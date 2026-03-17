Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

La UE mantendrá las sanciones contra el petróleo ruso en lugar de suavizarlas como EEUU

Los países de la Unión Europea (UE) reafirmaron este lunes su voluntad de mantener las sanciones contra el petróleo ruso, frente a la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de autorizar temporalmente la compra de ese crudo que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios provocada por la guerra en Irán. "Tras la decisión de Estados Unidos de suavizar las sanciones al petróleo ruso, Europa mantendrá las sanciones y continuará alejándose de los combustibles fósiles rusos", dijo la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros. "Si queremos que esta guerra (en Ucrania) termine, Moscú debe tener menos dinero para la guerra", añadió la jefa de la diplomacia europea. Rusia "se beneficiaría del aumento de los precios de la energía y del desvío de las defensas aéreas de Ucrania hacia Oriente Medio", señaló Kallas, que aseguró que "los ministros (del grupo) dejaron claro que Ucrania sigue siendo una prioridad de seguridad europea y que no se permitirá que la atención hacia Ucrania disminuya".