Soldados israelís matan a tiros a cuatro miembros de una familia palestina en Cisjordania

El Ministerio de Salud palestino afirmó que soldados israelíes mataron este domingo a tiros a una pareja y a sus dos hijos en el norte de Cisjordania ocupada. Por su parte, la Media Luna Roja palestina indicó que sus equipos recuperaron los cuerpos de dos adultos y dos niños de un vehículo atacado a tiros por las fuerzas israelíes en la localidad de Tammun.

El Ministerio de Salud palestino, con sede en Ramala, dijo en un comunicado que "cuatro mártires de una familia llegaron al Hospital Público Turco en Tubas, luego de que el ejército de ocupación les disparó en Tammun".

Indicó que el hospital recibió los cadáveres del hombre, de 37 años, la mujer de 35 y los dos niños de cinco y siete años, todos con heridas de bala. La agencia de noticias palestina WAFA reportó que los otros dos niños de la pareja, de ocho y 11 años de edad, resultaron heridos por esquirlas cuando las fuerzas israelíes dispararon a su vehículo el domingo.

Según el ejército y la policía israelí, los hechos ocurrieron durante una operación conjunta de la policía de fronteras y de soldados israelíes para "detener a personas sospechosas de estar implicadas en actividades terroristas contra las fuerzas de seguridad".

"Durante esta operación, un vehículo aceleró en dirección a las fuerzas de seguridad", que respondieron abriendo fuego, matando a "cuatro palestinos que se encontraban en el vehículo", precisaron en un comunicado.

En noviembre, el ejército israelí lanzó una operación contra grupos armados palestinos en el norte de Cisjordania, especialmente en la región de Tubas. Según las autoridades palestinas y la ONU, en los últimos días ha habido un aumento de los ataques mortales en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.

Los ataques han sido atribuidos principalmente a colonos israelíes, con al menos seis palestinos muertos desde inicios de marzo.