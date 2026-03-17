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Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia dice controlar más de la mitad de las ciudades de Kostiantínivka y Limán en Donetsk
El Ejército ruso se ha hecho con el control de más de la mitad de las ciudades de Kostiantínivka y Limán, en la región ucraniana de Donetsk, anunció este lunes el Estado Mayor ruso. "Más del 60% del territorio de la ciudad (Kostiantínivka) está bajo nuestro control", dijo Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, al inspeccionar las tropas. Guerásimov, citado por las agencias rusas, agregó que la agrupación de tropas Zapad (Oeste) tiene bajo su control más de la mitad de Limán (Krasni Limán para los rusos). Simultáneamente, agregó, continúa la ofensiva sobre la ciudad minera de Dobropillia, al oeste de Donetsk, región cuyo pleno control es demandado por Rusia en todas las rondas de negociaciones para la paz en Ucrania.
Zelenski visitará España el próximo miércoles y se reunirá con el Rey y con Sánchez
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viajará el próximo miércoles, día 18, a España y se reunirá con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, y con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, avanzara la pasada semana que Zelenski visitaría España en los próximos días, fuentes del Ejecutivo han confirmado la fecha y ese encuentro con Sánchez tras el que ambos presidirán la firma de una serie de acuerdos y comparecerán ante los medios de comunicación. Tambiénel miércoles, Zelenski se reunirá a las 17.30 horas con el rey en el Palacio de la Zarzuela, según la agenda de casa real. Será la cuarta visita del líder ucraniano a España desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, inicio sus ataques a Ucrania, y se ha concertado para un día antes de la reunión del Consejo Europeo de Bruselas a la que acudirá Zelenski tras aceptar la invitación que se le ha hecho.
Rusia dice controlar más de la mitad de las ciudades de Kostiantínivka y Limán en Donetsk
El Ejército ruso se ha hecho con el control de más de la mitad de las ciudades de Kostiantínivka y Limán, en la región ucraniana de Donetsk, anunció este lunes el Estado Mayor ruso. "Más del 60% del territorio de la ciudad (Kostiantínivka) está bajo nuestro control", dijo Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, al inspeccionar las tropas. Guerásimov, citado por las agencias rusas, agregó que la agrupación de tropas Zapad (Oeste) tiene bajo su control más de la mitad de Limán (Krasni Limán para los rusos). Simultáneamente, agregó, continúa la ofensiva sobre la ciudad minera de Dobropillia, al oeste de Donetsk, región cuyo pleno control es demandado por Rusia en todas las rondas de negociaciones para la paz en Ucrania.
La UE mantendrá las sanciones contra el petróleo ruso en lugar de suavizarlas como EEUU
Los países de la Unión Europea (UE) reafirmaron este lunes su voluntad de mantener las sanciones contra el petróleo ruso, frente a la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de autorizar temporalmente la compra de ese crudo que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios provocada por la guerra en Irán. "Tras la decisión de Estados Unidos de suavizar las sanciones al petróleo ruso, Europa mantendrá las sanciones y continuará alejándose de los combustibles fósiles rusos", dijo la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros. "Si queremos que esta guerra (en Ucrania) termine, Moscú debe tener menos dinero para la guerra", añadió la jefa de la diplomacia europea. Rusia "se beneficiaría del aumento de los precios de la energía y del desvío de las defensas aéreas de Ucrania hacia Oriente Medio", señaló Kallas, que aseguró que "los ministros (del grupo) dejaron claro que Ucrania sigue siendo una prioridad de seguridad europea y que no se permitirá que la atención hacia Ucrania disminuya".
Zelenski recibe al actor Sean Penn en Kiev y le agradece su apoyo constante a Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió este lunes en Kiev al actor estadounidense Sean Penn, a quien agradeció su apoyo a la causa ucraniana "desde el primer día de la guerra a gran escala". "Sean, gracias a ti sabemos lo que es un amigo verdadero de Ucrania", escribió Zelenski en X al anunciar su reunión con Penn. El presidente ucraniano también publicó una fotografía del encuentro con la estrella de Hollywood. Según el diario estadounidense 'The New York Times', Penn no acudió el domingo a la ceremonia de los premios Óscar, en la que fue galardonado como mejor actor de reparto por su papel en la película 'A Battle After Another' ('Una batalla tras otra'), para viajar a Ucrania.
