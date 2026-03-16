Ataques de EEUU e Israel en Irán, en directo | Última hora: Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un ataque conjunto a gran escala que descabezó al régimen de Irán, al causar la muerte del líder supremo Alí Jameneí. Irán ha respondido lanzando misiles contra bases de EEUU en varios países de Oriente Próximo e incluso sobre la base británica de Chipre. La guerra vuelve al Líbano y el comercio internacional se ve amenazado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre la guerra entre EEUU e Israel contra Irán.

Israel inicia una nueva oleada de ataques en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz Israel anunció el lunes que sus cazas han comenzado una nueva oleada de ataques "a gran escala" en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acaban de iniciar una oleada de ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán, Shiraz y Tabriz", informó el Ejército israelí mediante un comunicado sin dar más detalles.

El Gobierno abre la puerta a un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar esta semana el plan antiinflación El Gobierno aprobará esta semana el plan de medidas para mitigar el efecto en la economía de la guerra en Oriente Medio. A menos de 24 horas de que se reúna el Consejo de Ministros, en el Ejecutivo evitan confirmar que el paquete puede llegar a tiempo. De hecho, todavía se está negociando con los grupos parlamentarios y esta misma tarde están previstas reuniones con sectores afectados para terminar de definir. Por ello, se abre la puerta a un Consejo de Ministros extraordinario el ponerse como fecha tope para aprobar el paquete esta semana. “Estamos en disposición de aprobar el paquete de medidas esta misma semana”, ha asegurado el ministro de Economía, Carlos Cuerpos, antes de reunirse con representantes del sector pesquero junto al ministro de Agricultura, Luis Planas. La previsión, ha incidido, es activarlas “esta semana”, como ya adelantó este diario. Al mismo tiempo se mira a la UE, para intentar acompasar medidas, con una reunión de los Veintisiete fijada para el próximo jueves en el marco del Consejo Europeo. Lea la crónica completa de Iván Gil y David Page.

Pablo Gallén La incertidumbre por la guerra de Irán lleva a casi la mitad de los empresarios españoles a replantear su crecimiento La incertidumbre por la guerra de Irán lleva a casi la mitad de los empresarios españoles a replantear su crecimiento, por Pablo Gallén.

Juan José Fernández Robles ha pedido a la ONU que exija a Israel que "respete la vida" de los cascos azules en el Líbano La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hecho gestiones este fin de semana con el secretario general adjunto de operaciones de paz de la ONU, Jean Pierre Lacroix, y con el jefe militar de la misión UNIFIL de cascos azules en el Líbano, el general italiano Diodato Abagnara, para pedirles que transmitan a Israel la exigencia del Gobierno de España de que se garantice la seguridad de los cascos azules españoles y del resto de cascos azules desplegados en la zona. Les dijo que "deben exigir a Israel que se guarde y se respete la vida de las personas, que tiene que terminar esa situación de invasión en el Líbano". Lo ha contado la titular de Defensa este lunes, cuando en la zona se prevé inminente una ofensiva terrestre israelí. Lea la crónica completa de Juan José Fernández.

Juan José Fernández EEUU recupera el avión "matatanques" para sus ataques contra Irán EEUU recupera el avión "matatanques" para sus ataques contra Irán, por Juan José Fernández.

Kallas plantea una misión de la UE para mantener abierto el estrecho de Ormuz La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha planteado este lunes establecer una misión europea o incluso una organizada por Naciones Unidas para mantener abierto el estrecho de Ormuz, bloqueado en estos instantes por Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel. Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios antes del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que reúne a los ministros de Exteriores de los 27 en Bruselas, en las que ha detallado que abordará con los jefes diplomáticos qué iniciativas se pueden poner en marcha para garantizar el tránsito en la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo.

Las bolsas europeas abren casi planas pendientes de Irán en una semana de decisiones de los bancos centrales Las bolsas europeas han abierto este lunes prácticamente planas pendientes del desarrollo de la guerra en Irán y por tanto del precio del petróleo, en una semana en la que los bancos centrales decidirán su próxima política monetaria. En la apertura del mercado, con el euro apreciándose el 0,12 % y cambiándose a 1,143 unidades, mientras la Bolsa de Londres, la de Fráncfort y la de París suben un 0,32 %, un 0,15 % y un 0,08 %, la de Milán cae un 0,08 % y la de Madrid el 0,03 %. El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, sube el 0,0,7 %.

El aeropuerto de Dubái retoma "gradualmente" las operaciones tras una suspensión de vuelos por un ataque El Aeropuerto Internacional de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), ha empezado a retomar "gradualmente" sus operaciones tras una suspensión de vuelos a causa de un incendio registrado en los alrededores tras el impacto de un dron contra un depósito de combustible en la zona, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Irene Benedicto ¿Está la UE preparada para una nueva ola migratoria de Oriente Medio? ¿Está la UE preparada para una nueva ola migratoria de Oriente Medio?, por Irene Benedicto.