En Directo
Al minuto
Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
DIRECTO | Israel-Gaza: última hora del conflicto en Oriente Próximo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Las negociaciones siguen abiertas tras la primera propuesta del plan de paz impulsada por EEUU.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Defensas antiaéreas rusas derriban 44 drones que se dirigían a Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron este domingo 44 drones que se dirigían a Moscú, según informó su alcalde, Serguéi Sobianin. Sobianin precisó en redes sociales que los servicios de emergencia calculan ahora los daños causados por los fragmentos de los aparatos no tripulados. El sábado fueron 64 los drones lanzados por Ucrania contra la capital rusa después de que un ataque masivo ruso contra el país vecino causara la víspera siete muertos, cuatro de ellos en Kiev. El Ministerio de Defensa ruso informó este domingo por la mañana que las baterías antiaéreas habían abatido un total de 170 drones ucranianos en trece regiones de la parte europea de este país. Ucrania ha logrado golpear con drones en los últimos días varias importantes fábricas, refinerías y plantas cuya producción está parcial o totalmente destinada a satisfacer las necesidades del ejército ruso, como una fábrica de microchips en Briansk, donde murieron siete personas.
El Kremlin dice que hay "muchos" países que quieren importar el petróleo ruso
El Kremlin aseguró este sábado que hay "muchos" países que quieren importar petróleo ruso debido a la situación creada en los mercados internacionales por la guerra en Irán.
"Efectivamente, el mercado es muy grande y los interesados en adquirir petróleo ruso son muchos", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la agencia TASS.
Subrayó que "la situación es evidente. La infraestructura energética mundial no puede renunciar a la entrada de grandes volúmenes de petróleo ruso. Este crudo ruso es necesario".
"Y ahora, cuando parte de ese petróleo empieza a entrar en los mercados energéticos, entonces se produce una gran estabilidad. Así funciona la economía", añadió.
A su vez, Peskov destacó la decisión de Estados Unidos de levantar durante un mes la prohibición de importar el petróleo ruso que se encuentra en tránsito abordo de petroleros en alta mar.
"En ese caso, nuestro interés coincide con el de los americanos", señaló.
Zelenski denuncia un ataque ruso masivo contra Ucrania que deja siete muertos en Kiev
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este sábado un ataque masivo ruso contra la región de Kiev y las ciudades de Sumi, Járkov, Dnipró y Mikolaiv, y en el que las autoridades lamentaron siete muertes, cuatro de ellas en el territorio de la capital.
"Las consecuencias del ataque masivo están siendo mitigadas", señaló Zelenski en su cuenta de Télegram sobre un bombardeo del que dijo tenía como principal objetivo "el sector energético de la región de Kiev", aunque también hubo "impactos y daños en edificios residenciales, escuelas y empresas civiles".
"Mis condolencias a todos los familiares y amigos. Hay muchos heridos y gente que aún está en busca de ayuda médica", señaló el jefe de Estado Ucraniano al aludir a los cuatro fallecidos en la región de Kiev.
El jefe de la Administración Regional de Járkov, Oleg Sinegubov, informó en su cuenta de Telegram de la muerte de una persona en el ataque ruso en la región de la que es responsable, situada en el este del país invadido por Rusia.
Otras once personas, incluidas dos niños, resultaron heridas en la región de Járkov.
Al menos tres muertos por "ataque masivo" ruso contra la región ucraniana de Kiev
Al menos tres personas murieron en un "ataque masivo" ruso contra la región ucraniana de Kiev, anunció este sábado el jefe de la administración militar local, Mikola Kalachnik. "Esta noche, el enemigo está llevando a cabo un ataque masivo contra la región de Kiev utilizando drones y misiles", aseguró Kalachnik en la plataforma de mensajería Telegram. "El número de muertos en la región de Kiev ha aumentado a tres", añadió. En un mensaje anterior, el funcionario había informado de cinco heridos. Estos ataques nocturnos tuvieron como objetivo una residencia estudiantil, instalaciones industriales, almacenes y edificios de viviendas, según la misma fuente. Poco antes, la Fuerza Aérea ucraniana había lanzado una alerta en la que informaba de varios misiles que se dirigían hacia Kiev.
Los ministros de Exteriores de la UE buscan este lunes contener la crisis en Irán y desbloquear la ayuda a Kiev
Los ministros de Exteriores de la UE tratarán este lunes de contener la crisis provocada por la guerra en Oriente Próximo, con el foco puesto en garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, y también buscarán convencer a Hungría para que levante su veto al préstamo de 90.000 millones de euros que Ucrania requiere con urgencia para recibir los primeros desembolsos en el mes de abril. Lo harán en el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra en Bruselas, apenas unos días antes de que se reúnan en la capital comunitaria los líderes de los 27 estados miembro, en una cumbre del Consejo Europeo que también estará marcada por la escalada en Oriente Próximo, la guerra en Ucrania y la seguridad del bloque comunitario.