El comisario de Defensa de UE alerta de la escasez de suministro de misiles antibalísticos
El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, alertó este lunes de que tanto la Unión Europea (UE) como Ucrania y los países del golfo Pérsico van a afrontar una escasez de misiles antibalísticos, mientras persisten las amenazas por parte de Rusia y procedentes del conflicto en Oriente Próximo. "Habrá escasez de suministros de misiles antibalísticos para Ucrania, los países del Golfo y Europa", aseguró Kubilius durante una intervención en el Foro Europa en Bruselas. El comisario lituano instó a la UE a superar la fragmentación en el mercado interior comunitario para que la industria de defensa pueda incrementar sus prestaciones.
Sánchez se reúne este miércoles con Zelenski, en su cuarta visita a España
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá de nuevo este miércoles con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la que será la cuarta visita a España de su homólogo ucraniano. Desde el Ejecutivo han confirmado la visita institucional del presidente ucraniano, que será recibido por Sánchez en el Palacio de la Moncloa sobre las 11.30 horas. Al finalizar el encuentro, ambos dirigentes ofrecerán una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación. Posteriormente, Zelenski acudirá la Cámara Baja, que preside Francina Armengol, y se reunirá también allí con el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán.
Al menos dos muertos por un ataque del Ejército de Rusia contra Dnipropetrovsk, en Ucrania
Al menos dos personas han muerto y siete han resultado heridas, entre ellas tres niños, por un ataque perpetrado por las fuerzas rusas contra una localidad de la provincia de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania. Así lo ha confirmado el gobernador de la zona, Oleksander Ganzha, que ha lamentado que el ataque ha tenido como objetivo el distrito de Sinelniki, donde también han resultado dañados un colegio y decenas de viviendas.
Ucrania derriba 194 de los 211 drones lanzados por Rusia
Las defensas aéreas de Ucrania han derribado entre la tarde del domingo y la mañana del lunes 194 de los 211 drones de larga distancia lanzados por Rusia contra territorio bajo control de Kiev, según el parte de hoy de la Fuerza Aérea ucraniana. Otros 16 drones no fueron interceptados e impactaron en diez localizaciones de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó también de la caída de fragmentos de drones interceptados en otros diez puntos del país. Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania cuando la Fuerza Aérea publicó el balance del ataque. Más de un centenar de los drones empleados por Rusia en este ataque eran aparatos no tripulados Shahed, una tecnología iraní que los rusos fabrican ahora en su propio territorio.
La UE sanciona a nueve altos militares rusos responsables de la masacre ucraniana de Bucha
La Unión Europea (UE) sancionó este lunes a nueve altos militares rusos responsables de la masacre en 2022 de la localidad ucraniana de Bucha, cuyas acciones -aseguró- "constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra". Las medidas restrictivas, adoptadas en un Consejo de ministros de Exteriores, se dirigen "contra nueve personas que desempeñaron un papel importante en los hechos y que, por lo tanto, son responsables de acciones que socavan o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania", según un comunicado de esa institución. Durante los 33 días de ocupación del distrito de Bucha, los soldados rusos cometieron más de 9.000 crímenes de guerra y mataron a más de 1.400 civiles, entre ellos 37 niños, según la Fiscalía General de Ucrania; aunque Rusia sigue negando la matanza. Entre los sancionados por la UE figura el coronel general Aleksandr Chayko, excomandante del distrito militar oriental y el oficial militar ruso de mayor rango sobre el terreno en Ucrania al comienzo de la invasión a gran escala, ya que era el comandante en jefe en Ucrania cuando las tropas rusas entraron en Bucha .
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