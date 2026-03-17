En Directo
Conflicto armado
Guerra Pakistán - Afganistán, en directo: última hora del bombardeo hoy en Kabul
Pakistán ha bombardeado la capital de Afganistán, Kabul, además de otras localidades y posiciones del Gobierno talibán. Es el episodio más grave de una crisis que dura meses donde ambas partas se han enzarzado en escaramuzas, especialmente en la discutida frontera que caomparten.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la guerra abierta declarada por Pakistán a Afganistán
Ataque aéreo
El ataque aéreo ha tenido lugar sobre las 21.00 horas (sobre las 17.30 horas en España) contra el referido centro destinado a la atención de personas con adicciones, el cual cuenta con una capacidad de alrededor de 2.000 camas, según ha precisado Fitrat. "Como consecuencia del ataque, amplias zonas del hospital han quedado destruidas y existe una gran preocupación por el elevado número de víctimas", ha reconocido el portavoz. Por su parte, el Ministerio de Información de Pakistán ha rechazado que se haya producido un ataque contra un hospital en Kabul, alegando que el bombardeo ha sido contra "instalaciones militares e infraestructuras de apoyo al terrorismo --incluidos almacenes de equipo técnico y de municiones de los talibán afganos y de Tehrik e Taliban Pakistan (TTP) en Kabul y Nangarhar-- que se estaban utilizando contra civiles paquistaníes inocentes".
Al menos 400 muertos y 250 heridos en el bombardeo de Pakistán contra un hospital de Kabul
El Gobierno talibán ha confirmado que al menos 400 personas han muerto y otras 250 han resultado heridas este lunes por cuenta del bombardeo perpetrado por el Ejército paquistaní contra el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid de Kabul, capital de Afganistán, donde los equipos de rescate continúan tratando de controlar el incendio derivado de la explosión. "Lamentablemente, el número de muertos asciende hasta ahora a 400, mientras que se ha informado de que otras 250 personas han resultado heridas", ha lamentado el portavoz adjunto del Ejecutivo de los talibán, Hamdulá Fitrat, en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual ha agregado que los rescatistas trabajan en estos momentos para "recuperar los cuerpos de las víctimas".
Cuatro personas mueren en bombardeo pakistaní en la capital de Afganistán
Pakistán bombardeó de nuevo Kabul y otras regiones de Afganistán, y provocó cuatro muertos en la capital afgana, anunciaron este viernes las autoridades talibanas. "Continuando con su agresión, el régimen militar pakistaní ha bombardeado una vez más Kabul, Kandahar (ciudad del sur)" y, entre otras, las regiones fronterizas de "Paktia y Paktika", dijo en la red social X el portavoz del gobierno, Zabihullah Mujahid, y precisó que murieron "mujeres y niños". Una fuente de seguridad paquistaní confirmó a la AFP los ataques aéreos nocturnos sobre Afganistán. En Kabul, cuatro personas murieron y quince resultaron heridas por un bombardeo pakistaní que alcanzó "casas civiles" en el este de la ciudad, aseguró el vocero de la policía de la capital afgana. "En la zona de Guzar, en el distrito 21 de Kabul, varias casas civiles fueron blanco de un bombardeo del régimen pakistaní que causó cuatro muertos y quince heridos", escribió Khalid Zadran en la red social X.
Pakistán bombardea Kabul y ataca depósitos de combustible en Afganistán
Los talibanes denunciaron este viernes que Pakistán bombardeó Kabul y otras zonas de Afganistán y atacó un depósito de combustible vinculado a la aviación civil en el sur del país, en una nueva escalada tras semanas de enfrentamientos entre ambos países. "El régimen militar paquistaní ha bombardeado nuevamente Kabul, Kandahar, Paktia, Paktika y algunas otras zonas. En algunos lugares atacaron viviendas de civiles, lo que ha provocado la muerte de mujeres y niños", escribió en X el portavoz del régimen afgano, Zabihullah Mujahid.
El Comité de Emergencia Español se pone en marcha al agravarse la guerra en Oriente Medio
l Comité de Emergencia Español ha puesto en marcha los protocolos de actuación ante el agravamiento de la guerra en Oriente Medio y las necesidades humanitarias en la zona, advirtiendo de que la "eficacia" de su respuesta dependerá de que tengan acceso libre a la zona, seguridad y financiación adecuada.
Afganistán, Gaza, Cisjordania, Irak, Jordania, Líbano, Siria, Turquía o Yemen son algunos de los países en los que las ONG del Comité de Emergencia están respondiendo a la emergencia social.
La ONU alerta de que los combates entre Afganistán y Pakistán suponen "apilar miseria sobre la miseria"
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha reclamado este viernes un fin "inmediato" de los combates entre Afganistán y Pakistán, que se extienden ya desde hace una semana y suponen "apilar miseria sobre la miseria", con decenas de muertos y miles de desplazados. "Como consecuencia de la violencia, la asistencia humanitaria no puede llegar a muchos de los que la necesitan desesperadamente. Esto supone apilar miseria sobre la miseria", ha dicho Turk, quien ha incidido en que "los civiles a ambos lados de la frontera tienen que huir por los bombardeos, el intenso fuego de artillería, el disparo de morteros y los disparos".
Asimismo, ha señalado que "el ciclo de represalias y violencia solo profundiza el sufrimiento de la población". "Insto tanto a Afganistán como a Pakistán a reducir la tensión y a abordar los problemas de seguridad que ambos enfrentan mediante el diálogo, la negociación y la cooperación mutua", ha argüido.
