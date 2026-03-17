Sheinbaum ve en las palabras del Rey "un gesto de acercamiento" pero "no es todo lo que hubiéramos querido"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reconocido el "gesto de acercamiento" que hizo el Rey Felipe VI al reconocer que hubo "mucho abuso" durante la Conquista de América por parte de los españoles pero ha admitido que no fue todo lo que le hubiera gustado escuchar.

"Es un acercamiento del Rey que reconocemos", ha dicho Sheinbaum durante su rueda de prensa diaria al ser preguntada por las declaraciones del monarca durante una exposición dedicada al papel de la mujer indígena.

"No fue todo lo que hubiéramos querido pero la verdad es que es un gesto de acercamiento" en el sentido de lo que había venido reclamando el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, de "reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles".

El acercamiento del Rey

El rey de España, Felipe VI, reconoció este lunes que hubo "mucho abuso" durante la conquista española de América, en su primera referencia a este tema que ha causado tensiones con México, cuyo Gobierno ha exigido disculpas a la Corona española. El jefe de Estado pronunció sus palabras en una conversación con otras autoridades, entre ellas el embajador de México en España, durante una visita a la exposición titulada "La mujer en el México indígena" en el madrileño Museo Arqueológico Nacional, según un video editado y publicado por la Casa Real en X. "Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias", tuvieron "un afán de protección" hacia los indígenas, pero "luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso", afirmó Felipe VI según se observa en el video. El monarca habló de la necesidad de conocer la historia pese a que haya situaciones que "no pueden hacernos sentir orgullosos". "Hay cosas que luego, cuando las estudiamos, las conocemos, dices: 'Bueno, en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos'", señaló. "Pero hay que conocerlas y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso" para "sacar lecciones", apuntó el Rey. Felipe también admitió "controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día" de la Conquista.

El Gobierno suscribe las palabras del Rey

La ministra portavoz, Elma Saiz, ha asegurado este martes que el Gobierno suscribe "al 100%" las palabras el Rey en las que reconocía que hubo "mucho abuso" durante la conquista de América y aseguraba que "hay cosas que, a día de hoy, no pueden hacernos sentir orgullosos". Así lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntado por las palabras del rey, en concreto si es una postura pactada entre Zarzuela y Moncloa, y si eso puede facilitar la presencia de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en la Cumbre Iberoamericana de Madrid.

La portavoz ha señalado que el Gobierno fue informado de sus palabras y las suscribe al 100% y, sobre la segunda pregunta, ha comentado que desea que sea una cumbre "al máximo nivel" y que cuente "con la mayor participación posible de líderes internacionales", dada la importancia y el contexto que actual. También se ha referido a las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que calificaba de "disparate" hacer ahora, en el siglo XXI, un examen de lo que fue la actuación española durante la conquista de América en el siglo XV.

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Sobre este asunto, Elma Saiz ha dicho que "con esas declaraciones lo que ha hecho Feijóo es dejar hoy a (Santiago) Abascal a su izquierda en esa deriva ultra", que, en su opinión, está teniendo el líder del PP. Ha criticado que, aparte de "negar la historia", Núñez Feijóo esté "abrazando posiciones ultras negacionistas, pasando por encima incluso de las instituciones".