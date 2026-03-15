Von der Leyen llama a intensificar la "diplomacia migratoria" ante la guerra en Oriente Medio

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó este domingo a los líderes europeos a utilizar "todas las herramientas de diplomacia migratoria" disponibles ante un futuro "incierto" a raíz de la guerra abierta en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. "Aunque, por ahora, el conflicto no se ha traducido en flujos migratorios inmediatos hacia la UE, el futuro sigue siendo incierto y requiere la plena movilización de todas las herramientas de diplomacia migratoria de que disponemos", dijo la mandataria europea en una carta dirigida a los líderes de los Veintisiete, que se reunirán este jueves en Bruselas.

Por ese motivo, señaló, es "imperativo" colaborar con países de la región, como Turquía - al que la Unión Europea (UE) ya ha desembolsado más de 1.100 millones de euros desde 2021 para reforzar sus fronteras - el Líbano y Pakistán. En una carta de seis páginas, la política alemana advirtió que la actual situación geopolítica "conlleva un riesgo cada vez mayor de que se produzca un conflicto prolongado con repercusiones directas e indirectas para la Unión".

A continuación detalló las medidas de apoyo a países vecinos o afectados por el conflicto que el bloque comunitario está tomando o debería tomar con el objetivo final de mitigar los flujos migratorios. Por un lado, Von der Leyen apuntó a los 4 millones de afganos que se encuentran en Irán "en una situación precaria y vulnerables a un nuevo desplazamiento", y recordó que el "apoyo humanitario" europeo a ciudadanos afganos y comunidades en Irán sigue en marcha.

También dijo que las tensiones entre Afganistán y Pakistán "corren el riesgo de agravar un contexto ya de por sí frágil" y aseguró que la UE debe colaborar con Irak, Pakistán, Armenia y Azerbaiyán, especialmente "para combatir el tráfico ilícito de migrantes". Sobre el Líbano, destacó "las graves consecuencias que la operación militar de Israel está teniendo sobre la población civil, lo que está provocando desplazamientos a gran escala".

También resaltó un acuerdo de financiación de la UE con el Líbano alcanzado el pasado diciembre que incluye una ayuda de 25 millones de euros para la seguridad de las fronteras terrestres y marítimas. Von der Leyen también hizo mención a Siria, donde dijo que "es importante que la UE colabore de forma constructiva con las autoridades sirias en la estabilización, la recuperación y la reconstrucción del país", así como dar apoyo para gestionar los "procesos de retorno" de personas refugiadas.

Asimismo, dijo estar "siguiendo de cerca cualquier posible repercusión" en los Balcanes Occidentales. La mandataria hizo referencia al Pacto por el Mediterráneo, que la Comisión Europea va a presentar en abril y que incluirá medidas de gestión de migración junto a los socios europeos al sur del Mediterráneo, así como la implementación del Pacto sobre Migración y Asilo europeo, que entrará en vigor el próximo junio.