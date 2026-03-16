Guerra en el este de Europa
Zelenski recibe al actor Sean Penn en Kiev y le agradece su apoyo constante a Ucrania
Agencias
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió este lunes en Kiev al actor estadounidense Sean Penn, a quien agradeció su apoyo a la causa ucraniana "desde el primer día de la guerra a gran escala". "Sean, gracias a ti sabemos lo que es un amigo verdadero de Ucrania", escribió Zelenski en X al anunciar su reunión con Penn.
El presidente ucraniano también publicó una fotografía del encuentro con la estrella de Hollywood. Según el diario estadounidense 'The New York Times', Penn no acudió el domingo a la ceremonia de los premios Óscar, en la que fue galardonado como mejor actor de reparto por su papel en la película 'A Battle After Another' ('Una batalla tras otra'), para viajar a Ucrania. Penn ya visitó Ucrania al comienzo de la guerra, donde grabó un documental sobre la resistencia ucraniana a la invasión rusa centrado en la figura del presidente Zelenski.
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