Afganistán lanza su ofensiva más letal contra Pakistán y eleva a 250 las bajas rivales
El Gobierno de los talibanes asegura haber matado a 44 soldados paquistaníes durante una ofensiva nocturna a lo largo de la frontera, en una de las jornadas más violentas, que eleva a más de 250 las supuestas bajas militares de Islamabad reivindicadas por Kabul desde el inicio de la crisis. En un balance provisional basado en distintos reportes emitidos de madrugada por el Ministerio de Defensa afgano, las autoridades se atribuyeron además la toma de siete puestos de control paquistaníes y el derribo de dos drones, a la espera de publicar un informe exhaustivo de la operación.
El régimen fundamentalista detalla que la misión, bautizada como 'Operación Radd-ul-Zulm' (Rechazo a la Opresión), comenzó en torno a las 21:00 hora local del jueves con ataques coordinados contra posiciones militares a lo largo de la Línea Durand, la porosa frontera de facto entre ambos países. El Ministerio afgano justifica la ofensiva como una respuesta a "los continuos ataques aéreos del régimen militar paquistaní y el asesinato de civiles", y advierte de que los ataques no cesarán hasta que Islamabad detenga "estos crímenes atroces".
Por su parte, el régimen de Kabul minimiza sus propias bajas a menos de una veintena de combatientes y denuncia la muerte de 110 civiles bajo las bombas enemigas. Pero Pakistán asegura haber matado a más de 500 combatientes talibanes y herido a otros 696, además de haber destruido 226 puestos de control tras irrumpir en suelo afgano. Sin embargo, las únicas cifras verificadas de forma independiente provienen de Naciones Unidas, que confirmó este viernes que al menos 56 civiles afganos han muerto, entre ellos 24 niños y seis mujeres, y 139 han resultado heridos desde el inicio de la escalada.
El grupo insurgente TTP lanza una nueva ofensiva en plena guerra afgano-paquistaní
El grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), principal detonante de la actual guerra entre Islamabad y Kabul, ha anunciado este viernes el inicio de una nueva fase en su ofensiva armada contra el Gobierno paquistaní, que amenaza con desestabilizar aún más la región del sur de Asia. "El Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) quiere entrar en la siguiente fase después de completar su operación anual 'Operación Al-Khandaq' con muchos éxitos", ha señalado en un comunicado.
En el marco de esta respuesta por parte de Paquistán, Islamabad ha indicado que está llevando a cabo operaciones en inteligencia dentro de Afganistán y acometido bombardeos sobre múltiples objetivos, incluyendo la capital afgana, Kabul, la ciudad sureña de Kandahar, bastión talibán, y la antigua base aérea estadounidense de Bagram. "Nuestra estrategia se centra únicamente en los escondites terroristas, no en los civiles", han asegurado las fuentes paquistaníes. Sin embargo, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha verificado la muerte de al menos 56 civiles y 129 heridos en territorio afgano entre el 26 de febrero y el 5 de marzo.
Kuala Lumpur abre un canal diplomático con los talibanes ante el conflicto con Pakistán
El primer ministro del Gobierno de facto afgano, Mohammad Hassan Akhund, y su homólogo de Malasia, Anwar Ibrahim, han mantenido una conversación telefónica para abordar la guerra entre Afganistán y Pakistán, un acercamiento con el que Kuala Lumpur busca jugar un "papel práctico" en la resolución del conflicto. Asimismo, el principal portavoz del régimen afgano, Zabihullah Mujahid, ha asegurado en un comunicado que en este contacto el mandatario malasio expresó su preocupación por una escalada militar que calificó de "lamentable".
Por su parte, el líder afgano aprovechó el diálogo para denunciar "la agresión militar de Pakistán contra Afganistán", condenando las violaciones a su soberanía y la muerte de civiles. "El uso de la fuerza y los ataques contra civiles no pueden resolver los problemas", afirmó Akhund según el comunicado.
La ONU contabiliza al menos 56 civiles muertos en el conflicto afgano-paquistaní
Al menos 56 civiles afganos han muerto, entre ellos 24 niños y seis mujeres, y 139 han resultado heridos desde el inicio del conflicto entre Afganistán y Pakistán el pasado 26 de febrero. Además, según ha indicado este viernes el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Volker Türk, hasta 66.000 personas han dejado sus hogares en Afganistán a consecuencia de los últimos combates, mientras que en Pakistán también hay población desplazada y los bombardeos han alcanzado al menos dos escuelas.
"El ciclo de represalias y violencia no hace más que profundizar el sufrimiento de la población", ha afirmado Türk, quien ha instado a las autoridades afganas y paquistaníes a rebajar la tensión y abordar los problemas de seguridad a los que se enfrentan "mediante el diálogo, la negociación y la cooperación mutua", así como adoptar medidas eficaces para garantizar la protección de la población civil, en consonancia con sus obligaciones con el derecho internacional.
- Albares justifica el cese de la embajadora en Israel por las 'injurias y calumnias' vertidas por el Gobierno de Netanyahu
- Dardo de Meloni a Sánchez: 'La postura de Italia está con los principales países europeos, salvo España
- Corea del Norte pierde a Irán, uno de sus pocos aliados, y acentúa su compromiso nuclear como única vía de supervivencia
- La guerra de Trump contra Irán cae en una espiral de peores escenarios sin tumbar al régimen
- EEUU ataca la estratégica isla petrolera iraní de Jark y a milicia proiraní en Bagdad
- Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut
- Si Trump opta por el doble o nada, con el botón nuclear de Ormuz en manos de Jameneí, se arriesga a una recesión mundial
- Cómo la 'banda de los cuatro' provocó el desastre de la guerra de Irán