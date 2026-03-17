Ataques de EEUU e Israel en Irán, en directo | Última hora: Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Israel anuncia una nueva oleada de ataques aéreos contra Irán y Hizbulá en Líbano El Ejército de Israel anunció la madrugada del martes una nueva oleada de ataques aéreos contra infraestructuras en Irán y otras controladas por Hizbulá en Líbano, tras detectar el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel no aportaron, de momento, más detalles sobre la ofensiva en los mensajes publicados en sus redes sociales. Antes de este anuncio, Israel indicó que había detectado un número indeterminado de misiles lanzados por Irán contra su territorio. "Los sistemas de defensa están operativos para interceptar la amenaza", apunta el mensaje publicado en Telegram, que pide a la población ponerse a salvo. Mientras, Hizbulá dijo en varios comunicados que había atacado a soldados israelíes "con andanadas de cohetes" en varias zonas del sur de Líbano.

Netanyahu felicita el Año Nuevo persa al "bravo pueblo" de Irán en medio de la ofensiva conjunta con EEUU El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha felicitado este lunes el Año Nuevo persa al "bravo pueblo" de Irán, en medio de la guerra emprendida por Israel junto a Estados Unidos con la República Islámica, donde el Ejército israelí ha reanudado los bombardeos contra Teherán. "Este año, esta festividad tiene un significado especial", ha manifestado Netanyahu a través de un mensaje en redes, en el que ha añadido que este será un año de "libertad, un nuevo comienzo de esperanza" para todos los iraníes, a los que se ha referido como sus "queridos amigos". El Nouruz --nombre persa para el Año Nuevo--, que comienza este viernes con un "festival de luces", simboliza la antigua creencia iraní "de que la luz triunfará sobre la oscuridad, que el bien triunfará sobre el mal", ha añadido el mandatario israelí, escasas horas antes de que el Ejército israelí haya anunciado el comienzo de una "oleada generalizada de ataques" contra infraestructuras del régimen iraní en todo Teherán.

EEUU eleva a 200 sus soldados heridos en la guerra contra Irán El Ejército de Estados Unidos ha informado este lunes de que 200 soldados han resultado heridos en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo hace ya más de dos semanas, después de que lanzase junto a Israel una ofensiva sorpresa contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en los vecinos del golfo Pérsico. Así lo ha dicho el portavoz del Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM), el capitán Tim Hawkins, que ha advertido de que diez de ellos presentan diagnóstico "grave" mientras que otros 180 ya ha han retomado sus funciones. Las heridas incluyen quemaduras, traumatismos craneoencefálicos y heridas de metralla, según recoge la cadena estadounidense ABC News citando a Washington.

Israel dice haber desmantelado el Cuartel General de la Armada iraní en Teherán El Ejército israelí afirmó este lunes que su fuerza aérea, en uno de sus ataques del pasado viernes, "atacó y desmanteló" el Cuartel General de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán, situado en la capital iraní. Según el Ejército, dicho cuartel estaba ubicado "dentro de un gran complejo militar del régimen iraní", concretamente en los márgenes de Teherán, según una infografía publicada junto con la nota. Las fuerzas armadas israelíes sostienen que desde allí se controlaban operaciones marítimas contra Israel y otros países de Oriente Próximo. "La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán es directamente responsable de llevar a cabo ataques terroristas contra buques civiles. También es responsable de armar y financiar a las organizaciones terroristas afines al régimen mediante el transporte marítimo de armas", sostiene el Ejército israelí.

Guterres advierte del aumento de la islamofobia con la guerra de Irán como telón de fondo El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido este lunes de que la guerra en Oriente Próximo, desatada después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva conjunta contra Irán hace ya más de dos semanas, está contribuyendo a aumentar la islamofobia. "Uno solo puede ver lo que lee en los periódicos, las declaraciones y las redes sociales. Está claro que parece haber una relación", ha señalado en rueda de prensa su portavoz, Stéfane Dujarric, al ser preguntado por la discriminación hacia los musulmanes y el conflicto que ha dejado más de 1.200 muertos, solo en territorio iraní, de acuerdo al último balance de Teherán.

Trump advierte de que puede destruir oleoductos de isla de Jarg "con cinco minutos de aviso" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que puede destruir "con solo cinco minutos de aviso" los oleoductos de la isla de Jarg, corazón de la industria petrolera iraní que fue bombardeada el pasado jueves por fuerzas estadounidenses. "Destruimos literalmente todo en la isla, excepto la zona donde está el petróleo. Yo la llamo los oleoductos. Dejamos los oleoductos. No queríamos hacerlo, pero lo haremos. Podemos hacerlo con solo cinco minutos de aviso", declaró Trump en una comparecencia en la Casa Blanca. El mandatario reiteró su amenaza a las infraestucturas petroleras de Irán en el día 17 de la guerra que Estados Unidos e Israel libran con Irán. Estados Unidos bombardeó el pasado jueves los objetivos militares de la isla de Jarg pero evitó destruir su infraestructura petrolera para no sacudir más el mercado global de hidrocarburos, afectado por el bloqueo en el estrecho de Ormuz. Trump advirtió entonces de que podría cambiar de opinión y bombardear los oleoductos si Teherán mantiene el bloqueo en el estrecho.

Merz recuerda a Trump que "la OTAN es una alianza defensiva, no intervencionista" El canciller alemán, Friedrich Merz, ha criticado este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por proponer una misión militar para desbloquear el tránsito en estrecho de Ormuz en la que participe la Alianza Atlántica. "La OTAN es una alianza defensiva, no intervencionista", ha expresado. El canciller alemán ha instado a Washington a tratar a los aliados "con respeto", aludiendo a que la guerra de Irán "no tiene nada que ver con la OTAN", tras mantener una reunión con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, en Berlín.

Pezeshkian responde a Macron que no es Irán quien "inició esta atroz guerra" El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha insistido en que su país "no inició esta atroz guerra", respondiendo a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que le ha pedido poner fin a los ataques iraníes en Oriente Próximo. "Hablar de poner fin a la guerra no tiene sentido hasta que nos aseguremos de que no habrá más ataques en nuestro territorio en el futuro", ha defendido en redes sociales, donde se ha referido a la conversación telefónica mantenida con el jefe del Elíseo. Previamente, debe "ponerse fin al uso de bases estadounidenses en la región contra Irán, con el propósito de perturbar nuestras relaciones con nuestros vecinos", ha indicado Pezeshkian. El mandatario ha subrayado que no puede alcanzarse la paz y la estabilidad regional "si se ignora la invasión sionista-estadounidense" de Irán y en este sentido, ha asegurado que Teherán "no se rendirá ante los matones". "La defensa contra una invasión es un derecho natural, y en eso somos buenos", ha destacado.

Trump amenaza con un mal futuro para la OTAN si no ayuda con el estrecho de Ormuz El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado al diario 'Financial Times' que la OTAN tendrá un "mal futuro" si no corre en su ayuda, a pesar de que el Artículo 5 de la OTAN prevé la defensa colectiva en caso de que un aliado sea atacado, no en caso de que un aliado desate un ataque unilateral sobre otro país. "Es lógico que quienes se benefician del estrecho contribuyan a garantizar que no ocurra nada malo allí", ha declarado Trump a FT, argumentando que Europa y China dependen en gran medida del petróleo del Golfo, a diferencia de EEUU: "Si no hay respuesta o si la respuesta es negativa, creo que será muy perjudicial para el futuro de la OTAN", ha dicho Trump.