La UE, "preocupada" porque levantar sanciones al crudo ruso beneficie aún más a Moscú
La Unión Europea (UE) mostró este viernes "preocupación" por la decisión de Estados Unidos de suspender temporalmente las sanciones al petróleo ruso ya en tránsito, por el impacto que puede tener sobre la seguridad europea y porque aportará nuevos recursos a Moscú en la agresión militar a Ucrania. Las instituciones europeas subrayaron que lo decidido por Estados Unidos, pese a estar en principio limitado en su alcance y en el tiempo, contrasta con la presión y las sanciones de los Veintisiete contra Rusia. El primero en reaccionar fue el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien calificó de "muy preocupante" la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de suspender temporalmente las sanciones contra el petróleo ruso ya en tránsito, y afirmó que esta medida "impacta en la seguridad europea".
La Inteligencia británica cree que Rusia está saliendo muy beneficiada de la guerra de Irán
La Inteligencia militar de Reino Unido considera que el papel que desempeña Rusia como aliado de Irán en la guerra contra Estados Unidos e Israel no solo no tendrá un impacto negativo en la ofensiva rusa en Ucrania sino que Moscú está saliendo ampliamente beneficiada. El Ministerio de Defensa considera dos factores cruciales: uno, militar, porque Moscú ha reducido enormemente su dependencia de los aviones no tripulados iraníes que ha empleado durante las hostilidades contra Kiev, mientras que el segundo se remite al aspecto económico, al entender que los ingresos rusos por el petróleo aumentarán por el alza de los precios mundiales.
Rusia compara la postura de la UE sobre su petróleo con un 'harakiri energético'
El asesor presidencial ruso, Kirill Dimitriev, ha comparado este viernes la postura de la Unión Europea, contraria al levantamiento temporal de las sanciones al petróleo de Rusia por parte de Estados Unidos, con un suicidio energético y ha instado a los "burócratas" europeos a enmendar sus errores. "Los burócratas de la UE quieren continuar con el seppuku energético de la UE y se oponen a la decisión estadounidense, ya tomada, de suavizar temporalmente las sanciones energéticas a Rusia para estabilizar el mercado", ha señalado el asesor ruso en referencia al suicido ritual japonés para responder a las críticas a la decisión de Washington del presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien ha considerado "muy preocupante" la medida porque "impacta en la seguridad europea".
Trump desmiente a Zelenski y asegura que EEUU no necesita la ayuda de nadie para defenderse de los drones iraníes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este viernes que no necesitan la ayuda de nadie para defenderse de los drones iraníes, en el marco de la nueva guerra en Oriente Próximo, desmintiendo así a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado la presencia de sus expertos sobre el terreno. "No, no necesitamos ayuda con la defensa anti drones. Sabemos más sobre drones que nadie; de hecho, tenemos los mejores drones del mundo", ha zanjado Trump en una entrevista para Fox News cuando se le ha preguntado acerca de la ayuda de Ucrania.
Macron advierte de que todos los miembros de la UE deben cumplir su compromiso con el préstamo a Ucrania
El presidente francés, Emmanuel Macron, lanzó este viernes un mensaje de atención para que todos los países de la Unión Europea cumplan el compromiso que adquirieron en diciembre de otorgar un crédito de 90.000 millones de euros a Ucrania, que está siendo bloqueado por Hungría y Eslovaquia. "Este compromiso se cumplirá, lo digo aquí con fuerza y claridad", subrayó Macron en una comparecencia ante la prensa en el Palacio del Elíseo junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien aseguró que ese préstamo "es una garantía de seguridad financiera". Zelenski confirmó que ahora, antes de la reunión de los líderes europeos en Bruselas de la próxima semana, están coordinando "posiciones para desbloquear ese dinero". "Si se manifiestan desacuerdos, el deber de cada nación es cumplir las promesas que se han hecho y los compromisos políticos que todos adoptaron en diciembre", añadió el presidente francés sin referirse de forma explícita a Hungría ni a Eslovaquia.
- Dardo de Meloni a Sánchez: 'La postura de Italia está con los principales países europeos, salvo España
- Albares justifica el cese de la embajadora en Israel por las 'injurias y calumnias' vertidas por el Gobierno de Netanyahu
- Irán responde a las bombas de Israel y EEUU con una ofensiva de ataques en el ciberespacio
- Corea del Norte pierde a Irán, uno de sus pocos aliados, y acentúa su compromiso nuclear como única vía de supervivencia
- La guerra de Trump contra Irán cae en una espiral de peores escenarios sin tumbar al régimen
- Última hora de la guerra de Irán tras el ataque de EEUU e Israel, en directo: el Ejército de Israel bombardea suburbios en el sur de Beirut
- EEUU ataca la estratégica isla petrolera iraní de Jark y a milicia proiraní en Bagdad
- Meloni afirma que la guerra de EEUU e Israel contra Irán está 'fuera' del derecho internacional y condena el ataque a una escuela de niñas