya fue multado por participar en una organización indeseable, como fue catalogada 'Meduza' en enero de 2023 por representar una amenaza para la seguridad nacional y el orden constitucional. En diciembre pasado la Justicia rusa condenó a cinco años de cárcel a Galina Tímchenko, fundadora del portal y que trabaja desde hace años en Riga, capital de Letonia. Anteriormente, Tímchenko había sido declarada en busca y captura, por lo que se espera que Kolpakov sea condenado próximamente en rebeldía.