Naciones Unidas alerta de que se ralentiza la reducción de la mortalidad en menores de cinco años

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado esta semana de que el progreso para reducir la mortalidad en menores de cinco años "se ha ralentizado en los últimos años", una tendencia que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos internacionales para acabar con las muertes evitables en la infancia.

Esta agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) dispone de un análisis que ofrece una visión actualizada de la situación mundial y detalla dónde y por qué siguen muriendo niños, niñas, adolescentes y jóvenes, "pese a los avances registrados en décadas anteriores". Estos y otros organismos internacionales coinciden al advertir de que la desaceleración en la reducción de la mortalidad infantil podría dificultar el cumplimiento de las metas fijadas en la agenda global de salud y desarrollo.

Los datos indican que los menores de cinco años continúan "enfrentándose principalmente a causas prevenibles, como enfermedades infecciosas, complicaciones durante el embarazo, el parto o el periodo neonatal", que siguen concentrando una parte importante de las muertes en la primera infancia. En edades más avanzadas, el informe señala que aumentan otros riesgos,"entre ellos las lesiones, los accidentes y los problemas relacionados con la salud mental", que afectan especialmente a niños mayores y adolescentes.

El estudio ha sido elaborado por el Grupo Interinstitucional de Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil (UN IGME) y el grupo Child and Adolescent Cause of Death Estimates (CA CODE), que reúnen a distintas agencias internacionales especializadas en salud, población y estadística. Los resultados completos del informe, junto con datos detallados y valoraciones de expertos, se presentarán el próximo miércoles, cuando se publicarán las nuevas estimaciones mundiales sobre mortalidad infantil.

DESIGUALDADES

Otro análisis elaborado por Naciones Unidas con la participación de la OMS, Unicef y el Banco Mundial, señala que casi la mitad de las muertes infantiles se producen en el primer mes de vida, lo que confirma que el periodo neonatal sigue siendo el más crítico. Además, África subsahariana y Asia meridional concentran la mayor parte de los fallecimientos, con tasas de mortalidad muy superiores a las registradas en Europa o América del Norte, según los datos publicados por Unicef en sus informes globales de supervivencia infantil.

Naciones Unidas ya alertó en su último balance mundial sobre mortalidad infantil de que los avances logrados durante décadas están en riesgo por las desigualdades sanitarias, los conflictos, la pobreza y las crisis sanitarias, factores que siguen afectando de forma desproporcionada a los países con menos recursos. Según los últimos datos actualizados del grupo UN IGME, en el mundo murieron alrededor de 4,8 millones de niños menores de cinco años, incluidos unos 2,3 millones de recién nacidos en el año 2023.

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Según Unicef, el progreso en la reducción de la mortalidad infantil "es ahora más lento que en las décadas anteriores", hasta el punto de que la caída de la tasa de muertes en menores de cinco años fue un 42% más lenta entre 2015 y 2023 que en el periodo 2000-2015, lo que "aumenta el riesgo de no alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados para 2030".