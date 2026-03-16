Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

El Kremlin dice que hay "muchos" países que quieren importar el petróleo ruso

El Kremlin aseguró este sábado que hay "muchos" países que quieren importar petróleo ruso debido a la situación creada en los mercados internacionales por la guerra en Irán.

"Efectivamente, el mercado es muy grande y los interesados en adquirir petróleo ruso son muchos", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la agencia TASS.

Subrayó que "la situación es evidente. La infraestructura energética mundial no puede renunciar a la entrada de grandes volúmenes de petróleo ruso. Este crudo ruso es necesario".

"Y ahora, cuando parte de ese petróleo empieza a entrar en los mercados energéticos, entonces se produce una gran estabilidad. Así funciona la economía", añadió.

A su vez, Peskov destacó la decisión de Estados Unidos de levantar durante un mes la prohibición de importar el petróleo ruso que se encuentra en tránsito abordo de petroleros en alta mar.

"En ese caso, nuestro interés coincide con el de los americanos", señaló.